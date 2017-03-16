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16 Березень 2017, Київ 22:22
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НАБУ веде слідчі дії за заявою одного з депутатів – голова Запорізької ОДА (відео)

НАБУ веде слідчі дії за заявою одного з депутатів – голова Запорізької ОДА (відео)
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Після завершення слідчих дій НАБУ в Запорізькій ОДА її очільник Костянтин Бриль заявив, що підставою для їх проведення було звернення одного з народних депутатів до правоохоронних органів. Бриль не назвав імені ймовірного заявника, а також відмовився говорити про деталі справи, посилаючись на таємницю слідства. У Національному антикорупційному бюро заявляють, що обшуки в Запорізькій області проводилися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо хабарництва. Як повідомляє перс-служба бюро, провадження відкрите за фактом використання службовими особами головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для кількох юридичних осіб, що завдало збитків державі на суму близько 115 мільйонів гривень.

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