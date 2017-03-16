Україна має бути готовою до падіння режиму Путіна – Гончаренко про повернення Криму

Гості передачі «Ваша Свобода»: Севгіль Мусаєва-Боровик, головний редактор видання «Українська правда»; Олексій Гончаренко, народний депутат України (БПП).

16 березня минає третя річниця так званого «референдуму» у Криму, умови якого забезпечили «наші військовослужбовці». У цьому зізнався, зрештою, президент Путін. «Наші» – для Росії, яка завдяки цим воякам зробила «Кримнаш». Саме «ввічливі люди» захопили ключові об’єкти Криму і зігнали кримських депутатів ухвалити рішення про «референдум». Як згадував потім російський диверсант, полковник Ігор Гіркін (Стрєлков), «депутатов собирали и заганяли в зал, чтобы они приняли». За три роки на півострові зникли безвісти 17 людей, 12 загинули, повідомила віце-прем'єр України Климпуш-Цинцадзе. І, за даними правозахисників, у Криму та Росії є 44 «в’язні Кремля». Зокрема кінорежисер Олег Сенцов.

Олександр Лащенко: Пане Гончаренко, що вдається зробити Україні для повернення півострова? Чи поки Путін не піде з посади президента Росії, чекати на повернення Криму не доведеться?

Парламент України ухвалив важливий законопроект щодо заочного засудження. Аксьонов, Константинов, Березовський, інші колабораціоністи і зрадники зможуть нарешті піти під суд

​Олексій Гончаренко: Відхід Путіна – теж не гарантія. Ніхто сьогодні не може сказати, коли ми повернемо контроль над Кримом. Але повернемо контроль, і маємо робити все, що у наших силах. 16 березня 2014 року я був у Криму на дільниці так званого «референдуму», де голосував Аксьонов. Я йому тоді сказав, що він сепаратист і негідник. З тих пір Аксьонов став ще й вбивцею. Сьогодні парламент України ухвалив важливий законопроект щодо заочного засудження. Аксьонов, Константинов, Березовський, інші колабораціоністи і зрадники зможуть нарешті піти під суд.

– Пані Мусаєва, а Ви бачите наближення Криму до України?

За три роки ситуація погіршується з кожним днем. Так звана «кримська влада» робить все, щоб навіть адвокати не почувалися спокійно у Криму

​Севгіль Мусаєва-Боровик: Коли гинуть люди на Донбасі, втрачається інформпривід. І Крим зник на деякий час з інформаційних радарів. Це було логічно. Однак держава могла би робити більше. За три роки ситуація погіршується з кожним днем. Показовим є випадок Еміля Курбедінова, адвоката кримських політв’язнів, якого заарештували наприкінці січня, і він 10 днів просидів у в’язниці. Так звана «кримська влада» робить все, щоб навіть адвокати не почувалися спокійно у Криму. Барометр свободи – настільки впали показники, що переслідують вже в’язнів. Те ж можна сказати про Миколу Семену, журналіста. Людину переслідують і засуджують просто за те, що вона публікувала колонку.

– Пані Мусаєва, яка реакція європейських парламентарів, з якими Ви спілкуєтеся?

Війна Росії проти України почалася з захоплення Криму. Це була стратегія Путіна – зробити все, щоб про Крим не згадували

​Севгіль Мусаєва-Боровик: Загалом враження, що від усіх цих подій в Україні Європа втомилася. Вони говорять: вибачте, але ваші проблеми ви жодним чином не вирішуєте, не можете представити жодної стратегії щодо Донбасу, альтернативи Мінським угодам, наприклад. Саме щодо Криму кажуть: покажіть, яка ваша стратегія повернення? І тут починаються питання. Порушений часовий проміжок: говоримо загалом про агресію – маємо починати з питання Криму. Війна Росії проти України почалася з захоплення Криму. Це була стратегія Путіна – зробити все, щоб про Крим не згадували.

– Пане Гончаренко, коли буде український прапор над Кримом?

Олексій Гончаренко (переклад): Крим окупований ядерною державою з найбільшою армією в континентальній Європі. Воєнного шляху повернення Криму на сьогоднішній день для України немає. Жодна інша країна світу військовим шляхом також не хоче у цьому брати участь.

