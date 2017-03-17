Київ очікує від російських банків виходу з ринку України (світова преса)

В міжнародній пресі є низка публікацій про запровадження Україною санкцій проти російських банків, які працюють на українському фінансовому ринку. Також пишуть про плани Києва виготовляти свій власний багатоцільовий винищувач – так званий легкий бойовий літак. І плани бюджетної авіакомпанії Ryanair розпочати рейси в Україну спонукали до роздумів про те, а чим можуть привабити західних туристів Київ та Львів, куди літатиме авіакомпанія?

Газета The Financial Times пише про рішення України запровадити санкції проти п’яти російських банків.

Сталося це після того, як російський уряд змусив головні банки цих дочірніх банків, які працюють на російському ринку, обслуговувати клієнтів з «паспортами» угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Президент Петро Порошенко, який ввів ці санкції, закликав Захід слідувати українському прикладу і запровадити «аналогічні» нові санкції проти російських банків за таку діяльність.

Як зазначає газета, Нацбанк України запровадив санкції, зокрема, проти українських підрозділів російських «Сбербанку» та ВТБ, «Промінвестбанку», яким володіє російський державний корпоративний банк розвитку. У пояснювальній записці, НБУ зазначив, що цим банкам заборонено виведення капіталів, переведення капіталів на рахунки своїх головних банків у Росії, включно з діями щодо активів, виплати дивідендів, повернення кредитів чи депозитів з кореспондентських рахунків та інші фінансові транзакції.

Перший заступник голови НБУ Яків Смолій, якого цитує видання, заявив: «Ці санкції спрямовані на захист інтересів вкладників цих банків та попередження відтоку капіталів з України. Ці санкції унеможливлять з українських банків з російським державним капіталом викачувати кошти за кордон і переводити їх на рахунки своїх головних банків в Російській Федерації».

Як пише газета, ці нові санкції були запроваджені на тлі нового ускладнення між Росією та Україною, які колись були дружніми країнами, а нині перебувають в стані напіввійни від часу анексії Москвою Криму в 2014 році та підбурення нею конфлікту в найвіддаленіших регіонах українського сходу.

«Київ дає чітко зрозуміти, що очікує від російських банків виходу з українського ринку»,– зазначає газета.

«Ми сподіваємось, що потенційний вихід цих банків відбудеться у цивілізований спосіб: або через продаж, або через поступове виконання зобов’язань перед клієнтами», –– цитує видання заступника голова НБУ Катерину Рожкову.

Спеціалізоване військово-технічне видання IHS Jane's Defence Weekly пише плани України розробити новий винищувач, який, як говориться в статті, ймовірно нагадує багатоцільовий радянський винищувач МіГ-29, але бортові системи матимуть неросійське походження.

Про це було оголошено цього тижня і літак матиме два двигуни та буде багатоцільовим, а інформація про це з’явилась під час візиту президента України Петра Порошенка на завод «Івченко-Прогрес» у Запоріжжі. Видання зазначає, що цей завод розташований в одному місті з одним з найбільших виробників авіадвигунів в колишньому Радянському Союзі – заводом «Мотор-Січ».

Українські авіаконструктори вже подали креслення літака, виготовлення якого отримало назву – Програма виробництва легкого бойового літака (ЛБЛ).

«Однією з головних відмінностей між цим новим українським дизайном та оригінальною версією МіГ-29 будуть двигуни та електроніка», – зазначає видання.

Два двигуни будуть спиратися на модель AI-322F, а бортова електроніка буде як західного, так і українського виробництва.

В статті цитують Петра Порошенко, який сказав, що Україна є лише однією з п’яти держав світу, яка здатна самостійно розробляти та виготовляти авіадвигуни.

Британський часопис The Daily Telegraph вміщує статтю про плани провідної європейської бюджетної авіакомпанії Ryanair розпочати польоти в Україну. Власне, заголовок статті такий: «Ryanair летить в охоплену війною Україну, але чи готова вона до низькобюджетних подорожей?»

Можливо, й ні, й Україна не спадає на думку одразу, коли ви плануєте подорож до якогось міста чи тривалу відпустку – принаймні не через недавню історію країни.

Україна, йдеться далі в статті, мала важкі часи останніх півдесятиліття, з революцією та повстаннями, які заполонили вулиці її столицю в лютому 2014 року та анексією Росією Кримського півострова місяцем пізніше, що стало суперечливим захопленням чужої землі.

Чи це є ідеальною ситуацією для бюджетної авіакомпанії? Як виглядає, так.

«Завжди готова до розширення мережі рейсів, бюджетна авіакомпанія Ryanair щойно оголосила про плани здійснювати польоти з Києва до чотирьох європейських міст. Двоє з цих міст є в Сполученому Королівстві – п’ять рейсів буде здійснюватися до лондонського летовища Станстед і ще три – до Манчестера. Польоти заплановано почати в жовні», – пише видання.

Також будуть здійснюватися рейси до Львова зі Станстеда і ще польоти зі Львова до шести європейських міст, а Україна стане 34-ю країною, до якої літає зареєстрована в ірландському Дубліні авіакомпанія.

Обидва міста є підхожими – нехай навіть і нішовими – варіантами для короткотермінових подорожей, зазначає газета. Київ має одні з найкращих церков в Європі зі Святої Софією, що має зелені та золоті бані, та воротами до темно-інтригуючої закинутої Чорнобильського атомної станції. А Львів, читаємо в статті, колись був найбільшим містом України і має багато культурних цінностей, а Львівська Національна картинна галерея досхочу пропонує шедеври доби Ренесансу.