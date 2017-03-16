Україна має бути готовою до падіння режиму Путіна – Гончаренко про повернення Криму

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Гості передачі «Ваша Свобода»: Севгіль Мусаєва-Боровик, головний редактор видання «Українська правда»; Олексій Гончаренко, народний депутат України (БПП).
16 березня минає третя річниця так званого «референдуму» у Криму, умови якого забезпечили «наші військовослужбовці». У цьому зізнався, зрештою, президент Путін. «Наші» – для Росії, яка завдяки цим воякам зробила «Кримнаш». Саме «ввічливі люди» захопили ключові об’єкти Криму і зігнали кримських депутатів ухвалити рішення про «референдум». Як згадував потім російський диверсант, полковник Ігор Гіркін (Стрєлков), «депутатов собирали и заганяли в зал, чтобы они приняли». За три роки на півострові зникли безвісти 17 людей, 12 загинули, повідомила віце-прем'єр України Климпуш-Цинцадзе. І, за даними правозахисників, у Криму та Росії є 44 «в’язні Кремля». Зокрема кінорежисер Олег Сенцов.
Олександр Лащенко: Пане Гончаренко, що вдається зробити Україні для повернення півострова? Чи поки Путін не піде з посади президента Росії, чекати на повернення Криму не доведеться?
Парламент України ухвалив важливий законопроект щодо заочного засудження. Аксьонов, Константинов, Березовський, інші колабораціоністи і зрадники зможуть нарешті піти під суд
Олексій Гончаренко: Відхід Путіна – теж не гарантія. Ніхто сьогодні не може сказати, коли ми повернемо контроль над Кримом. Але повернемо контроль, і маємо робити все, що у наших силах. 16 березня 2014 року я був у Криму на дільниці так званого «референдуму», де голосував Аксьонов. Я йому тоді сказав, що він сепаратист і негідник. З тих пір Аксьонов став ще й вбивцею. Сьогодні парламент України ухвалив важливий законопроект щодо заочного засудження. Аксьонов, Константинов, Березовський, інші колабораціоністи і зрадники зможуть нарешті піти під суд.
– Пані Мусаєва, а Ви бачите наближення Криму до України?
За три роки ситуація погіршується з кожним днем. Так звана «кримська влада» робить все, щоб навіть адвокати не почувалися спокійно у Криму
Севгіль Мусаєва-Боровик: Коли гинуть люди на Донбасі, втрачається інформпривід. І Крим зник на деякий час з інформаційних радарів. Це було логічно. Однак держава могла би робити більше. За три роки ситуація погіршується з кожним днем. Показовим є випадок Еміля Курбедінова, адвоката кримських політв’язнів, якого заарештували наприкінці січня, і він 10 днів просидів у в’язниці. Так звана «кримська влада» робить все, щоб навіть адвокати не почувалися спокійно у Криму. Барометр свободи – настільки впали показники, що переслідують вже в’язнів. Те ж можна сказати про Миколу Семену, журналіста. Людину переслідують і засуджують просто за те, що вона публікувала колонку.
– Пані Мусаєва, яка реакція європейських парламентарів, з якими Ви спілкуєтеся?
Війна Росії проти України почалася з захоплення Криму. Це була стратегія Путіна – зробити все, щоб про Крим не згадували
Севгіль Мусаєва-Боровик: Загалом враження, що від усіх цих подій в Україні Європа втомилася. Вони говорять: вибачте, але ваші проблеми ви жодним чином не вирішуєте, не можете представити жодної стратегії щодо Донбасу, альтернативи Мінським угодам, наприклад. Саме щодо Криму кажуть: покажіть, яка ваша стратегія повернення? І тут починаються питання. Порушений часовий проміжок: говоримо загалом про агресію – маємо починати з питання Криму. Війна Росії проти України почалася з захоплення Криму. Це була стратегія Путіна – зробити все, щоб про Крим не згадували.
– Пане Гончаренко, коли буде український прапор над Кримом?
Олексій Гончаренко (переклад): Крим окупований ядерною державою з найбільшою армією в континентальній Європі. Воєнного шляху повернення Криму на сьогоднішній день для України немає. Жодна інша країна світу військовим шляхом також не хоче у цьому брати участь.
