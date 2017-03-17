На комітет депутатів загнали, як худобу – Чумак про обрання аудитора НАБУ

Гості передачі «Ваша Свобода»: народні депутати України Олег Барна (БПП) і Віктор Чумак (позафракційний).

Верховна Рада України ніяк не може обрати аудитора для перевірки роботи Національного антикорупційного бюро України. Антикорупційний комітет парламенту не зміг у п’ятницю розглянути це питання, адже частина депутатів просто не прийшла на засідання. Днем раніше була спроба у самій Верховній Раді поставити це питання на голосування, але не вистачило голосів. Від самого початку антикорупційний комітет запропонував парламенту обрати аудитором Роберта Сторча, заступника генерального інспектора Мін'юсту США. Він має підтримку у міжфракційного об’єднання «Єврооптимісти» та деяких антикорупційних громадських організацій. Але згодом з’явився ще один претендент на цю посаду – британець Найджел Браун, якого підтримують більшість членів фракції БПП та «Народного фронту». Натомість деякі громадські активісти кажуть, що Браун підтримується Адміністрацією президента України. Якихось доказів такої можливої підтримки наразі не надано. Однак в інтерв’ю агенції «Інтерфакс Україна» Найджел Браун уже оцінив роботу НАБУ, як посередню.

Завдання комісії, до якої має увійти аудитор, – дати оцінку діяльності НАБУ. Від висновків комісії залежить і доля керівника НАБУ Артема Ситника – за підсумками її роботи може бути ухвалене рішення про заміну керівництва нинішнього НАБУ з метою покращення його роботи.

Віталій Портников: Панове, може, взагалі не буде ніякого аудиту НАБУ з таким підходом депутатів?

Олег Барна: Обов’язково буде. Учора на засіданні комітету, на превеликий жаль, яке відмовився проводити голова комітету, було висунуто дві кандидатури на розгляд Верховної Ради: і Найджел Браун, і Роберт Сторч. І за кого буде проголосовано більше 226, той і буде кандидатом. Дивує якийсь упертий спротив від окремих членів комітету чи голови комітету, щоб не розглядати кандидатуру Брауна. Це не є конструктивно.

Ми не знаємо, а хто ж запросив пана Брауна, суспільство не знає, з ким контактував Браун, щоб попасти у Верховну Раду?

​Віктор Чумак: Конкурс у комітеті відбувався два рази. Роберта Сторча весь комітет одноголосно підтримав – 23 числа. А потім... з’явився Наджел Браун. Ми не знаємо, а хто ж запросив пана Брауна, суспільство не знає, з ким контактував пан Браун, щоб попасти у Верховну Раду? На першому засіданні він сказав: я сам приїхав, я сам тут гуляв і мене сюди завели.

– А хто запросив пана Сторча?

Ми звернулися до Єврокомісії, до США, щоб нам пропонували достатньо серйозну кандидатуру. 23 грудня комітет одноголосно проголосував за Роберта Сторча

​Віктор Чумак: Було два конкурси на комітеті. Перший раз були дуже слабкі кандидати. Комітет відмовився жодного кандидата подавати. Ми звернулися до Єврокомісії, до США, щоб нам пропонували достатньо серйозну кандидатуру. Нам дали на комітет, ми розглядали дві кандидатури. Обидві кандидатури – це просто-на-просто «стовпи» антикорупційної діяльності у світі. Джованні Кесслер, який очолює Агентство з питань запобігання шахрайству в ЄС, і Роберт Сторч, якого запропонувало посольство США. 23 грудня комітет одноголосно проголосував за Роберта Сторча.

Учора відбувався абсолютно не легітимний комітет. Голова не відмовлявся проводити жодним чином. За законом, на вимогу третини народних депутатів, які входять до складу комітету, засідання проводиться не раніше, ніж через 24 години, як про це оголошено або звернулися до комітету. Ваше звернення до комітету, підписане 6 нардепами, з’явилося в комітеті о 9:05 вчора.

