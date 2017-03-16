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16 Березень 2017, Київ 19:20
Політика

Європарламент вимагає від Росії звільнити українських в’язнів, а від ЄС – санкцій проти Кремля

Ілюстраційне фото. Голосування в Європарламенті

Ілюстраційне фото. Голосування в Європарламенті

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Брюссель – В ЄС далі звертаються до Росії з вимогою звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких утримують на її території, а також на окупованих частинах України. В ухваленій у четвер резолюції Європарламенту знову наголошують на непорушності української територіальної цілісності й вимагають посилити тиск на винних у переслідуваннях, затриманнях, приниженнях і тортурах кримських татар і етнічних українців. Натомість євродепутати пропонують створити міжнародну платформу із деокупації Криму.

Рівно три роки після незаконної анексії Росією українського Криму ЄС не відступає від обраної позиції: ці грубі порушення міжнародних законів та насильне перекроювання кордонів не зійдуть Росії з рук та не визнаватимуться.

Ми цілком підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України
Джуліан Кінґ

Джуліан Кінґ, єврокомісар з питань безпекового союзу, виступаючи в парламенті, зазначив, що ЄС – за повну реалізацію політики невизнання незаконної анексії Росією Криму та Севастополя.

«Ми цілком підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України», – зазначає він, перелічивши поіменно всі кричущі випадки незаконних переслідувань кримських татар, етнічних українців на окупованому півострові.

Джуліан Кінґ

Джуліан Кінґ

Тим часом Європейський парламент, де нині ухвалили резолюцію щодо політичних в’язнів, з одного боку, висловлює жаль з приводу порушень свободи вираження поглядів, зловживання ЗМІ, примусове впровадження російського громадянства й дискримінаційної політики, що насаджує «влада» окупованого Криму, зокрема, щодо місцевої етнічної меншини – кримських татар.

Санкції та мілітаризація «колишнього привабливого курорту»

Під час обговорень німецький євродепутат Ребекка Гармс, автор доповіді щодо українських політичних в’язнів у Росії та окупованому Криму закликала припинити сумніви у доцільності санкції ЄС, мовляв, такі сумніви роблять ще вразливішими тих, хто страждає через переслідування Росії на сході України, та є викликом для майбутнього всієї європейської безпеки й стабільності.

Тим часом голова неформальної групи «Друзі європейської України», литовець Петрас Ауштрявичус звертає увагу на, те що з «колишнього привабливого курорту» Крим швидко перетворюється на потужну російську військову базу. Причому ця мілітаризація півострова здійснюється через страждання кримських татар і українців.

Петрас Ауштрявичус

Петрас Ауштрявичус

12 тисяч військового персоналу – кількість, що була до його окупації Росією, нині збільшилася вдвічі, а в недалекому майбутньому вона має зрости до 43 тисяч військових. Ось такий «русский мир» в Криму
Петра Ауштрявичус

«12 тисяч військового персоналу – кількість, що була до його окупації Росією, нині збільшилася вдвічі, а в недалекому майбутньому вона має зрости до 43 тисяч військових. Ось такий «русский мир» в Криму. І цей так званий «новий світ» будується через репресії щодо кримських татар і громадян України», – констатує литовський парламентар.

«Припиніть примусову видачу російських паспортів»

Європейський парламент, з огляду на те, що діється на півострові з місцевими етнічними меншинами, закликає Росію припинити примусові надання «всім жителям Криму російських паспортів» і «негайно звільнити всіх громадян України незаконно і безпідставно утримуваних на російській або тимчасово окупованій українській територіях». Від Москви вимагають «негайно припинити практику переслідувань», з огляду на велику кількість випадків «насильницького зникнення, затримань, тортур й систематичного залякування» місцевих жителів, які висловлюють незгоду із анексією українського півострова.

Водночас самотньо лунав «проросійський голос» у Європарламенті, зокрема від французького ультранаціоналіста Жан-Люка Шафгаузера, який зробив спробу виправдати дії Росії. У відповідь йому європарламентарі наводили факти, почуті від кримських татар, які відвідали Європарламент для надання своїх свідчень.

Польський парламентар, голова підкомітету з оборони та безпеки Анна Фотиґа, яка й запросила родичів переслідуваних жителів Криму.

Анна Фотиґа

Анна Фотиґа

«Їм пропонували сприйняти анексію та стати російськими маріонетками, –зазначає польський євродепутат. – Але вони – люди честі й через відмову від цієї пропозиції почалися приниження й масові порушення їхніх прав. Включно з визнанням незаконним Меджлісу, їхнього поважного політичного представництва, яке було оголошене таким, що пов’язане із тероризмом».

Європарламент пропонує створення міжнародної платформи з деокупації Криму

Тож, зрештою, євродепутати підтвердити свій заклик негайно скасувати минулорічне рішення «Верховного суду Криму», підконтрольного Кремлю. щодо заборони Меджлісу, та наполягали, аби Москва визнала його законним і представницьким органом корінного населення півострова – кримських татар.

Серед інших пропозицій нинішньої резолюції Європарламенту є й впровадження нових санкцій щодо винних за порушення прав людини, а також звернення до Ради ЄС із закликом підтримати Україну в її позові проти Росії, що триває у Міжнародному суді ООН.

Євродепутати також підтримали ініціативу створення міжнародного формату для проведення переговорів з питань деокупації Криму за участю ЄС.

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