Радіо Свобода Daily: Насіров із електронним браслетом побував на допиті

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Насіров сходив у НАБУ

Керівник Державної фіскальної служби сходив на свій перший допит після звільнення зі слідчого ізолятора. Про що говорив Роман Насіров із детективами – таємниця слідства. Натомість він продемонстрував журналістам електронний браслет, який, за його словами, одягли «під носок».

Раніше родичі за головного податківця країни внесли заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Походження грошей має тепер перевірити Національне антикорупційне бюро. Роман Насіров говорить, що здав «абсолютну більшість паспортів» і не буде нікуди втікати. Проте в антикорупційній прокуратурі можливість спроби втечі не виключають.

«Справа Портнова»

Андрій Портнов – колишній заступник голови адміністрації президента за часів Віктора Януковича – понад тиждень тому домігся виправдання у брюссельському суді. Це підтвердив і його адвокат. Натомість екс-заступник генпрокурора Олексій Баганець, якого цей суд визнав винним у наданні неправдивих свідчень, каже, що готує оскарження, хоча й дивується, що вирок винесли без його відома й участі. Тим часом, аналізуючи «справу Портнова» та інших дійсних чи колишніх фігурантів європейського «чорного списку», одні у недоробках звинувачують Україну, інші – ЄС. Деталі тут.

«Пригоди невловимого Бондарчука»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Лондоні в рамках екстрадиційного процесу 15 березня арештували колишнього керівника державної компанії «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука, якого звинувачують у розкраданні державного майна на суму 7,5 мільйонів американських доларів. Втім, через деякий час Серій Бондарчук опублікував своє фото з газетою за 17 березня в руках як доказ того, що він перебуває на волі.

Після цього у Генпрокуратурі повідомили, що його таки заарештовували, але він вніс заставу. «Сплативши заставу, що склала близько 75 тисяч фунтів стерлінгів, Бондарчук може спокійно пити чай з молоком до 24 березня, не полишаючи межі Лондона. Саме на 24 березня призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань», – доповнила свого керівника речниця ГПУ.

Раніше журналісти програми «Схеми» самі розшукали Бондарчука, хоч його ще з червня 2015 року шукав Інтерпол.

У Кремлі визнали: Янукович до Путіна звертався

І хоча напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заперечував надходження в адміністрацію президента Росії листа від колишнього президента України Віктора Януковича з проханням про введення російських військ на українську територію, речниця МЗС Росії Марія Захарова факт звертання підтвердила, але зазначила: це був не лист, а заява Януковича.

Ну і якщо вже згадали Кремль, то далі дві короткі новини з Росії.

1. У Кремлі заявили, що не розглядають сценарію інтеграції території, на якій нині діють угруповання «ДНР» і «ЛНР», до складу Росії.

2. А ще Державна дума Росії ухвалила у другому читанні законопроект, який дає можливість росіянам, які потрапили під санкції, не платити податки в Росії.

Меркель у Трампа

У Білому домі відбулися понад двогодинні переговори президента США Дональда Трампа з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, після яких американський президент подякував канцлеру та президенту Франції за намагання врегулювати конфлікт в Україні. «Меркель є старшим лідером усього західного союзу. І Трампу важливо почути думку старшого партнера», – сказала ведуча телеканалу «Сі-Ен-Ен». Крістан Аманпур перед прес-конференцією двох лідерів. Але все ж мова йде про зовсім різних політиків, доповнила редактор аналітичного бюлетеню Strategic Europe Джуді Демпсі. Детальніше про зустріч у цьому матеріалі. Тепер візиту Меркель чекає російський президент Володимир Путін.

«Прослуховування Трампа»

І ще трішки про Трампа. Британська розвідувальна агенція GCHQ – Центр урядового зв’язку, що відповідає за збір та аналіз інформації з електронних джерел і за кібербезпеку, вдалася до незвичайного кроку, оприлюднивши заяву для преси, щоб заперечити звинувачення про нібито підслуховування Дональда Трампа під час президентської передвиборчої кампанії у США. А все через заяву судді Ендрю Наполітано американському телеканалу Fox News, що адміністрація Обами буцімто використовувала GCHQ, щоб стежити за Трампом, аби не залучати американські агенції. Деталі цієї заплутаної історії за посиланням.

І на завершення приємна новина про те, що українські винахідники зуміли залучити понад чверть мільйона доларів на проект виробництва мініатюрного гаджета, який перетворює сказані вголос думки на зручні для подальшого використання файли-нотатки. При цьому зібрана сума у 5 разів перевищує первинно встановлену мету.

А ще наші журналісти дізнавалися коли стане реальністю космічний туризм

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