ЗАТ Україна і його власники (огляд преси)

Про те, як п'ять осіб фактично монополізували економіку України і чим це загрожує, розповідає тижневик «Новое время». Експерти видання підрахували – сумарні активи Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука, Петра Порошенка і Дмитра Фірташа станом на 2016 рік склали 8,1 мільярда американських доларів. Тижневик наголошує, що в країні небачена за західними мірками концентрація капіталу. Навіть не п'ять, а десять найбагатших поляків володіють активами, які складають лише 3% ВВП Польщі. Така ж частка у валовому продукті США і в десяти найбагатших американців. А п'ятеро згаданих українців володіють 9,5% від ВВП своєї країни. Експерти тижневика називають злиття української політики і бізнесу кумівським капіталізмом. Докладніше про нього і про те, як його позбутись, йдеться в статті «ЗАТ Україна та його власники».

Суть олігархічного режиму виражається в чотирьох словах: приватизація прибутків і націоналізація збитків, наголошує вже в іншій публікації тижневик «Новое время». Видання стверджує, що олігархи – це проекція страхів. Якщо українці хочуть перемогти, то повинні перестати боятися. Державі потрібно провести справжню, а не бутафорську «десовєтизацію». Потрібно змінити правила гри. Після трьох років війни це означає, що українцям потрібно буде не тільки демонополізувати ключові сфери свого життя – енергетику, транспорт, телебачення тощо. Не тільки очистити політичну систему від тих, для кого влада – це гроші, а й змусити олігархів відповідати. Інакше просто не вдасться встановити нові правила, наголошує тижневик у матеріалі «Торговці страхом».

Президент Петро Порошенко дедалі активніше використовує репресивний апарат, переконує «Дзеркало тижня». За спостереженнями журналістів, процес набирає обертів. Багато хто вважає такі ініціативи глави держави довгоочікуваними й виправданими. Однак, як переконує автор статті Сергій Рахманін, за кожною з команд «ату!» криється спроба отримати сатисфакцію за втрачену вигоду – політичну чи комерційну. Журналіст вважає, що Петро Порошенко зразка 2014-го, і навіть 2016 року, не був готовий до таких дій. Але на зміну великодушній хитрості прийшло зле безсилля. Хто вже відчув антипатію президента, розповідає «Дзеркало тижня».

Тижневик «Фокус» нагадує, що за останні три роки українське громадянство отримали тисячі осіб. Але сотні іноземців, які завоювали на Майдані і в АТО право стати українцями, не можуть отримати громадянство і живуть з постійною загрозою депортації. «Фокус» з'ясовував, хто з влади заважає їм його отримати. Заголовок матеріалу – «Заповітний паспорт».

Один із найсильніших шахістів світу і російський опозиціонер Гаррі Каспаров, який емігрував до США, розповів у тижневику «Фокус» про «таємну угоду між Кремлем і Білим домом», схожість Трампа і Путіна та про те, чому в Росії більше немає можливостей для мирного переходу від диктатури до демократії. Стаття називається «Сольна партія Гаррі Каспарова».