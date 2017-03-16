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16 Березень 2017, Київ 17:49
Листи з окупованого Донбасу

«Национализация» боевиков и будущее в оккупации

Вооруженный боевик стоит на посту во время визита главы группировки «ДНР» Александра Захарченко на Юзовский металлургический завод. Донецк, март 2017 года

Вооруженный боевик стоит на посту во время визита главы группировки «ДНР» Александра Захарченко на Юзовский металлургический завод. Донецк, март 2017 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Меньше, чем за две недели произошло два важных события для «ЛНР» и «ДНР», а именно: признание их «документов» Российской Федерацией и «введение внешнего управления» над рядом предприятий, до сих пор находившихся под юрисдикцией Украины. Параллельно были сказано, что отныне предприятия переориентируются на торгово-экономические связи с Россией.

Нет никаких оснований сомневаться, что так оно и будет. И, очевидно, такая переориентация, не делающаяся за два дня, готовилась давно, а наивного субъекта поставили перед фактом так, словно это решилось вдруг, сегодня и только в связи с блокадой железнодорожного сообщения на Украину. Другими словами, «республиками» сделано еще два – и немаленьких – шага ОТ Украины.

Все глобальные последствия я предоставляю описать профессиональным экспертам. Сам же обращусь к более привычным мыслям о судьбе «маленького человека».

Сколько таких «маленьких человеков» трудятся на предприятиях, на которых «ЛНР» и «ДНР» ввели «внешнее управление»? Увы, это невозможно выяснить, так как полный список таких предприятий не выложен в открытый доступ, по причинам «секретности». Конечно, полная секретность не достигнута в связи с тем, что некоторые из этих предприятий – довольно крупные.

Но, например, из того, что мне удалось отыскать, принадлежащая Ахметову шахта в «Краснодонуголь». Там число работников составляет менее десяти тысячи человек. В общем, можно предположить, что максимальное число лиц, задействованных на всех предприятиях с измененной формой собственности, не превышает ста-двухсот тысяч. Причем большая часть этих людей находится в «ДНР».

При любом, даже наихудшем развитии событий все сведется к тому, что эти люди останутся безработными, а ожидаемая прибыль от предприятий не произойдет

При любом, даже наихудшем развитии событий все сведется к тому, что эти люди останутся безработными, а ожидаемая прибыль от предприятий не произойдет. Хотя вряд ли все закончится так печально. Реальный итог: это обычно промежуточный вариант между самыми блестящими надеждами и самим пессимистическими прогнозами.

Но в любом случае, сто тысяч персон – это гораздо меньше, чем уже вовлечено в события на Донбассе и в связи с этим было вынуждено изменить свою жизнь.

Вот тут и надо вспомнить, что за десять дней до введения «внешнего управления» Россия признала «документы» «ЛНР» и «ДНР». Это случайное совпадение? Вряд ли

Вот тут и надо вспомнить, что за десять дней до введения «внешнего управления» Россия признала «документы» «ЛНР» и «ДНР». Это случайное совпадение? Вряд ли. Конечно, цель здесь не в «заботе о благе трудящихся», а в упрощении делопроизводства, например, ради налаживания тех же задуманных торгово-промышленных связей. Но в частности, повышение мобильности «граждан» «ЛНР» и «ДНР» дает им возможность при неблагоприятном развитии событий в сфере труда и занятости, быстрее переместиться в РФ (потому что эти «документы» нигде больше не признают) и трудоустроиться там. Дорожка уже протоптана, но многим пока дома было лучше. А кому не было, те не всегда могли рыпнуться.

Их гривневые зарплаты, аккуратно получаемые ими на территории Украины, или в ближайших пунктах обналички превращали самих тружеников в стихийных адептов Украины

Не стоит забывать об идеологическом значении «внешнего управления». В какой-то мере сотрудники предприятий из списка являли собой если не пятую, то «шестую колонну». Их гривневые зарплаты, аккуратно получаемые ими на территории Украины, или в ближайших пунктах обналички превращали самих тружеников в стихийных адептов Украины. И, надо думать, вводили в соблазн окружение, для которого не было секретом, как все обстоит.

Итого: имелся гештальт. Разоренная людская общность, например, улица где-нибудь в Краснодоне. По ней на свою шахту идет спокойный, уверенный в будущем человек. Входит в магазин. Достает пачку гривен. Спокойно и неспешно расплачивается… На все это смотрит несколько человек, воевавших в «ополчении», которые только-только наскребли на стакан чаю и сырок… Комментарии, как говорится, излишни.

Радость была уже потому, что вышеописанный гештальт попран. А дальше – хоть трава не расти, как говорится

Во всеобщей эйфории по случаю «внешнего управления» местные обыватели не то чтобы пропустили мимо ушей, что речь идет не о «национализации», что частная собственность была и есть священна. Радость была уже потому, что вышеописанный гештальт попран. А дальше – хоть трава не расти, как говорится. Поскольку жажда справедливости в участниках войны была и остается неутоленной, такие истории дают временное облегчение.

Что же касается признания «паспортов», то я считал новость в одном смысле. Все «граждане» «ЛНР», которым исполнилось шестнадцать в 2014, 2015, 2016 и далее годах теперь имеют развязанные крылья, чтоб упорхнуть все туда же – в Россию. И будет очень интересно посмотреть, например, каков будет набор в луганские «вузы» в данном году.

Все эти новости скорее приближают ту минуту, когда улицы Луганска будут похожи на аллеи в доме престарелых

В общем, все эти новости скорее приближают ту минуту, когда улицы Луганска будут похожи на аллеи в доме престарелых. И будет у нас тогда «своя Европа». Тем более, я уверен, что-то придумают, чтобы мотивировать иностранных студентов учится в наших пустеющих «вузах», а стало быть, разбавить толпу пожилых аборигенов молодыми смуглыми лицами выходцев из Турции, Сомали, и Лесото.

Труден и по-своему парадоксален бывает путь к европейскому.

Петр Иванов, психолог, город Луганск

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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