Полонені розвідники: обмін за новим курсом чи російський козир в Гаазі

Нещодавно двох українських розвідників взяли в полон в угрупованні «ЛНР». На відео допитів, яке виклали бойовики, військовополонені дають шокуючі свідчення – нібито вони винні в останніх вбивствах одіозних лідерів угруповань «ЛНР» і «ДНР». Психологи ж кажуть – стан полонених на записі свідчить про застосування до них заборонених методів допиту. Експерти зауважують – не виключено, що заручників можуть використати у великій політиці, щоб представити Україну як «країну-терориста».

Двоє українських розвідників потрапили у полон бойовиків угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним, більше тижня тому. Бойовики виклали в інтернет відео допиту військових, що дало змогу ідентифікувати зниклих у лютому на Луганщині українських розвідників.

На камеру військовополонені дають шокуючі свідчення – нібито вони винні в останніх вбивствах одіозних бойовиків.

«Підрив машини ватажка угруповання «ДНР» по маршруту слідування на пункт пропуску «Успенка». Втертися в довіру до «Гіві», – сказав на допиті у луганських бойовиків військовополонений Сергій Іванчук.

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Другий український військовополонений Іван Деєв на відео зізнається, що він нібито вбив бойовика угруповання «ДНР» Арсена Павлова на прізвисько «Моторола».

«Нібито в Кам’яно-Подільську тренувався на ліфтах, як правильно підривати їх», – сказав Деєв на допиті.

Кадри з обшуками і допитами тиражуються в російських медіа. Звістка про полонених українських розвідників викликала чималий ажіотаж серед бойовиків. З військовополонених можуть робити аналог російських спецпризначенців ГРУ Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова, яких затримали та обміняли на Надію Савченко, кажуть експерти. Зокрема про те, що для бойовиків це привід продемонструвати світу, нібито «в ЗСУ також є диверсанти», каже народний депутат і координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

На відміну від Росії, яка відхрестилася від спецпризначенців ГРУ Александрова і Єрофєєва, ЗСУ від своїх бійців не відмовлялися.

У своїй офіційній заяві Міністерство оборони повідомило, що вони виконували штатні завдання, але не вели підривну роботу.

Допит чи маніпуляція?

А експерти забили тривогу – їх стурбувала дивна поведінка полонених на викладеному відео.

«Людину «ковбасить». Це типове для нейролептиків (психотропні препарати – ред.), коли йому хочеться ось так вигнутися. Йому кажуть: ні-ні, сиди рівно, а він не може. Мова дуже плавна – тобто, мова і тіло не синхронізовані», – коментує відео допиту соціальний психолог Олег Покальчук.

Психолог упевнений: луганські бойовики перестаралися. Стан полонених розвідників каже лише про застосування так званим «міністерством держбезпеки ЛНР» заборонених медикаментозних методів допиту.

«Якщо за діло беруться спеціалісти, то це, як правило, певного роду коктейлі. Нейролептичні, які підбираються, згідно з масою тіла. Введення препаратів може бути абсолютно не марковане. Це може бути цигарка або вода», – говорить Покальчук.

Крім того, він додає: паралельно з нейролептичними засобами до військовополонених могло бути застосоване словесне навіювання.

«Це не прямий гіпноз, як в кіно, а така м’яка технологічна робота, яка розхитує свідомість і дозволяє ефективно маніпулювати людиною», – зауважує психолог.

Полон у бойовиків: допит у режимі нон-стоп

Ще один живий свідок специфічних методів дізнання від угруповання «ЛНР» – Володимир Жемчугов. 29 вересня 2015 року, під час виконання чергового бойового завдання та спроби захоплення противником, Жемчугов втратив обидві руки та зір, та в непритомному стані був захоплений бойовиками. 17 вересня 2016 року Володимир Жемчугов був звільнений з полону, пройшов реабілітацію в Німеччині, що дозволило частково відновити зір.

Колишній військовополонений згадує деталі свого перебування в полоні бойовиків. Каже: допитували в режимі нон-стоп – майже цілодобово, в перервах між важкими операціями.

«Вдень на допити приходили офіцери, а вночі мене допитували охоронці. Їм давали вказівки, щоб я марив, щось казав, когось кликав на допомогу… вони підтримували розмову», – каже Володимир Жемчугов.

Зараз колишній в’язень досі лікується в Німеччині. Але за тим, що відбувається на окупованих територіях, стежить. І теж помітив дещо дивне у поведінці полонених розвідників.

«Той молодий хлопець, звичайно, по ньому видно, що він під впливом якихось препаратів», – зауважує колишній військовополонений.

«Відповідь» за Гаагу

На гібридній війні і допити – гібридні. Народний депутат Дмитро Тимчук зазначає: розвідників взяли в полон майже місяць тому, а кадри допитів виклали тільки зараз. Як «відповідь» за Гаагу.

«Так звані «свідчення», очевидно, вибиті під різними методами. Вони будуть використовуватися не тільки для дискредитації на нинішньому етапі сил спеціальних операцій та українських спецслужб, але вони також будуть підшиті в справи, яку веде Слідчий комітет Росії, який виконує політичне замовлення, тому щоб представити в міжнародних інстанціях Україну як «країну-терориста», – сказав у коментарі для «Донбас.Реалії» Дмитро Тимчук.

Заручники бойовиків давно стали розмінною монетою великої політики. А їхня доля турбує, в першу чергу, родичів та волонтерів. Фактично військовополонені навіть не володіють відповідним статусом, адже офіційно на сході України немає війни.

«Треба боротися за всіх. Мені дуже прикро, коли Джонні Депп вийшов з плакатом «Я – Сенцов», а у нас досі тільки Тарас Тополя з гурту «Антитіла» на концерті в Кривому Розі робив заяву на підтримку блокади з єдиною вимогою – звільнити наших полонених», – каже волонтер Микола Колесник.

Тим не менше, зараз прикладу Джонні Деппа починають слідувати й українські зірки.

Вченого Ігоря Козловського вже 400 днів тримають в полоні бойовики угруповання «ДНР». До флешмобу з вимогою звільнити його вже приєдналися Джамала, Дмитро Шуров, гурт «Бумбокс» та інші.

Хто ж заступиться за українських розвідників Іванчука і Деєва, щоб їхні прізвища якомога швидше з’явилися у списку на обмін? Поки ж в полоні бойовиків, тільки за офіційними даними, продовжують залишатися 118 українських бранців.

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