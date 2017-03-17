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Более 500 сотрудников донецкой полиции обратились к президенту Украины, председателю Верховной Рады и генеральному прокурору с просьбой лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности. Сам Владимир Парасюк считает этот шаг политическим давлением по причине его участия в блокаде оккупированного Донбасса. На официальное же решение Украины временно прекратить грузоперевозки через линию разграничения уже отреагировал Госдепартамент США и призвал решить проблему мирным путем. Экономисты считают, что прекращение грузоперевозок и экономическая блокада принесут миллиардные убытки Украине. Что есть нового о фигурантах блокады, и какова реакция на нее мирового сообщества?

16 марта на собрании личного состава полиции Донецкой области более 500 сотрудников подписали обращение к президенту Украины, председателю Верховной рады Украины и генеральному прокурору с просьбой лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности. Такую информацию выложил на своей странице в Facebook начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Это обращение полицейские мотивируют тем, что народный депутат 14 марта якобы нападал, угрожал и оскорблял силовиков во время инцидента под Краматорском.

Я понимаю, что они будут снимать с меня неприкосновенность, потому что им нужно на меня давить. Мне не страшно

Владимир Парасюк в ответ на это обращение заявил, что не боится снятия неприкосновенности и расценивает это как политическое давление: «Я понимаю, что они будут снимать с меня неприкосновенность, потому что им нужно на меня давить – это определенная политическая предрасположенность. Пусть снимают, я без неприкосновенности буду работать, как и работал, и буду использовать те же методы, что и использовал, мне не страшно».

Также Владимир Парасюк заявил, что, несмотря ни на что, организаторы блокады по-прежнему перекрывают авто- и железнодорожные пути. Тем временем 16 марта свою позицию по блокаде торговли с неподконтрольными территориями высказали Соединенные Штаты. Вот что заявил исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер: «Мы постоянно следим за ситуацией с блокадой на востоке Украины. Хочу подчеркнуть важность разрешения этого вопроса в мирном духе и с уважением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

Ранее на решение СНБО по прекращению грузоперевозок отреагировали и страны Европы. Германия и Франция обеспокоены таким решением. Украине нужно больше руководствоваться собственными интересами, считает руководитель организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

«Любые действия Украины за рамками минских договоренностей или за рамками обычного поведения со странами Запада вызывают непонимание и негативную реакцию. Очевидно, что если мы не приучим их к другому поведению, что мы идем в рамках международного права, логики миротворческих процессов, своих национальных интересов, то с нами так и будут себя вести. Украина так и останется мальчиком на побегушках, которому будут рассказывать, как себя вести», – сказал Яременко.

Экономические риски и потери от блокады и прекращения перемещения грузов измеряются в миллиардах, считает профессор экономики Юрий Макогон. По его словам, до начала конфликта примерно 40% экспорта Украины составляла продукция предприятий, связанных с неподконтрольными территориями. Украина рискует с индустриально-аграрной стать аграрно-индустриальной страной, считает экономист.

Предприятия Европы, Юго-Восточной Азии сидели на нашей украинской «металлургической игле». Конечно, плохо, что у нас была узкая специализация на полуфабрикате, но это давало решать многие вопросы и Украине, и Донбассу

«Предприятия Европы, Юго-Восточной Азии сидели на нашей украинской «металлургической игле». Конечно, плохо, что у нас была узкая специализация на полуфабрикате, но это давало решать многие вопросы и Украине, и Донбассу. Сегодня выбраться из этого можно, но только ценой больших потерь», – считает Юрий Макогон.

15 марта СНБО принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

Днем ранее, 14 марта, в районе Краматорска произошел инцидент между народным депутатом Владимиром Парасюком и сотрудниками МВД. Обе стороны обвинили друг друга в незаконном применении силы и оскорблениях. Это повлекло закрытие Верховной Рады на следующий день.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)