Політичне шоу і хаос біля блокпостів (огляд преси)

Проблема з так званою блокадою Донбасу і всіма подіями навколо має дві складові, переконує газета «День». Перша: відсутність визначеності щодо війни і чіткої політики щодо окупованих територій – є причиною проблеми. «Блокаду» має ініціювати держава і робити це в законодавчому полі за допомогою державних структур і механізмів. Друга складова: навіть справедливе бажання громадян домогтися від влади чіткості, не дає право перетворювати ситуацію на політичне шоу і хаос. А події біля блокпостів за участю народного депутата Володимира Парасюка, саме такими і є, стверджує видання. Може не подобатися Петро Порошенко, але якщо культивувати анархію, можна знести не тільки владу, а й державу, наголошує газета у статті «Ціна великих запізнень...».

Рішення президента і РНБО про обмеження транспортного сполучення з окупованим Донбасом – обґрунтований і правильний крок, наголошує газета «Сегодня». Ухвалення такого рішення було неминучим, після того, як на окупованих територіях відібрали підприємства, які працювали і сплачували податки Україні. Вся та блокада, яка була до цього моменту, лише допомагала Росії прибрати до рук ці підприємства. Це була хитра багатоходівка, нібито організована патріотами, а в дійсності – провокаторами, переконує експерт газети, політолог Олександр Палій. Він впевнений, що це все проплачено, може, через треті руки, але з Кремля. Тепер підприємства захоплені, і намагаються замкнути виробничий цикл на Росію, переконаний експерт газети.

У зв'язку з війною на Донбасі погіршується і криміногенна ситуація в інших регіонах країни, зазначає газета «Голос України». Потік зброї, що ринув із фронту, не міг не позначитися на зростанні злочинності. Стосується вона і сфери майнових злочинів. Про загрозливу статистику квартирних крадіжок, її динаміку та особливості, способи убезпечити своє житло розповідає парламентський часопис.

Екстремальна ситуація, зокрема і нинішня війна з Росією, виявляє особистість, яка може змінити реальність. Однак, як переконує дописувач тижневика «Країна», українцям досі не вдалося віднайти і вивищити загальнонаціонального лідера. Нинішній так званий український істеблішмент повсякчас демонструє брак політичної волі, захланність і аморальність. Дописувач нагадує вислів письменника Джорджа Орвелла про те, що люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв – не їхні жертви, а співучасники.