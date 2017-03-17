Які шляхи розв’язання конфлікту на Донбасі? (Огляд преси)

Існують три основні підходи до розв’язання конфлікту на Донбасі, переконує дописувач «Газети по-українськи». Перший – відновлення українського суверенітету в силовий спосіб. На сьогодні це неможливо – через внутрішні й зовнішні обставини. Другий варіант – збереження статус-кво, маскування війни і сподівання, що Росія зламається під західними санкціями, і все одразу налагодиться. У таких умовах держава не зможе розвиватись. Третій варіант – керуватися міжнародно-правовими актами. Називати речі своїми іменами. Якщо територія частини Донецької й Луганської областей внаслідок збройної агресії Росії окупована, Київ повинен визнати це. Тоді все, що відбувається там, ляже на плечі Москви, переконує видання.

В цьому ж числі «Газета по-українськи» пише, що партії «Батьківщина» й «Опоблок» всіляко уникають взаємної критики. Хоча зазвичай вони жваво критикують інші політсили. Відтак, як зазначають експерти видання, якщо ці партії уникають взаємних звинувачень, то, схоже, між ними укладений договір про ненапад.

Є три речі, які призведуть до деокупації українських територій, переконує в газеті «День» голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Перше – проведення успішних реформ в Україні і суттєве підняття рівня життя українського громадянина. Друге питання – якомога швидше забезпечення порядку на території Луганської і Донецької областей, які контролює українська влада. І третє питання – це створення сучасної, мотивованої, добре спорядженої української армії. Це три речі, які є запорукою деокупації, переконаний експерт.

У народних депутатів сьогодні є привід вбратися в свої кращі костюми і випити «депутатські сто грам» – Україна відзначає сторіччя українського парламентаризму. Газета «Сегодня» згадала історію вищого законодавчого органу України, його найважливіші досягнення і задавнені «хвороби». Заголовок статті – «Від Центральної до Верховної».