(Друкуємо мовою оригіналу)

Прекращение грузовых перевозок через линию разграничения, объявленное Советом национальной безопасности и обороны Украины, вызвало бурную международную реакцию. Германия не поддержала это решение и попросила объяснения от Украины. МИД Франции призвал украинскую власть приложить усилия к снятию блокады железной дороги. Россия вовсе заявила, что решение о блокаде «противоречит совести и здравому смыслу». Экономисты просчитывают возможные риски, которые несет прекращение торговли и грузового сообщения. Мирные жители неподконтрольных территорий растеряны и плохо представляют, какие последствия для них может нести решение о блокаде.

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Германия сразу заявила, что не поддерживает решение СНБО о блокаде оккупированной части Донбасса. Такое беспокойство объясняется тем, что Европа стремилась поскорее решить конфликт в Украине и не хочет идти на обострение с Россией, считает политолог Тарас Чорновил. Поэтому Франция и Германия были заинтересованы в торговле с неподконтрольными территориями, от этого ожидали хороших результатов. Но эта блокада не исключает необходимость выполнения Россией части минских договоренностей о прекращении огня, считает Тарас Чорновил.

Наши западные партнеры получают дополнительную непредсказуемую ситуацию. Они боятся, что такое решение СНБО может сделать невозможным выполнение минских договоренностей

«Наши западные партнеры получают дополнительную непредсказуемую ситуацию. С одной стороны, они видят, что Россия блокирует выполнение даже частей, касающихся безопасности, и поэтому к другим: экономическим, политическим переходить нельзя. С другой стороны, они боятся, что такое решение СНБО, принятое касательно контактов подконтрольных и неподконтрольных территорий, может сделать невозможным выполнение минских договоренностей в случае, если будет выполнена часть, касающаяся безопасности. Для Европы необходимы наши объяснения», – говорит он

Официальная Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова заявила, что транспортная блокада ОРДЛО «противоречит совести и здравому смыслу». Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов считает, что все меньше людей верит в то, что киевские власти всерьёз готовы исполнять Минские соглашения. Он заявил: «Решение о якобы временной, а по сути полной автомобильной и железнодорожной блокаде Донбасса – шаг, прямо противоречащий Минским соглашениям. Напомню, комплекс мер по их выполнению предусматривал меры «полного восстановления социально-экономических связей».

Захват боевиками украинских предприятий уже нанес немалый вред украинской экономике, говорят эксперты. Россия в ответ на блокаду, скорее всего, введет санкции относительно украинских товаров и предприятий, чтобы увеличить ущерб, считает экономический консультант Центра Разумкова Владимир Сиденко.

«Могут быть усиления ограничений деятельности украинских компаний на территории России»

«Могут быть усиления ограничений, касающиеся и ограничения деятельности украинских компаний на территории России, касающиеся присутствия украинских рабочих. Особенно может быть опасно ограничение транзита украинских товаров, которые идут через территорию Российской Федерации в другие страны на Восток», – говорит Сидоренко.

Большинство же опрошенных жителей Донецка плохо представляет, какие последствия принесет блокада. Мнения разделились, но у многих сильные связи с подконтрольной Киеву частью Донбасса, и они не поддерживают блокаду. Таковы мнения жителей Донецка:

– Правильно, а то получается – кто-то торгует, а кто-то воюет.

– Я очень отрицательно отношусь, потому что там, «на украинской стороне», у меня очень старая мама, и она без меня никак не может.

– Я против, потому что нельзя нарушать работающую систему.

– Негативно, ведь мы – украинцы, а они (украинские власти – ред.) нас блокируют.

Тем временем 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о блокаде. То, что блокада определена указом, а не законом, упрощает ее остановку в случае изменения политической ситуации, считают эксперты.

15 марта СНБО принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)