Незважаючи на всі ці мости, генератори, Крим вже втратив і туристичний потенціал, втрачає в інфраструктурі, людський потенціал

У наших силах зробити нашу державу успішною. Коли Крим повернеться під контроль України, зможемо забезпечити умови для кримців, дати ривок у розвитку. Незважаючи на всі ці мости, генератори, Крим вже втратив і туристичний потенціал, втрачає в інфраструктурі, людський потенціал.

Ми зобов’язані мати план непублічний в РНБО, наприклад, що зробимо, у тому числі і військовим шляхом, коли путінська система в Росії впаде

Інша частина – ми зобов’язані мати план непублічний в РНБО, наприклад, що зробимо, у тому числі і військовим шляхом, коли путінська система в Росії впаде. У цей момент Україна повинна буде діяти (у нас буде невелике вікно можливостей) – повернути Крим під свій контроль. Тут можливі вже і воєнні дії, і елементи воєнної стратегії. Публічно вдалося домогтися від Міносвіти, щоб хлопці і дівчата, які закінчують школи у Криму, могли в Україні навчатися. Інші гуманітарні, інформаційні аспекти. Ви робите свій проект («Крим.Реалії» – ред.). Дуже багато робить «Крим SOS».

– «Вода камінь точить» – тільки така тактика можлива при Путіні, пані Мусаєва?

Севгіль Мусаєва-Боровик: Поки що так. Потрібно створити державний орган, який міг би аналізувати економічні наслідки анексії у Криму. Для Заходу потрібно робити аналіз, як санкції впливають на Росію. З кожним роком складніше і складніше буде проводити адвокаційну кампанію санкцій. Від Міністерства інформаційної політики і МЗС саме це залежить зараз. Санкції діють. І Росія мріє про те, щоб звільнитися від них.

– Пане Гончаренко, а по Криму Україна за цілих три роки позовів у міжнародні інстанції багато подала?

Олексій Гончаренко: Є окремі позови щодо майна «Нафтогазу», українських банків. У Гаазі зараз розглядається порушення Росією двох конвенцій. Щодо фінансування тероризму – це стосується Донбасу, щодо недопущення расової та інших дискримінацій – щодо Криму. На жаль, на Росію дуже важко вплинути через ці механізми. Росія побачила, що програє в Євросуді з прав людини, то з’явилося рішення Конституційного суду Росії – ігнорувати. Якщо суд в Гаазі буде результативним для України, то Росія піде тим самим шляхом.

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– Пані Мусаєва, у Криму українські олігархи досі володіють власністю?

Коли почалася навіть кримська блокада, Фірташ, сидячи у Відні, знайшов шлях забезпечення своїх підприємств на окупованій території

​Севгіль Мусаєва-Боровик: Володіють і навіть деякі підприємства працюють, зокрема Фірташа. Коли почалася навіть кримська блокада, Фірташ, сидячи у Відні, знайшов шлях забезпечення своїх підприємств на окупованій території – через Керченську протоку провозиться сировина. До блокади обсяг торгівлі окупованої частини з Україною був значно більшим. Українську продукцію у супермаркетах Криму так само можна знайти.

Ще один пункт в стратегії – щоб Крим був якомога важкою ношею для Росії, «валізою без ручки»

​Олексій Гончаренко: Блокада, організована Меджлісом кримськотатарського народу, – правильне рішення. Зараз з Кримом Україна не торгує. Є контрабанда, але це невеликі обсяги. До блокади це була повномасштабна торгівля, дуже інтенсивна. Ще один пункт в стратегії – щоб Крим був якомога важкою ношею для Росії, «валізою без ручки».

– Як можна пришвидшити повернення Криму в Україну?

Показова ситуація щодо Юлії Самойлової, представниці від Росії на «Євробачення». Вона виступала у Криму. СБУ має заборонити їй в’їзд

​Севгіль Мусаєва-Боровик: Роль України – не давати забути тему, не давати заговорити її чим-завгодно і завжди на порядку денному тримати питання Криму. Я думаю, що це (повернення Криму – ред.) буде за нашого життя. Дуже показова ситуація щодо Юлії Самойлової, представниці від Росії на «Євробачення». Вона виступала у Криму. Це теж стратегія Кремля. СБУ має заборонити їй в’їзд, оскільки людина порушила.

Олексій Гончаренко: І не допускати появи таких планів, як у Артеменка, Пінчука, які пропонують чи в оренду здати, чи обміняти. Жодним чином!

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