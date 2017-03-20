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20 Березень 2017, Київ 16:29
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«Хочу бути аудитором НАБУ» – «панда» під Верховною Радою (відео)

«Хочу бути аудитором НАБУ» – «панда» під Верховною Радою (відео)
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Під стінами українського парламенту в Києві зібралися представники антикорупційного руху із вимогою прозорого відбору аудитора Національного антикорупційного бюро. За їхніми словами, процедура відбору відбувається упереджено, а кандидатура Найджела Брауна є вигідною керівництву держави і в подальшому може скомпроментувати антикорупційне бюро. Представники громадських організацій провели акцію під стінами Ради у вигляді театралізованої постановки, де мультиплікаційні герої виступили у ролі охочих стати аудиторами НАБУ.

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