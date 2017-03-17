Гаджет українських розробників зібрав 270 тисяч доларів на спільнокошті

Українські винахідники зуміли залучити понад чверть мільйона доларів на проект виробництва мініатюрного гаджета, який перетворює сказані вголос думки на зручні для подальшого використання файли-нотатки.

При цьому пристрій, вигаданий та розроблений в Україні, неможливо серійно виробляти на території нашої країни – немає необхідних технологій та потужностей.

Гаджет під назвою Senstone дозволяє робити текстові нотатки, не беручи до рук мобільного телефона. Senstone активується простим натисканням. Його можна прикріплювати до одягу або носити як окремий аксесуар на зап’ястку. Творці обіцяють, що пристрій зможе працювати й окремо від мобільного: у такому режимі він зберігає інформацію на власний носій і пізніше синхронізує її з мобільним телефоном власника. Гаджет працює з Android та iOS пристроями.

Кампанія залучення коштів на випуск гаджета завершиться на краудфандинговій платформі Kickstarter вже у п’ятницю. Автори змогли залучити понад 270 тисяч доларів, що у 5 разів перевищує первинно встановлену мету. Люди, які підтримали проект онлайн своїми грошима, мають почати отримувати Senstone-и влітку та на початку осені.

Засновник Senstone Назар Федорчук розповів, що пристрій, ймовірно, будуть виробляти не на території України. За його словами, найкращі умови для виробництва пропонують Китай та країни Східної Європи.

«Налагодити хороше виробництво складно. В Україні – особливо складно, хоча ми дуже вперто дізнавались про таку можливість, пробували. Але наразі нам не вдалося саме в Україні налагодити виробництво, Східна Європа має цікаві можливості з виробництва. Але перевага Китаю насправді​ не тільки економічна, а й та, що вони дуже легко можуть підстрахувати. Якщо немає певного приладу чи якогось матеріалу, вони буквально йдуть через дорогу і купують там у свого сусіда те, чого бракує. Або йдуть до нього, винаймають станок на якийсь час», – розповів Федорчук.