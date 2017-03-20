Виступ директора ФБР щодо можливого втручання Росії у вибори США (трансляція)

Директор ФБР Джеймс Комі має сьогодні виступити на слуханнях в Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США щодо можливого втручання Росії в американську президентську кампанію 2016 року.

Оглядачі також очікують коментарів Комі і щодо тверджень президента Дональда Трампа, що його під час виборчої кампанії прослуховував попередник Барак Обама. Як прогнозують, представники демократів у Конгресі наполягатимуть на чітких відповідях Комі, щоб спростувати претензії Трампа.

Окрім Джеймса Комі, має також виступити директор Агентства національної безпеки США Майк Роджерс.