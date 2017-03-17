Баганець про рішення у «справі Портнова»: мене на суд у Брюсселі ніхто не запрошував

Брюссель – Андрій Портнов – колишній заступник голови адміністрації президента за часів Віктора Януковича – понад тиждень тому домігся виправдання у брюссельському суді. Це підтвердив і його адвокат. Натомість, екс-заступник генпрокурора Олексій Баганець, якого цей суд визнав винним у наданні неправдивих свідчень, каже, що готує оскарження, хоча й дивується, що вирок винесли без його відома й участі. Тим часом, аналізуючи «справу Портнова» та інших дійсних чи колишніх фігурантів європейського «чорного списку», одні у недоробках звинувачують Україну, інші – ЄС.

Колишнього першого заступника генерального прокурора України Олексія Баганця тиждень тому суд у Брюсселі визнав винним у навмисному наданні недостовірної інформації щодо Андрія Портнова, колишнього першого заступника глави адміністрації президента часів Януковича. Саме того Портнова, з якого – за відсутністю доказів півтора року тому – суд ЄС зняв санкції. На Баганця ж, згідно з рішенням суду, накладено штраф у розмірі 6 тисяч євро і навіть передбачене місячне ув’язнення. Згідно з документами, оприлюдненими Портновим, покарання винесене умовно, на його виконання уповноважені органи мають три роки, це стосується і ув'язнення, і штрафу.

Цю інформацію, яку спершу опублікував сам Портнов на своїй сторінці у Facebook, підтвердив Радіо Свобода і його адвокат Еманюель Руша з брюссельської адвокатської контори Lexial.

«Факти, надані паном Баганцем (тодішній голові європейської дипломатії Катрін) Аштон, були хибними, і це визнав навіть український суддя, – пояснив він. – Було неточним заявляти, що щодо Портнова ведеться попереднє слідство. Тим часом, ці безпідставні свідчення призвели до накладення на нього санкцій Радою Євросоюзу».

За словами адвоката, вирок, власне, виніс не «карний суд» Брюсселя, як пише Портнов, а «виправний суд» Брюсселя. З огляду на те, що Україна не є членом ЄС, його виконання «буде справою виключно українською», додає Руша, зазначаючи, що у цьому довготривалому процесі позивача цікавило не саме покарання – «мета його була дещо символічною».

Тоді як позов Андрія Портнова став першим таким випадком у брюссельській юриспруденції, адвокат зізнається, що займається ще щонайменше трьома схожими позовами з боку санкціонованих представників режиму Януковича.

«Нічого не відомо про визнання судом у ЄС мене винним» – Баганець

У коментарі Радіо Свобода колишній перший заступник генпрокурора Олексій Баганець каже, що суд ухвалив рішення без нього.

Не може суд європейської держави без моєї участі, не роз’яснивши мені суті обвинувачення, прав і обов’язків, визнавати мене винним

«Мене ніхто не запрошував туди, відповідно до вимог міжнародного правового співробітництва, я участі у цьому співробітництві не брав, тому до сьогоднішнього моменту не знаю, це відповідає дійсності чи ні. Не може суд європейської держави без моєї участі, не роз’яснивши мені суті обвинувачення, прав і обов’язків, визнавати мене винним у вчиненні якогось злочину, тим більше, що я на території Бельгії ніколи не був. Я – громадянин України», – зазначив він.

«Портнов багато про що пише, – додає Баганець. – Я розумію, що він – головний юрист сім’ї Януковича, що він фотографувався там біля якогось приміщення, де є табличка, що це суд міста Брюсселя держави Бельгія, але він же не є уповноважена особа державою Бельгія представляти їхні інтереси. Когось викликати, когось запрошувати, щодо когось виносити вироки – вибачте, є Європейська конвенція з питань взаємодії і надання допомоги у кримінальних справах. Там виписана процедура, як можна чинити з громадянами іншої держави».​

Олексій Баганець, який готується оскаржувати вирок у разі підтвердження його винесення, каже, що слід з’ясувати, «чи є злочином в Україні дії, визнані злочинними в іноземній державі». «Якщо мова йде про наклеп, про що говорить Портнов, то в Україні вже давно такого злочину немає», – додає Баганець.

Навіть теоретично потрібно довести мій умисел. Що це я зробив навмисно. У мене стосунків з Портновим ніколи не було

«Навіть якби теоретично (в листі до ЄС – ред.) була неправдива інформація, то для того, щоб довести мій злочин, потрібно довести мій умисел. Що це я зробив навмисно, перебуваючи з Портновим в особистих (неприязних?) стосунках, або мене хтось підкупив і я такий лист підготував і направив до європейської структури. Таких у мене стосунків з Портновим ніколи не було», – каже колишній заступник генпрокурора.

«Януковичів» виправдовують їхні великі гроші – Ґотєв

Тоді як у дипломатичних колах Брюсселя стверджують, що українці продемонстрували недбалість, надсилаючи матеріали для запровадження санкцій за злочини «сім’ї» Януковича, дехто з європейських оглядачів звертає увагу на те, що у цій ситуації в 2014 році недопрацювала сама Європейська комісія.

У цьому переконаний Ґеорґі Ґотєв, старший редактор брюссельського інтернет-порталу EurActive, яке, пояснює він, теж свого часу було об’єктом зацікавлення лобістів режиму Януковича.

Мене не дивує, що, використовуючи свої фінансові ресурси, декому вдається досягти виправдання

«Дехто з українських олігархів витратив тут у Брюсселі великі гроші для «відбілення» свого іміджу, – каже брюссельський оглядач. – Були й такі, що через консультаційні агентства виходили й на нас, але ми відмовилися. Самі ж санкційні списки були складені незграбно, і мене не дивує, що, використовуючи свої фінансові ресурси, декому з них вдається досягти виправдання. Але це не тому, що їх немає в чому звинувачувати, а тому, що дехто в Євросоюзі недобре виконав свою роботу».

В усякому разі, справа Андрія Портнова, яку він сам характеризує, як «оцінку всієї української політичної системи, яка використовує юстицію для піару та політичних переслідувань», насправді не завдає шкоди іміджу українського правосуддя. У Брюсселі розуміють, що коли до ЄС надсилалися дані щодо оточення колишнього президента Віктора Януковича, країна оговтувалася після Євромайдану на тлі анексії Криму та початку війни на Донбасі.​

Водночас, як зауважує адвокат Еманюель Руша, «некоректних звинувачень з боку України не було, а йдеться тільки про лист із помилкою від Генеральної прокуратури».

Чому саме бельгійський суд був обраний для розгляду позову Андрія Портнова проти Олексія Баганця? Адвокат пояснює: лист із Києва був надісланий віце-президенту Єврокомісії та Високому представнику ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон, а сама штаб-квартира Єврокомісії розташована у Брюсселі.