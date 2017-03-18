Ахметову та решті олігархів потрібна не конкуренція, а дорога на Банкову і Грушевського – Гриценко

Завдяки блокаді торгівлі з окупованою частиною Донбасу навіть в українських селах знають про формулу «Роттердам+», про бізнес Ріната Ахметова, про критичну залежність України від поставок вугілля з Росії та ОРДЛО. Про це заявив Радіо Свобода лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Він додав, що тепер і президент Петро Порошенко ухвалив правильне рішення, бо «не вийшло придавити силою» прихильників блокади. Загалом Гриценко різко критикував і Порошенка, і Ахметова, й Ігоря Коломойського. За його словами, Україна досі перебуває під орудою олігархів – «паразитичного, напівбандитського режиму, який вийшов із 90-х років». Хоча олігархи – не підприємці. В умовах конкуренції вони «випадають в осадок», вважає Гриценко.