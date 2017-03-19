Визнання «ЛДНР»: 5 кроків, які Кремль уже зробив

Президент України вирішив зробити товарну блокаду Донбасу законною – після двох місяців неофіційного блокування і так званої «націоналізації». Обмеження не стосується гуманітарних вантажів і особистих речей. Частина політиків, експертів (і не лише в Україні) каже: такий крок ще більше віддалить Донбас від України. Тим паче, ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко наказав вважати лінію розмежування офіційним кордоном. Що далі – черговий референдум чи... «Путін, введи війська»?

Кремль змінює стратегію щодо до підконтрольних бойовикам територій – протягом останнього тижня про це навперейми говорили як українські, так і російські експерти, які стежать за подіями на Донбасі. Ми спробували проаналізувати, частинами якого великого плану є останні гучні заяви Росії і сепаратистів.

Крок 1. Документи

Перший цвях вбив російський президент. Указ Володимира Путіна про визнання документів, виданих на окупованих українських територіях, підірвав інформаційний простір. По швах затріщало і політичне.

З подачі Кремля в Росії стали дійсними не тільки «паспорти» угруповань «ДНР» та «ЛНР», але і дипломи, свідоцтва про народження, документи про укладення та розірвання шлюбу, а також номерні знаки автомобілів.

«Це був абсолютно демонстративний хід, – коментує політолог Володимир Фесенко. – Це підтверджується тим, що указ був підписаний під час переговорів у Мюнхені. І для дипломатів це стало просто шоком. Тому що вони домовлялися про одне, а тут, виявляється, за лаштунками Путін робить зовсім інше».

Крок 2. Економіка

Удар по великому бізнесу. Ще не висохло кремлівські чорнило на указі про визнання документів збройних угруповань, а тут лідер «ДНР» Захарченко оголошує «націоналізацію» українських підприємств.

Сепаратисти одразу заявили: податки платити доведеться в місцеву скарбницю. Продукцію, мовляв, стануть постачати до Росії і в окупований Крим. Нібито перша партія, а це 95 вагонів, вже перетнула кордон.

«Як ви це не назвіть – експропріація, націоналізація, конфіскація, а простою мовою – захоплення українських підприємств, передача їх олігархам російськім – це знищило Україну на Донбасі. Це дуже небезпечна стратегія, це дуже небезпечні дії», – завив президент Петро Порошенко.

Крок 3. Кордон

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Була лінія зіткнення – тепер буде кордон. Ось він, черговий випад бойовиків. При чому, кордон не простий, а переносний. Для цього видали спеціальний указ.

«Якщо лінія фронту через 10 днів буде біля Слов'янська, за цим «указом» це і буде державний кордон, – виголосив ватажок донецьких сепаратистів Олександр Захарченко. – А якщо через 50 під Харковом, то це теж буде «державний кордон». Розумієте, це лінія фронту – лінія фронту рухається».

Крок​ 4. Армія​

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Прибрати всіх неугодних. Експерти впевнені: і «Гіві», і «Моторолу» ліквідували не випадково. На території під контролем угруповань «ЛДНР» створили «армію», яка підконтрольна російському командуванню.

«Офіцери, від командира взводу, до командира корпусу – це все кадрові офіцери Збройних сил Російської Федерації. Тому там ніяких зайвих героїв – мийників машин або охоронців супермаркетів – в цьому строю бути не може», – каже військовий експерт Олег Жданов.

Крок 5. «Інтеграція»

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Ще одна ознака змін, що намітилися, – створення так званого інтеграційного комітету «Росія-Донбас». Днями ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» приїхали в окупований Крим не просто з дружнім візитом. Плотницкий і Захарченко на півострові взяли участь в установчій зустрічі. Свої цілі не приховують: це посилення зв'язків з Кремлем на всіх рівнях.

«Наше історичне минуле, сьогодення і майбутнє нерозривно пов'язане з російським світом», – заявив там лідер угруповання «ЛНР» Ігор Плотницкий.

Всі ці кроки, вважають різні експерти, робляться в одному напрямку – створення з підконтрольних бойовикам територій таких собі незалежних державних утворень, схожих на Південну Осетію.

«Визнання «республік» може відбутися перед виборами, – вважає військовий журналіст Аркадій Бабченко. – Може навіть у наступному році. Тому що це дуже хороший популістський крок. І далі, протягом років, і, можливо, десятиліть ці «республіки» будуть дрейфувати в бік Росії і врешті-решт придрейфують».

​​І та, й інша сторона роблять кроки все частіше, й минулого тижня вони майже перейшли на біг. Тепер головне, щоб вони остаточно не розбіглися в різні боки. Тим більше, що утримувати їх все важче і важче – мінський процес слабне на очах.

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