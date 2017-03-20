Під стінами українського парламенту в Києві зібралися представники антикорупційного руху із вимогою прозорого відбору аудитора Національного антикорупційного бюро. За їхніми словами, процедура відбору відбувається упереджено, а кандидатура Найджела Брауна є вигідною керівництву держави і в подальшому може скомпроментувати антикорупційне бюро. Представники громадських організацій провели акцію під стінами Ради у вигляді театралізованої постановки, де мультиплікаційні герої виступили у ролі охочих стати аудиторами НАБУ.