(Друкуємо мовою оригіналу)

Меньше, чем за две недели произошло два важных события для «ЛНР» и «ДНР», а именно: признание их «документов» Российской Федерацией и «введение внешнего управления» над рядом предприятий, до сих пор находившихся под юрисдикцией Украины. Параллельно были сказано, что отныне предприятия переориентируются на торгово-экономические связи с Россией.

Нет никаких оснований сомневаться, что так оно и будет. И, очевидно, такая переориентация, не делающаяся за два дня, готовилась давно, а наивного субъекта поставили перед фактом так, словно это решилось вдруг, сегодня и только в связи с блокадой железнодорожного сообщения на Украину. Другими словами, «республиками» сделано еще два – и немаленьких – шага ОТ Украины.

Все глобальные последствия я предоставляю описать профессиональным экспертам. Сам же обращусь к более привычным мыслям о судьбе «маленького человека».

Сколько таких «маленьких человеков» трудятся на предприятиях, на которых «ЛНР» и «ДНР» ввели «внешнее управление»? Увы, это невозможно выяснить, так как полный список таких предприятий не выложен в открытый доступ, по причинам «секретности». Конечно, полная секретность не достигнута в связи с тем, что некоторые из этих предприятий – довольно крупные.

Но, например, из того, что мне удалось отыскать, принадлежащая Ахметову шахта в «Краснодонуголь». Там число работников составляет менее десяти тысячи человек. В общем, можно предположить, что максимальное число лиц, задействованных на всех предприятиях с измененной формой собственности, не превышает ста-двухсот тысяч. Причем большая часть этих людей находится в «ДНР».

При любом, даже наихудшем развитии событий все сведется к тому, что эти люди останутся безработными, а ожидаемая прибыль от предприятий не произойдет

При любом, даже наихудшем развитии событий все сведется к тому, что эти люди останутся безработными, а ожидаемая прибыль от предприятий не произойдет. Хотя вряд ли все закончится так печально. Реальный итог: это обычно промежуточный вариант между самыми блестящими надеждами и самим пессимистическими прогнозами.

Но в любом случае, сто тысяч персон – это гораздо меньше, чем уже вовлечено в события на Донбассе и в связи с этим было вынуждено изменить свою жизнь.

Вот тут и надо вспомнить, что за десять дней до введения «внешнего управления» Россия признала «документы» «ЛНР» и «ДНР». Это случайное совпадение? Вряд ли

Вот тут и надо вспомнить, что за десять дней до введения «внешнего управления» Россия признала «документы» «ЛНР» и «ДНР». Это случайное совпадение? Вряд ли. Конечно, цель здесь не в «заботе о благе трудящихся», а в упрощении делопроизводства, например, ради налаживания тех же задуманных торгово-промышленных связей. Но в частности, повышение мобильности «граждан» «ЛНР» и «ДНР» дает им возможность при неблагоприятном развитии событий в сфере труда и занятости, быстрее переместиться в РФ (потому что эти «документы» нигде больше не признают) и трудоустроиться там. Дорожка уже протоптана, но многим пока дома было лучше. А кому не было, те не всегда могли рыпнуться.

Их гривневые зарплаты, аккуратно получаемые ими на территории Украины, или в ближайших пунктах обналички превращали самих тружеников в стихийных адептов Украины

Не стоит забывать об идеологическом значении «внешнего управления». В какой-то мере сотрудники предприятий из списка являли собой если не пятую, то «шестую колонну». Их гривневые зарплаты, аккуратно получаемые ими на территории Украины, или в ближайших пунктах обналички превращали самих тружеников в стихийных адептов Украины. И, надо думать, вводили в соблазн окружение, для которого не было секретом, как все обстоит.

Итого: имелся гештальт. Разоренная людская общность, например, улица где-нибудь в Краснодоне. По ней на свою шахту идет спокойный, уверенный в будущем человек. Входит в магазин. Достает пачку гривен. Спокойно и неспешно расплачивается… На все это смотрит несколько человек, воевавших в «ополчении», которые только-только наскребли на стакан чаю и сырок… Комментарии, как говорится, излишни.

Радость была уже потому, что вышеописанный гештальт попран. А дальше – хоть трава не расти, как говорится

Во всеобщей эйфории по случаю «внешнего управления» местные обыватели не то чтобы пропустили мимо ушей, что речь идет не о «национализации», что частная собственность была и есть священна. Радость была уже потому, что вышеописанный гештальт попран. А дальше – хоть трава не расти, как говорится. Поскольку жажда справедливости в участниках войны была и остается неутоленной, такие истории дают временное облегчение.

Что же касается признания «паспортов», то я считал новость в одном смысле. Все «граждане» «ЛНР», которым исполнилось шестнадцать в 2014, 2015, 2016 и далее годах теперь имеют развязанные крылья, чтоб упорхнуть все туда же – в Россию. И будет очень интересно посмотреть, например, каков будет набор в луганские «вузы» в данном году.

Все эти новости скорее приближают ту минуту, когда улицы Луганска будут похожи на аллеи в доме престарелых

В общем, все эти новости скорее приближают ту минуту, когда улицы Луганска будут похожи на аллеи в доме престарелых. И будет у нас тогда «своя Европа». Тем более, я уверен, что-то придумают, чтобы мотивировать иностранных студентов учится в наших пустеющих «вузах», а стало быть, разбавить толпу пожилых аборигенов молодыми смуглыми лицами выходцев из Турции, Сомали, и Лесото.

Труден и по-своему парадоксален бывает путь к европейскому.

Петр Иванов, психолог, город Луганск

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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