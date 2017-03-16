Мінприроди має намір відсудити «Межигір’я» державі

Скасувати через суд передачу резиденції «Межигір’я» фірмам, близьким до екс-президента Віктора Януковича пропонує міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. Його відомство підготувало касаційну скаргу на рішення українських судів, які раніше визнавали привласнення Януковичем «Межигір’я» законним. Наразі будівлі та інше майно резиденції контролюють та обслуговують громадські активісти, але формально воно продовжує належати бізнес-структурам родини Януковича. Тим часом у Мінприроди пропонують після повернення цього майна державі перетворити Межигір’я на об’єкт соціальної сфери або ж включити його до складу одного з національних парків. Водночас у Верховній Раді популярною є думка зробити помешкання екс-президента музеєм корупції. Утім, експерти та частина українських депутатів стверджують, що справи щодо Януковича та його колишньої резиденції навмисне затягують на рівні прокуратури і судів.

У час, коли Віктор Янукович ще був прем’єр-міністром, Мінприроди зіграло не останню роль у відчуженні державного майна резиденції «Межигір’я» на його користь. І тому саме це відомство нині має розплутати схеми, за якими Янукович заволодів резиденцією, заявив 15 березня журналістам міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«Януковичу у 2007 році вистачило кілька місяців, щоб Межигір’я перейшло документально у його власність. Не останню роль у цій історії зіграли тодішній керівник НАК «Надра України» Едуард Ставицький та міністр екології Василь Джарти. Якщо коротко: влітку 2007 року Янукович робить все, щоб майно комплексу відпочинку «Пуща Водиця» від ДУСі було передано до управління Мінприроди. Далі... невідома нікому компанія ТОВ «Медінвесттрейд» восени того ж 2007 року укладе договір міни з НАК «Надра України». «Медінвесттрейд» обмінює свої нежитлові приміщення за номерами 3, 5 та 7 по вулиці Паркова дорога в місті Києві на будівлі, споруди та інше майно комплексу відпочинку «Пуща Водиця» у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Згодом ТОВ «Медінвесттрейд» взагалі зникне. Його керівник знаходитиметься у розшуку. Проте до цього компанія встигне не тільки передати майно скандальній компанії «Танталіт», але також звернутися до судів, які підтвердять «прозорість» угоди і не побачать жодного криміналу в таких оборудках», – нагадав Семерак схему, за якою екс-президент заволодів державним майном та створив на його основі приватний маєток.

Наразі у Мінприроди стверджують, що знайшли нормальний юридичний шлях повернення Межигір’я у державну власність.

«Зараз ми відмотуємо плівку назад – аж до моменту укладання договору міни. Я як міністр екології вже дав доручення НАК «Надра України» подати касаційну скаргу на рішення Господарського суду Києва та на постанову Київського апеляційного господарського суду. Це відкриє нам непростий, але юридично грамотний шлях», – пояснив Семерак, додавши, що відповідна скарга вже готова.

За словами міністра, українська громадськість може долучитися до повернення «Межигір’я» державі, пильно відстежуючи перебіг процесу та підтримуючи позицію Мінприроди в суді.

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На уточнююче запитання Радіо Свобода Семерак зауважив, що існують й інші шляхи повернення державі резиденції, яку привласнив Янукович, однак Мінприроди наразі діятиме через суд.

Раніше Генпрокуратура домоглася рішення Господарського суду Київської області про повернення державі земельних ділянок, на яких розташована резиденція.

Окрім того, Печерський суд Києва за клопотанням ГПУ заарештував майно «Межигір’я».

Нині у резиденції проходять екскурсії та громадські заходи, знімаються фільми, будівлями та зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів. Держава жодним чином не фінансує цей об’єкт, адже уряд на це не має права аж до повернення маєтку державі, пояснює Остап Семерак.

Майбутнє «Межигір’я»: Музей корупції, заповідник чи сиротинець?

Депутат від «БПП» та колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко визнає, що судовий шлях повернення резиденції державі є найкращим рішенням.

«Межигір’я було відчужено угодою міни. Тому судовий шлях, через касацію і скасування цієї угоди, призведе до повернення резиденції у державну власність. Окрім того, навряд чи хтось наважиться стати новим власником «Межигір’я», доки Янукович та його подільники перебувають під кримінальною справою щодо заволодіння державним майном або в міжнародному розшуку», – пояснює Лещенко.

Лещенко дотримується тієї ж думки, яку він озвучував у час правління Януковича: «Межигір’я» має стати музеєм української корупції.

«Воно має стати Музеєм корупції, щоб люди бачили, як жага до збагачення приводить до втрати влади, втрати всього», – підсумував депутат.

Зі свого боку, Остап Семерак припускає, що більшості українців не хотілося би, щоб ця резиденція залишалася тільки символом української корупції. Тому він пропонує знайти «суспільний консенсус щодо використання державного майна». А крім того, пропонує розглянути варіант створення там сиротинця чи іншого соціального об’єкта, або ж об’єднання «Межигір’я» з іншими колишніми володіннями Януковича, мисливським господарством «Сухолуччя» в єдиний природно-заповідний об’єкт.

Тим часом депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко наголошує, що наявний факт затягування прокуратурою та судами справи щодо «Межигір'я», яке є, зокрема, доказом у справах проти Януковича.

Водночас у ГПУ зазначають, що «справа « Межигір’я» має великий обсяг доказів, і це є одною з причин тривалості слідства. Про це в ефірі телеканалу Zik повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко

«Про Межигір’я ми говоримо вже достатньо багато. Мало хто знає, але в цій справі 1500 томів матеріалів, які здобуло слідство. Тільки зараз нарешті слідчий зацікавився папірцем, в якому ДУС передала за підписом Ігоря Тарасюка ці землі в Кабмін, який потім дозволив їх отримати Януковичу. Підпис Тарасюка стоїть», – сказав генпрокурор.

Крім того, він додав, що наразі на допитах екс-голова ДУС Ігор Тарасюк «поки що використовує своє конституційне право не давати показів».

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, однак після його втечі з країни у лютому 2014 року територія відкрита для відвідувачів.