Незважаючи на всі ці мости, генератори, Крим вже втратив і туристичний потенціал, втрачає в інфраструктурі, людський потенціал
У наших силах зробити нашу державу успішною. Коли Крим повернеться під контроль України, зможемо забезпечити умови для кримців, дати ривок у розвитку. Незважаючи на всі ці мости, генератори, Крим вже втратив і туристичний потенціал, втрачає в інфраструктурі, людський потенціал.
Ми зобов’язані мати план непублічний в РНБО, наприклад, що зробимо, у тому числі і військовим шляхом, коли путінська система в Росії впаде
Інша частина – ми зобов’язані мати план непублічний в РНБО, наприклад, що зробимо, у тому числі і військовим шляхом, коли путінська система в Росії впаде. У цей момент Україна повинна буде діяти (у нас буде невелике вікно можливостей) – повернути Крим під свій контроль. Тут можливі вже і воєнні дії, і елементи воєнної стратегії. Публічно вдалося домогтися від Міносвіти, щоб хлопці і дівчата, які закінчують школи у Криму, могли в Україні навчатися. Інші гуманітарні, інформаційні аспекти. Ви робите свій проект («Крим.Реалії» – ред.). Дуже багато робить «Крим SOS».
– «Вода камінь точить» – тільки така тактика можлива при Путіні, пані Мусаєва?
Севгіль Мусаєва-Боровик: Поки що так. Потрібно створити державний орган, який міг би аналізувати економічні наслідки анексії у Криму. Для Заходу потрібно робити аналіз, як санкції впливають на Росію. З кожним роком складніше і складніше буде проводити адвокаційну кампанію санкцій. Від Міністерства інформаційної політики і МЗС саме це залежить зараз. Санкції діють. І Росія мріє про те, щоб звільнитися від них.
– Пане Гончаренко, а по Криму Україна за цілих три роки позовів у міжнародні інстанції багато подала?
Олексій Гончаренко: Є окремі позови щодо майна «Нафтогазу», українських банків. У Гаазі зараз розглядається порушення Росією двох конвенцій. Щодо фінансування тероризму – це стосується Донбасу, щодо недопущення расової та інших дискримінацій – щодо Криму. На жаль, на Росію дуже важко вплинути через ці механізми. Росія побачила, що програє в Євросуді з прав людини, то з’явилося рішення Конституційного суду Росії – ігнорувати. Якщо суд в Гаазі буде результативним для України, то Росія піде тим самим шляхом.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
– Пані Мусаєва, у Криму українські олігархи досі володіють власністю?
Коли почалася навіть кримська блокада, Фірташ, сидячи у Відні, знайшов шлях забезпечення своїх підприємств на окупованій території
Севгіль Мусаєва-Боровик: Володіють і навіть деякі підприємства працюють, зокрема Фірташа. Коли почалася навіть кримська блокада, Фірташ, сидячи у Відні, знайшов шлях забезпечення своїх підприємств на окупованій території – через Керченську протоку провозиться сировина. До блокади обсяг торгівлі окупованої частини з Україною був значно більшим. Українську продукцію у супермаркетах Криму так само можна знайти.
Ще один пункт в стратегії – щоб Крим був якомога важкою ношею для Росії, «валізою без ручки»
Олексій Гончаренко: Блокада, організована Меджлісом кримськотатарського народу, – правильне рішення. Зараз з Кримом Україна не торгує. Є контрабанда, але це невеликі обсяги. До блокади це була повномасштабна торгівля, дуже інтенсивна. Ще один пункт в стратегії – щоб Крим був якомога важкою ношею для Росії, «валізою без ручки».
– Як можна пришвидшити повернення Криму в Україну?
Показова ситуація щодо Юлії Самойлової, представниці від Росії на «Євробачення». Вона виступала у Криму. СБУ має заборонити їй в’їзд
Севгіль Мусаєва-Боровик: Роль України – не давати забути тему, не давати заговорити її чим-завгодно і завжди на порядку денному тримати питання Криму. Я думаю, що це (повернення Криму – ред.) буде за нашого життя. Дуже показова ситуація щодо Юлії Самойлової, представниці від Росії на «Євробачення». Вона виступала у Криму. Це теж стратегія Кремля. СБУ має заборонити їй в’їзд, оскільки людина порушила.
Олексій Гончаренко: І не допускати появи таких планів, як у Артеменка, Пінчука, які пропонують чи в оренду здати, чи обміняти. Жодним чином!
FACEBOOK КОМЕНТАРІ