Переселенці, які мешкають на базі відпочинку в передмісті Києва, готують їсти на багатті у дворі: минулого тижня їм «відрізали» електроенергію. У «Джерело» в курортному районі Пуща-Водиця людей поселили ще у 2014-му, але відтоді санаторій змінив кілька власників, останній з яких не має угоди з «Київенерго» – тому тепер компанія припинила подавати світло. У приміщенні не тільки темно, а й холодно, тому що опалення у «Джерелі» немає вже два роки. На момент, коли Радіо Свобода відвідало базу відпочинку, шестеро дітей там хворіли з високою температурою. Люди кажуть, що їхню проблему не може вирішити жодна інстанція, тому що санаторій де-юре приватний, однак вони доводять, що його приватизували з порушеннями. На знак протесту мати трьох дітей навіть оголошувала голодування. Загалом у «Джерелі» мешкають 183 вимушених переселенця, серед яких понад 60 дітей.