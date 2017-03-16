Європарламент вимагає від Росії звільнити українських в’язнів, а від ЄС – санкцій проти Кремля

Брюссель – В ЄС далі звертаються до Росії з вимогою звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких утримують на її території, а також на окупованих частинах України. В ухваленій у четвер резолюції Європарламенту знову наголошують на непорушності української територіальної цілісності й вимагають посилити тиск на винних у переслідуваннях, затриманнях, приниженнях і тортурах кримських татар і етнічних українців. Натомість євродепутати пропонують створити міжнародну платформу із деокупації Криму.

Рівно три роки після незаконної анексії Росією українського Криму ЄС не відступає від обраної позиції: ці грубі порушення міжнародних законів та насильне перекроювання кордонів не зійдуть Росії з рук та не визнаватимуться.

Ми цілком підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України

​Джуліан Кінґ, єврокомісар з питань безпекового союзу, виступаючи в парламенті, зазначив, що ЄС – за повну реалізацію політики невизнання незаконної анексії Росією Криму та Севастополя.

«Ми цілком підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України», – зазначає він, перелічивши поіменно всі кричущі випадки незаконних переслідувань кримських татар, етнічних українців на окупованому півострові.

Тим часом Європейський парламент, де нині ухвалили резолюцію щодо політичних в’язнів, з одного боку, висловлює жаль з приводу порушень свободи вираження поглядів, зловживання ЗМІ, примусове впровадження російського громадянства й дискримінаційної політики, що насаджує «влада» окупованого Криму, зокрема, щодо місцевої етнічної меншини – кримських татар.

Санкції та мілітаризація «колишнього привабливого курорту»

Під час обговорень німецький євродепутат Ребекка Гармс, автор доповіді щодо українських політичних в’язнів у Росії та окупованому Криму закликала припинити сумніви у доцільності санкції ЄС, мовляв, такі сумніви роблять ще вразливішими тих, хто страждає через переслідування Росії на сході України, та є викликом для майбутнього всієї європейської безпеки й стабільності.

Тим часом голова неформальної групи «Друзі європейської України», литовець Петрас Ауштрявичус звертає увагу на, те що з «колишнього привабливого курорту» Крим швидко перетворюється на потужну російську військову базу. Причому ця мілітаризація півострова здійснюється через страждання кримських татар і українців.

12 тисяч військового персоналу – кількість, що була до його окупації Росією, нині збільшилася вдвічі, а в недалекому майбутньому вона має зрости до 43 тисяч військових. Ось такий «русский мир» в Криму

«12 тисяч військового персоналу – кількість, що була до його окупації Росією, нині збільшилася вдвічі, а в недалекому майбутньому вона має зрости до 43 тисяч військових. Ось такий «русский мир» в Криму. І цей так званий «новий світ» будується через репресії щодо кримських татар і громадян України», – констатує литовський парламентар.

«Припиніть примусову видачу російських паспортів»

Європейський парламент, з огляду на те, що діється на півострові з місцевими етнічними меншинами, закликає Росію припинити примусові надання «всім жителям Криму російських паспортів» і «негайно звільнити всіх громадян України незаконно і безпідставно утримуваних на російській або тимчасово окупованій українській територіях». Від Москви вимагають «негайно припинити практику переслідувань», з огляду на велику кількість випадків «насильницького зникнення, затримань, тортур й систематичного залякування» місцевих жителів, які висловлюють незгоду із анексією українського півострова.

Водночас самотньо лунав «проросійський голос» у Європарламенті, зокрема від французького ультранаціоналіста Жан-Люка Шафгаузера, який зробив спробу виправдати дії Росії. У відповідь йому європарламентарі наводили факти, почуті від кримських татар, які відвідали Європарламент для надання своїх свідчень.

Польський парламентар, голова підкомітету з оборони та безпеки Анна Фотиґа, яка й запросила родичів переслідуваних жителів Криму.

«Їм пропонували сприйняти анексію та стати російськими маріонетками, –зазначає польський євродепутат. – Але вони – люди честі й через відмову від цієї пропозиції почалися приниження й масові порушення їхніх прав. Включно з визнанням незаконним Меджлісу, їхнього поважного політичного представництва, яке було оголошене таким, що пов’язане із тероризмом».

Європарламент пропонує створення міжнародної платформи з деокупації Криму

Тож, зрештою, євродепутати підтвердити свій заклик негайно скасувати минулорічне рішення «Верховного суду Криму», підконтрольного Кремлю. щодо заборони Меджлісу, та наполягали, аби Москва визнала його законним і представницьким органом корінного населення півострова – кримських татар.

Серед інших пропозицій нинішньої резолюції Європарламенту є й впровадження нових санкцій щодо винних за порушення прав людини, а також звернення до Ради ЄС із закликом підтримати Україну в її позові проти Росії, що триває у Міжнародному суді ООН.

Євродепутати також підтримали ініціативу створення міжнародного формату для проведення переговорів з питань деокупації Криму за участю ЄС.