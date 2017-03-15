Українсько-польський форум в умовах гібридної війни Росії

У Варшаві за участі міністрів закордонних справ України та Польщі Павла Клімкіна та Вітольда Ващиковського відкрито засідання Українсько-польського форуму партнерства за участі авторитетних представників громадськості з обох країн. Український міністр наголосив на потребі подальшого примирення між Україною та Польщею, а співголова Форуму з українського боку Віталій Портников сказав, що підтримка Польщею євроінтеграції України відповідає стратегічним інтересам обох країн.

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Українсько-польський форуму партнерства діє з лютого 2011 року під патронатом міністрів закордонних справ обох країн. Але останнє його засідання відбулось кілька років тому у Варшаві і з того часу Форум не збирався.

Відтак, 15 березня відбулося інавгураційне засідання Форму в оновленому складі за участі глав дипломатій обох країн – Павла Клімкіна та Вітольда Ващиковського.

Польську частину Форуму очолює директор Східноєвропейських студій Варшавського університету, професор Ян Маліцький. Українську частину Форуму – відомий журналіст Віталій Портников.

«Ідея цього Форму пов’язана з тим, щоб громадськість брала більш активну участь у розвитку українсько-польських відносин. До складу Форуму увійшли по 20 авторитетних представників цієї громадськості. Серед них є представники важливих інституцій, історики, представники медіа, бізнесу», – розповів Портников Радіо Свобода телефоном із Варшави.

«Є очевидним, що польсько-українські стосунки – особливі стосунки в Європі, адже мова йде про близькі країни, про близькі народи з великою спільною історією і з сьогоднішніми великими спільними стратегічними інтересами, що громадськість має бути активним учасником розвитку і побудови цих відносин», – додав співголова Форуму з українського боку.

МЗС Польщі: Польсько-український форум партнерства, який є платформою для двосторонньої співпраці, збирається перший раз після трирічної перерви:

Той факт, що Форум відвідали два міністри під час візиту Клімкіна до Варшави, надає заходу більшої авторитетності. Клімкін під час візиту також провів двосторонні переговори із Ващиковським та іншими чільними польськими представниками.

За повідомленням українського МЗС, на порядку денному були «питання безпеки, енергетичної співпраці, євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України, регіональної взаємодії в умовах сучасних викликів та загроз, пов’язаних із триваючою російською агресією».

Вітольд Ващиковський: «Закликаємо Росію припинити агресію проти України»:

Візит Клімкіна – після недавнього спільного візиту до Києва міністра Ващиковського та глави британської дипломатії Боріса Джонсона відбувався на тлі пошкодження кількох польських пам’ятників в Україні.

Наші недруги добре знають, коли українці і поляки разом – вони непереможні

«Наші недруги добре знають, коли українці і поляки разом – вони непереможні. Тим паче в умовах гібридної війни проти України – коли нас не вдалося зламати військовими методами, ворог шукає шляхи для внутрішньої дестабілізації та намагається нанести «удар з тилу». Впродовж останніх місяців ми всі були свідками безпрецедентних актів вандалізму: спочатку він намагався розхитати нашу довіру і дружбу, вчиняючи підступні і цинічні провокації на українських могилах у Польщі, а пізніше вдаряючи по найсвятішому, що бережуть поляки в Україні, – місцях пам’яті», – написав Клімкін на сайті українського видання «Новое время» у статті «Діалог між Україною і Польщею», опублікованою 15 березня.

«Безперечно, що «цей незнаний досі злочинець» намагається знову вкинути камінь розбрату в наші дружні відносини. Проте, він мислить імперськими «понятіями» і мабуть нездатний збагнути, що єдине, чого йому вдасться досягти своїми цинічними провокаціями, так це ще більшу єдність, тіснішу дружбу і взаєморозуміння між українцями і поляками», – додав український міністр у статті.

Відповіддю на дії вандалів стане ще тісніша співпраця між Україною та Польщею, у тому числі, щоб знайти і покарати цих злочинців

А під час зустрічі з польським колегою у Варшаві Клімкін заявив: «Відповіддю на дії вандалів стане ще тісніша співпраця між Україною та Польщею, у тому числі, щоб знайти і покарати цих злочинців».

За словами української сторони, відновлення діяльності Форуму є «особливо актуальним в умовах гібридної війни Росії, яка прагне шляхом усіляких цинічних провокацій посварити наші народи, використовуючи у тому числі трагічні сторінки спільної історії».

Нам слід уникати надмірної політизації трагічних сторінок історії

Виступаючи перед учасниками Форуму, Клімкін зазначив: «Ми маємо щиро і натхненно продовжувати процес примирення. Але нам слід уникати надмірної політизації трагічних сторінок історії. Не можемо допустити того, щоб чутливі сторінки спільного історичного минулого використовувалися деструктивними силами для досягнення політичної мети чи вели до погіршення двосторонніх відносин».

За словами Портникова, на Форумі йшлося і про те, що непорозуміння між українцями та поляками вигідне комусь третьому.

Притримуюсь точки зору, що польсько-українські відносини мають розвиватися у світі сучасності, а не у світі минулого. Стратегічні інтереси обох країн дуже близькі. І це всі прекрасно розуміють і в Варшаві, і в Києві

«Це те, що всі прекрасно усвідомлюють. Але усвідомлення цієї ситуації аж ніяк не знімає необхідності розмовляти з польськими та українськими учасниками Форуму про те, що можна зробити для того, аби вирішувати ці складні проблеми, які можуть виникати в польсько-українських відносинах, коли ми говоримо про історичні питання, про питання пам’яті тощо. Я притримуюсь тієї точки зору, що польсько-українські відносини мають розвиватися у реальному, а не віртуальному світі – тобто, у світі сучасності, а не у світі минулого», – наголосив Портников в інтерв’ю.

За його словами, на Форумі також обговорюється підтримка євроінтеграційного курсу України, що відповідає інтересам двох країн.

«Я вважаю, що для обох країн важлива європейська інтеграція України. Вона важлива для Польщі з точки зору національної безпеки. І вона важлива для України з точки зору її майбутнього. І тут я вважаю, що стратегічні інтереси обох країн дуже близькі. І це всі прекрасно розуміють і в Варшаві, і в Києві», – наголосив Віталій Портников.