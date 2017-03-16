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16 Березень 2017, Київ 20:47
Політика

Антон Геращенко: полковник полиции Юрий Голубан и боевик «Дракон» – разные люди

Юрий Голубан (у микрофона) за трибуной Верховной Рады. Киев, 15 марта 2017 года

Юрий Голубан (у микрофона) за трибуной Верховной Рады. Киев, 15 марта 2017 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Полковник полиции Юрий Голубан и боевик «Дракон» – разные люди. Об этом заявляют народные депутаты. А командир подразделения боевиков «Восток» Александр Ходаковский пишет о принадлежности офицера полиции, выступавшего в Верховной Раде, к боевикам. Его высказывание активно распространили в социальных сетях, сделал это и народный депутат Игорь Луценко. В то же время журналисты опубликовали подтверждение о возбуждении в отношении Голубана уголовного дела в связи с превышением должностных полномочий. В скандале вокруг офицера полиции из Донецкой области разбирался Александр Демченко.

Вчера в Верховной Раде с трибуны выступили представители полиции, участвовавшие в конфликте с народным депутатом Владимиром Парасюком на одном из блокпостов. Среди выступавших был и полковник Юрий Голубан. Вскоре после выступления экс-командир подразделения СБУ «Альфа», а впоследствии командир пророссийского подразделения боевиков «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в Facebook написал о том, что Голубан – его «бывший подчиненный, боевик с позывным «Дракон». Информация Ходаковского была распространена рядом СМИ и, в том числе народным депутатом Украины Игорем Луценко.

Народный депутат и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что Луценко должен ответить за свои слова.

«Мы знаем, что Юрий не имеет никакого отношения к террористической деятельности. Наоборот, он – герой Украины. А на Игоря Луценко сегодня будет подан иск за оскорбление чести и достоинства полковника, за те чудовищные оскорбления, которые он нанес ему в эфире. Мы не будем оставлять такие факты незамеченными. Если народный депутат, который был на Майдане, приводит слова предателя Украины как доказательства – это значит, что у него не все в порядке с оценкой ситуации», – комментирует Геращенко.

Сам же Игорь Луценко от своих слов отказываться не собирается: «Поздравляю. Пусть подают иск. Будем разбираться, откуда берутся сепаратистские элементы у нас в правоохранительных органах».

Сам Юрий Голубан утверждает, что знаком с Александром Ходаковским, хоть они и служили в разных подразделениях в Донецке еще до военного конфликта. А в мае 2014 года Ходарковский даже агитировал Голубана и других сотрудников силовых структур перейти на сторону сепаратистов, обещая наступление «крымского сценария» на Донбассе. После этого Голубан вместе с семьей выехал из города.

«Здесь идет какой-то заказ и не на меня. Никому не интересен полковник полиции, который служит неизвестно где. Здесь – видимо, заказ и пытаются через меня уколоть намного весомее людей в Верховной Раде или министерстве. Я, если честно, не готов вдаваться на кого именно. А о том, что я служу в полиции уже более 2,5 лет и Ходаковский, и иже с ним, все их «службы» о том, что я служил в полиции и, что мы даже соприкасались в Марьинке и с «Востоком», и «Сомали» (подразделения боевиков – ред.) в боестолкновениях – это знали все. Даже Александр Захарченко после боя дал нелепую информацию о том, что мы – подразделение «Киев-1» корректировали огонь артиллерии ВСУ. Хотя мы этого делать не могли, потому как просто не умеем этого делать... А Ходарковского давайте сделаем героем Украины за то, что он разоблачает таких важных «агентов Кремля» во властных структурах Украины. Давайте ему орден дадим», – заявил Голубан в комментарии «Донбасс.Реалии».

Тем временем журналист Артем Фурманюк опубликовал документ, согласно которому Юрий Голубан обвинялся прокуратурой в превышении власти. Обсуждение личности полковника Юрия Голубана вызвало жаркие споры и обсуждения в социальных сетях и украинских СМИ.

По мнению эксперта, главы Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, скандал вокруг имени Юрия Голубана является частью агрессии и общественного раскола, который существует вокруг темы «блокады» оккупированных территорий. А это – явные признаки гибридной войны.

«Гибридная война – война на истощение, которая предполагает, что основной удар принимает не армия, а экономика и общество. Сегодня основной удар по обществу и экономике. Вот почему блокада и вызвала такие возмущения людей, потому как люди интуитивно понимают, что именно здесь проходит острие вот этого удара», – считает Семиволос.

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