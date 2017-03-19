«Агент Джигурда» і «паспорт» угруповання «ДНР»

Проникнути у лави сепаратистів за допомогою магії, стати «громадянином» угруповання «ДНР» та позбутися цього громадянства лише через шість днів – простій людині такі досягнення не під силу. Тут потрібен... Джигурда! Епатажний російський актор не тільки встановив усі ці рекорди – виявляється, його поява в числі «громадян» угруповання «ДНР» служила благородній меті – поверненню Донбасу під контроль України! Чи так це насправді, і що з цього приводу думає СБУ?

«З сьогоднішнього дня Ви «громадянин» «Донецької народної республіки», – оголошують Микиті Джигурді перед камерами. Коли те, що відбувається, навіть журналісту описати складно, на допомогу приходить поезія, а точніше – відомий поет-сатирик Дмитро Биков. Ось його рядки:

Итак, гражданство «ДНРа»

принял Никита Джигурда,

признаться, мной владела вера,

что он отправится... туда.

У відомого персонажа російського шоу-бізнесу Микити Джигурди дійсно були всі шанси попрямувати «туди» – за своїми побратимами. Такими, як письменник Захар Прилєпін (той став цілим замполітом власного батальойну). Або за Йосипом Кобзоном, що все менше співає і все більше бере участь у пропаганді (незмінний символ російської естради, який отримав «днрівский» «паспорт», тепер став й іншим символом – угруповання «ДНР»). Чичеріна, Панін, Пореченков... чорний список раптово поповнив Джигурда.

Его душа от нас сокрыта,

но по манерам, например,

и по стилистике Никита – один из граждан «ДНР», – написав з цієї нагоди Дмитро Биков.

«​У нього ніякої творчої діяльності, крім скандалів, немає»​ – Кузін

Про себе Микита Джигурда – або добре, або ніяк. Каже, походить з давнього роду запорізьких козаків. А гучне прізвище означає «владеющий обоюдоострой секирой». Навчався у Києві, в Інституті фізкультури, покинув після першого курсу й поїхав підкорювати Москву.

«Я нормальній, я геніальній, я сексуальний», – співає він у пісні. Людина – скандал. Людина – істерика. Мало хто знає його пісні, але більшість ні з ким не переплутає його голос. То він транслює пологи дружини у прямому ефірі, під власний акомпанемент... То влаштовує флешбоми з приводу і без нього... І постійно пускає в хід кулаки. Словом, Джигурда все робить, щоб не залишитися непоміченим.

«В принципі, у нього ніякої творчої діяльності, крім скандалів, немає. Я пам'ятаю, років 20 тому він у кіно знімався, бив себе кулаками в груди», – каже про Джигурду музикант і радіоведучий Сергій Кузін.

Він міг так і бути просто епатажним «фріком», але у 2014-му Джигурда вирішив взяти участь не в попсових тусовках у Росії, а в політичних акціях у себе на батьківщині – в Україні.

«Слава й воля України від негод лікує, наче сонячна дитина, в собі Бога чує»... «Гей наливайте повнії чари», – співав і декламував він на київському Майдані. А ще виголошував: «Слава Україні».

В «ДНР» Джигурду не дуже-то й чекали

Ось тільки й тут постійності Джигурді не вистачило. Лише через декілька місяців після гучного виступу на Майдані він робить хід конем – в'їжджає верхи у «ДНР», вже з георгіївською стрічкою.

Але цю зустріч теплою не назвеш. Виявилося, місцеві глядачі стежать не тільки за творчістю Джигурди. І на площі у них відбувся такий діалог:

– Чого ти сюди приперся, Альо!

– Що я кричав? Я на Майдані кричав за Київську Русь!

– Ти Тимошенко підтримував!

Але через три роки Джигурда повертається сюди ж, щоб отримати «громадянство». Паралельно постить у соціальних мережах свіжовідзняте відео з так званої «Новоросії».

Щойно отримавши «деенерівский» «паспорт» на очах у здивованої публіки, Джигурда знову рветься з місця в кар'єр: заявляє, що поїде на Євробачення в українську столицю від «ДНР»!

«Джигурда – це не людина, це – медійне мерехтіння таке, навіть я б сказав, судома медійна, – каже художник і письменник Іван Семесюк. – Не знаю, може він переживає тяжку внутрішню трегедію, ми про це ніколи не взнаємо. Що його змушує? Думаю, по-перше, бабло – це ж очевидно, там страшні гроші потоками дуже неефективно витрачаються».

А чи він не... агент СБУ?

Не встигли журналісти обговорити абсурдну ситуацію, як Джигурда знову шокує.

Гражданство «ДНР» – странный предмет.

Вот оно есть, и вот его нет, – написав він.

Громадянином неіснуючої «республіки» Джигурда був менше тижня.

«Сталася низка технічних помилок. Знаєте, сміливість чоловіка, в тому числі, й влади, помилки визнавати. Помилка була, в помилці будемо розбиратися, я прошу вибачення у всіх, хто сидить тут, у жителів «ДНР» за прикру випадковість», – заявив ватажок бойовиків Олександр Захарченко. Він говорить, затинаючись, очі раз по раз ховає, просить вибачення, а в руках усе крутить «нещасливу» ручку – як колись Віктор Янукович...

То як же низка технічних помилок може вплинути на отримання «громадянства»? Виявилося, технічна помилка – в самому Джигурді.

«Я застосував магію і отримав паспорт «ДНР», щоб зсередини врятувати простих людей від знищення, агітуючи їх за ДН.РУ – «Новоросію» у складі України», – написав він в соцмережі.

Свої слова Джигруда підтверджує відзнятим відео. Він дійсно розповідав бойовикам, що треба робити – видно, записував розмову прихованою камерою. «Дві мови запровадьте, через це ж пішла вся штука», – каже він на відео.

Що це за країна така – «ДН.РУ»? За допомогою якої магії Джигурда спробував туди проникнути? Після таких гучних заяв про всяк випадок уточнюємо у СБУ: чи не агент Джигурда?

«Його туди точно ніхто, як то кажуть, не інфільтрував», – говорить радник голови СБУ Олександр Антоняк.

Більше того, артист тепер під пильним наглядом Служби безпеки України.

«Не важливо, чи це Джигурда, чи це не Джигурда, – до всіх осіб, якщо є підстави вважати, що вони були задіяні, або якимось чином співпрацювали, з будь-якими терористичними структурами, вживаються заходи фільтраційні, перевірочні», – додає Олександр Антоняк.

Джигурда – далеко не перший і, схоже, не останній, хто отримав «громадянство» угруповання. Але вже точно – поки єдиний, хто встановив рекорд – найбільш «недовгостроковий» громадянин «ДНР».

Кілька днів ми намагалися додзвонитися Микиті Джигурді – безуспішно. Усі його телефони відключені. В інтернеті навіть гуляє версія, що він і зовсім зник. Але перейматися не варто: одіозний співак регулярно оновлює свій «Інстаграм».

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