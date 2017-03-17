По закінченні навчань країн НАТО «Poseidon–2017», які тривали в Чорному морі в першій половині березня, чотири кораблі з’єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2) прибули в Одеський порт. Спілкуючись з пресою, командир походу, представник ВМС Польщі Олександр Урбанович зазначив, що під час перебування кораблів НАТО в Чорному морі жодної провокації з боку Росії не було. «Ми прибули для співробітництва з офіцерами Військово-морських сил України», – сказав він. Наступного тижня пройдуть морські маневри.