Після завершення слідчих дій НАБУ в Запорізькій ОДА її очільник Костянтин Бриль заявив, що підставою для їх проведення було звернення одного з народних депутатів до правоохоронних органів. Бриль не назвав імені ймовірного заявника, а також відмовився говорити про деталі справи, посилаючись на таємницю слідства. У Національному антикорупційному бюро заявляють, що обшуки в Запорізькій області проводилися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо хабарництва. Як повідомляє перс-служба бюро, провадження відкрите за фактом використання службовими особами головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для кількох юридичних осіб, що завдало збитків державі на суму близько 115 мільйонів гривень.