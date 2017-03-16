Поліцейські Донеччини: новий блокпост перекрив контрабандистам маршрут до ОРДЛО

Поліція Донецької області перекрила один з можливих каналів контрабанди до непідконтрольної території. Блокпост біля селища Верхньоторецьке встановили 15 березня на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони України про тимчасове припинення вантажних перевезень через лінію розмежування. Чим привернула увагу поліцейських невелика селищна дорога та які вантажі вдалося затримати?

На службу на блокпосту біля селища Верхньоторецьке заступили поліцейські та бійці Національної гвардії України. Правоохоронці кажуть, що, згідно з рішенням Ради нацбезпеки, перекрили одну з найбільш популярних доріг, що веде до непідконтрольної території.

«Перевіряємо легковий автотранспорт, вантажний на предмет оптових, великих оптових вантажів. Виявлено факт транспортування на територію Верхньоторецького приватним підприємцем м'ясної продукції», – розповідає спецназівець Роман.

Селище Верхньоторецьке – під контролем України. Близько трьохсот кілограмів сосисок віз туди місцевий житель. Каже, що до свого магазину. Перепродавати їх на територію непідконтрольну Україні сенсу немає, адже там – «заборона» на українську м’ясну продукцію, говорить Юрій Огурцов: «Приходять і з тієї сторони. На тій стороні – «заборона» на м’ясне. Так, потроху беруть. Немає такого, щоб брали багато. М'ясне там ніяк».

Тим не менше поліцейські впевнені, що майже все, що завозиться у Верхньоторецьке за допомогою корупційних схем, переправляється на непідконтрольну територію. Схема наступна: один магазин, реєструють декілька приватних підприємців, і вони завозять великі партії продуктів і навіть побутову техніку. За документами все законно, але викликає підозри, вважає начальник Торецького відділення поліції Олексій Мірошниченко.

Потенційно всі ці товари потрапляють на окуповану територію. Крім продуктів харчування, ще завозяться товари народного споживання. Тут немає жодного магазину, що продає телевізори або якусь там радіоапаратуру

«Потенційно всі ці товари потрапляють на окуповану територію. Тому що кількість людей, які живуть тут, точно не споживає ту кількість продукції, яка туди заходить. Плюс, крім продуктів харчування, ще завозяться товари народного споживання. Такі, як електротехніка, побутова техніка. Тут немає жодного магазину, що продає телевізори або якусь там радіоапаратуру», – каже Мірошниченко.

У самому Верхньоторецькому проживає не більше від трьох тисяч людей. У 2014 році тут було 6 магазинів. Сьогодні, за даними правоохоронців, більше від двадцяти. Військові, які чергують на блокпосту в центрі селища, дізнавшись про мету візиту, заборонили журналістам проїзд без пояснення причин. Місцеві ж кажуть, нестачі продуктів тут немає. Із села вивозять на непідконтрольну територію не тоннами, як багато хто уявляє, а на звичайних легкових автомобілях. Далекобійників тут не буває.

«Переважно машинами, ось, люди їдуть машинами. Скупився, може там своїм передати. А так немає», – розповідає жителька Верхньоторецького Вікторія.

За інформацією поліцейських, в Донецькій області вже перекрили дві дороги, по яких возили контрабанду. Обидві – у Бахмутському районі. Крім стаціонарних блокпостів, вздовж всієї лінії фронту, кажуть правоохоронці, працюють мобільні патрулі.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)