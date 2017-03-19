Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
19 Березень 2017, Київ 13:29
Мапа АТО

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 19 березня (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 19 березня 2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
1

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG