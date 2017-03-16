Його дочка Олександра загинула 13 січня 2015 року під час обстрілу автобуса на Донбасі, на блокпосту під Волновахою на Донеччині. Батько, який втратив дитину, впевнений, що трагедії можна було уникнути. У бездіяльності Олександр звинувачує українську сторону. Якщо б правила проходження блокпосту були встановлені і виконувалися б, то трагедії, на думку Олександра, можна було б уникнути. Росія, впевнений він, швидше за все, відповідальна за випущений снаряд. Чи вдасться довести провини обох країн Олександр не знає, але переконаний: якщо мовчати подібна трагедія може статися знову. (Відео проекту «Настоящее время»)