В Одесі у неділю відбувся міжнародний товариський турнір з міні-футболу між представниками Військово-морських сил України та НАТО.



У змаганні взяли участь чотири команди: збірна ВМСУ «Фрегат», збірна німецьких військових моряків Rottweil, іспанських – Duero та турецьких – Alaniya.

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Турнір відбувся, за традицією спільних військових навчань, у рамках військової співпраці.