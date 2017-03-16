Росії – нові санкції, Україні – зброю: у США окреслили бажані напрямки політики Трампа

Озброєння України є одним пунктів плану стримування російського президента Володимира Путіна, який пропонує президенту США Дональду Трампу колишній помічник заступника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер.

Пропозицію із 6 складових Карпентер оприлюднив у статті у впливовому виданні Foreign Policy.

«Насправді існує прямий зв’язок між агресією Росії в Україні та її втручанням у вибори у США. Зусилля Росії отримати більш поступливу фігуру на чолі Білого дому частково переслідують мету – відвернути адміністрацію США від підтримки України», – розмірковує екс-чиновник адміністрації Обами.

Карпентер пропонує Білому дому, Державному департаменту та Пентагону наступні кроки:

1. Продовжити посилювати Україну для протистояння агресії з боку Росії;

Автор пропонує продовжити та розширити програму військової підготовки українських збройних сил військовими спеціалістами НАТО, а також надати Україні оборонні озброєння та обладнання.

«До цього переліку входять протитанкові ракети та контрбатарейні радари з системами контролю, що дозволять українським підрозділам завдавати ударів у відповідь по точках ворожої артилерії», – пише Карпентер.

2. США мають напряму долучитись до дипломатичних зусиль, спрямованих на вирішення конфлікту;

«Через відсутність США у переговорному процесі, лідери Нормандського процесу погодились на недопрацьований Мінський протокол від лютого 2015-го року, який підвищив роль ставлеників Росії у переговорах та дав Росії привід блокувати виконання мінських домовленостей», – пояснює експерт.

3. Вирішення конфлікту не досягнути без додаткових важелів впливу на Росію. США мають бути готовими одноосібно, без підтримки з Європи, запровадити фінансові санкції щодо Росії з тим, щоб примусити її виконувати Мінські угоди;

4. Адміністрація США має разом з європейськими партнерами запропонувати чіткі кроки, які забезпечать виконання Мінських угод та послідовність їх втілення;

5. Адміністрація Трампа має тиснути на владу України, щоб домогтись зміни характеру роботи судової системи, яка зараз, на думку Карпентера, стоїть на заваді боротьбі з корупцією;

6. Адміністрація США має домагатись збільшення підтримки демократичного розвитку України з Європи.

«Для продовження прогресу України необхідна скоординована, активна участь лідерів Європи та США, щоб гарантувати, що Україна надалі буде реформуватись, посилювати власні демократичні інститути та розвивати здатність захищати власний суверенітет та територіальну цілісність», – пише Карпентер.