Радіо Свобода Daily: наскільки значущою для України може бути грошова застава за Насірова

Доброго ранку!

Одиниця вимірювання – «Насіров»

За відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова дружина внесла заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Походження цих грошей зараз перевіряє НАБУ. Сума виглядає для пересічного українця якщо не астрономічною, то точно вражаючою. Тож наші журналісти обрахували 100 мільйонів гривень у зрозумілих для всіх речах: пенсіях, безпілотниках, бюджетах міст, потребах дитячих будинків.

Інтегрувати ОРДЛО до Росії

Кремль змінює стратегію щодо до підконтрольних бойовикам територій – протягом останнього тижня про це навперейми говорили як українські, так і російські експерти, які стежать за подіями на Донбасі. Ми спробували проаналізувати, частинами якого великого плану є останні гучні заяви Росії та представників угруповань «ДНР» і«ЛНР», і виокремили 5 кроків, які Кремль уже зробив у напрямку визнання «ЛДНР».

«Зламувати квартири – законно»

В окупованому Луганську тим часом дозволили зламувати квартири без відома господарів. Так звана «влада» угруповання «ЛНР» пояснює це необхідністю відновлення та ремонту житлового фонду, пошкодженого в результаті обстрілів, хоча активна фаза війни в Луганську закінчилася три роки тому. «Донбас.Реалії» розбиралися, яким чином комунальники будуть зламувати квартири луганчан, які виїхали з міста, та хто в них може заселитися замість господарів.

Справа Сташинського

Матеріали справи агента МДБ-КДБ Богдана Сташинського «Олега-Тараса», який 15 жовтня 1959 року зі спеціального пістолета вистрілив струменем розчину ціанистого калію в обличчя Степана Бандери, відтепер доступні усім користувачам інтернету.

Сім томів також містять роздруківки радіопрограм Радіо Свобода та «Голосу Америки», де мовиться про убивство Бандери та агента КДБ Сташинського. Більше про це у матеріалі «Справа Сташинського. Убивця Бандери у секретних документах КДБ»

Далі коротко:

У Білорусі затримали щонайменше трьох організаторів протестів «недармоїдів»

МВФ переніс розгляд питання щодо України через необхідність уточнень розрахунків

А в окупованому Криму третю річницю анексії відсвяткували з байкерами та парадом автомобілів

Співак Ганзера і пісні про Путіна

В ефірі програми «Радиво» – переможець першого сезону «Голос країни», один з лідерів топ-п’ятірки співаків, що їздять з концертами до вояків у зону АТО, волонтер музичного батальйону Help Army («Допоможи армії»), учасник прифронтових концертних сотень Іван Ганзера розповів, як політично-сатирична пісня про Путіна не на жарт розлютила бойовиків, яких підтримує Росія, вони почали переслідувати Ганзера і його родину, невідомі розтрощили машину дружини, а співакові надсилали смс-повідомлення з погрозами, а під час одного з концертів поблизу лінії фронту цілилися в його сторону з автомата.

Анімаційна «Мавка»

І на завершення про приємне. Завдяки успішній презентації мультфільму «Мавка. Лісова пісня» на найбільшому анімаційному форумі Європи Cartoon Movie, де Україна була представлена вперше, продюсери отримали багато схвальних відгуків та пропозицій співпраці від професіоналів з Європи. Усі вони відзначили потужність та унікальність головної героїні, високу якість візуальних матеріалів, величезний міжнародний потенціал проекту. Оцінити його пропонуємо і Вам.

Творіть нове й діліться цим зі світом!

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