Була звичайна і чітка маніпуляція зі сторони голови комітету і певних осіб

​Олег Барна: Питання не так, чи легітимність, чи не легітимність засідання комітету, на процедурі якого зараз хочете наголосити. Ні! Тут була звичайна і чітка маніпуляція зі сторони голови комітету і певних осіб. Ця дія заполітизована виключно з процедурних питань. Треба було знайти діалог. Учора вони були, але відмовилися свідомо йти на засідання комітету, тому що було заплановано на сьогодні, а знали, що після ранішнього засідання більшість депутатів роз’їдуться по округах.

Якщо говорити, хто Брауна рекомендував – Всесвітня асоціація детективів і дві фракції

Якщо говорити, хто Брауна рекомендував – Всесвітня асоціація детективів і дві фракції.

– Ви шукаєте, обидві сторони, процедурних можливостей, щоб побороти іншу сторону замість того, щоб просто знайти розуміння між собою.

На засідання комітету загнали, як худобу, представників БПП, «Народного фронту», «Відродження» і «Опоблоку»

​Віктор Чумак: Я відповім не з процедурних заковик, а по суті політичного питання. Англійське посольство не знає, хто такий Найджел Браун! Я звернувся до англійського посла – він не знає. І цю людину ми хочемо поставити аудитором НАБУ? На засідання комітету загнали, як худобу, представників БПП, «Народного фронту», «Відродження» і «Опоблоку». Це і є реальна коаліція. Коаліція клептократів. Вона дуже хоче визнати роботу НАБУ незадовільною.

– Ви, пане Чумак, абсолютно впевнено вважаєте, що Роберт Сторч визнає роботу НАБУ задовільною?

Найджел Браун – нікому невідома людина, яка працювала з російськими олігархами

​Віктор Чумак: Ні. Роберт Сторч, принаймні, – людина, яка користується незаплямованою репутацією у всьому світі! А Найджел Браун – нікому невідома людина, яка працювала з російськими олігархами, щодо якої є звинувачення в корупції і надання хабара в англійській поліцейській системі, яка виїхала з Лондона і живе в Ізраїлі!

Олег Барна: Коли деякі громадські активісти і голова комітету, й інші починають перебирати на себе повноваження судді і з трибуни заявляти або публічно вішати ярлики, називати когось злочинцем, що має право тільки суд, це вже ставить під сумнів легітимність діяльності цього комітету. Про це ми не раз говорили голові комітету і з-за цього перестали ходити на засідання.

Зверніть увагу на фейки Шабуніна, інших. «Хочуть завалити роботу НАБУ!». Якщо аудит буде позитивний – НАБУ залишиться, негативний – вибачте, щось знайшли

Зверніть увагу на фейки Шабуніна, інших. «Хочуть завалити роботу НАБУ!». Завалити тим, що буде аудит зроблено позитивно чи негативно? Якщо аудит буде позитивний – НАБУ залишиться, негативний – вибачте, щось знайшли.

– Може, вам знайти ще якусь кандидатуру, якщо не можете порозумітися щодо цих двох? Може, перестанемо звертати увагу на американське посольство, на британське, а знайдемо українця з хорошою репутацією?

Олег Барна: За законом, українці не можуть бути аудитором.

Віктор Чумак: Для цього ми відкриті. У середу на комітеті жодним чином не стояло питання знову подати дві кандидатури на Верховну Раду для голосування. На комітеті шестеро депутатів відверто говорили, що голосування повинне відбуватися по єдиній кандидатурі – Найджела Брауна. До речі, ми кілька разів говорили: давайте почнемо новий конкурс.

​

Єгор Соболєв відмовився брати участь у засіданні. Зараз політичні амбіції нам всім треба ховати. Єдність може врятувати Україну

​Олег Барна: Ви там не були, тому можете про це не говорити. За рішенням засідання комітету, яке відбулося вчора о 14:00, де був би присутній Єгор Соболєв, але який відмовився брати участь у засіданні, і був обраний головуючий, було кінцеве рішення: розглядати дві кандидатури. Більше того, не пройдуть – будемо шукати нових. Зараз політичні амбіції нам усім треба ховати. Єдність може врятувати Україну, у тому числі й на політичному рівні – у залі Верховної Ради.