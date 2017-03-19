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19 Березень 2017, Київ 20:59
Фотогалереї

Футбольний двобій ВМС України і НАТО. Хто веде? (фотогалерея)

В Одесі у неділю відбувся міжнародний товариський турнір з міні-футболу між представниками Військово-морських сил України та НАТО.

У змаганні взяли участь чотири команди: збірна ВМСУ «Фрегат», збірна німецьких військових моряків Rottweil, іспанських – Duero та турецьких – Alaniya.

Турнір відбувся, за традицією спільних військових навчань, у рамках військової співпраці.
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