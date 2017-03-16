Радіо Свобода Daily: блокада від РНБО

Доброго ранку!

Блокада офіційно

Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України. Винятком мають бути лише гуманітарні вантажі. Обмеження скасують після того, як угруповання «ДНР» і «ЛНР» повернуть під українську юрисдикцію захоплені підприємства, а також виконають перший та другий пункти Мінських угод (вони стосуються припинення вогню та відведення військової техніки). У штабі блокади торгівлі з окупантами схвалили такий крок влади: мовляв, краще пізно, ніж ніколи. Більше деталей у матеріалі «Кожному по блокаді. Перемагають усі».

Скандал із силовиками у Верховній Раді

Сутичка народного депутата Володимира Парасюка від фракції «Самопоміч» із правоохоронцями на блокпосту біля Слов'янська спричинила екстрене закриття сесії Верховної Ради. Засідання перервала віце-спікер Оксана Сироїд після того, як представники партії «Народний фронт» привели до сесійної зали кількох силовиків – учасників сутички з Володимиром Парасюком. Через це депутати вирішили ініціювати її відставку. Разом з тим силовики все одно озвучили свою версію подій, а депутат Володимир Парасюк розповів Радіо Свобода свою. Якщо бажаєте дізнатись деталі, то вони в матеріалі.

Санкції до російських банків

Національний банк пропонує запровадити санкції до дочірніх компаній російських державних банків у формі заборони виведення капіталу з України. Йдеться про «Сбербанк», «Промінвестбанк», ВТБ, VSбанк, БМ Банк. Втім, в НБУ наголосили, що на клієнтів банків ці санкції не вплинуть.

Тим часом у Дніпрі біля будівлі російського «Сбербанку» активісти оголосили безстрокову акцію протесту проти «бізнесу країни-агресора». Фасад будівлі вони облили червоною фарбою і обклеїли плакатами з написами «Увага! Це банк-окупант, він буде закритий». Вхід до будівлі заблокували бетонними блоками, їх зацементували.

Закон про заочні суди

Сьогодні, 16 березня, народні депутати вирішуватимуть – бути чи не бути заочному правосуддю в Україні. Профільний комітет Верховної Ради підтримав відповідний законопроект після внесення в нього кількох десятків поправок і передав для затвердження в залу парламенту. Правозахисники і експерти з Реанімаційного пакету реформ говорять, що законопроект досі містить неприпустимі положення. Які? Читайте тут.

Іноземці-реформатори

Деканоїдзе повернулася в Грузію, Квіташвілі працює у ВООЗ, Абромавичус знову в бізнесі... Радіо Свобода поцікавилось, як склалась доля «команди реформаторів», яка прийшла в українську владу після Майдану, але майже вся – пішла з неї зі скаргами на непереборну українську корупцію. Згадати про іноземців в уряді нас змусила законодавча ініціатива щодо громадянства (президент подав до Верховної Ради законопроект про позбавлення громадянства тих, хто має паспорти інших держав).

Далі коротко:

Група «Метінвест» та компанія «ДТЕК» українського бізнесмена Ріната Ахметова заявили про повну втрату контролю над діяльністю своїх підприємств на тимчасово неконтрольованій українською владою території Донбасу.

А Білий дім уперше оприлюднив податкову декларацію президента США Дональда Трампа. Раніше Трамп відмовився оприлюднювати свої податкові декларації під час передвиборчої кампанії, зламавши цим традицію, встановлену попередніми американськими президентами.

Вибори в Нідерландах

Відмова нідерландців від єдиної валюти євро, закриття кордонів, вихід Нідерландів зі складу ЄС та заборона міграції й ісламу – такими були обіцянки одного з фаворитів цих парламентських виборів – ультранаціоналіста Герта Вілдерса. Йому протистояв правоцентрист і проєвропеєць Марк Рютте, що домігся консенсусу в країні та ЄС, аби таки ратифікувати угоду з Україною після минулорічної відмови у цьому на референдумі, організованому антиєвропейськими рухами. На черзі – вибори у Франції, Німеччині та інших державах. Тож вважають, що саме нідерландці нині зададуть тон голосуванням решти європейських виборців.

Полон у нігерійських піратів

5 березня стало відомо про звільнення сімох росіян і українця – членів екіпажу судна BBC Caribbean, що належить німецькій компанії Briese Schiffahrts, які провели місяць у нігерійських мангрових болотах в очікуванні викупу. Один зі звільнених моряків розповів Радіо Свобода подробиці захоплення їхнього судна, життя в полоні та звільнення.

Цінуйте життя і не марнуйте його на дрібниці!

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