У жовтні цього року об’єднана литовсько-польсько-українська миротворча бригада відзначатиме два роки від часу її формування. Штаб управління бригади розташований у польському місті Люблін. Близько 100 військовослужбовців із Литви, Польщі та України разом служать і загалом три роки випрацьовуватимуть спільні навики планування бойових операцій, українська армія переймає досвід НАТО. Із цими знаннями і досвідом українські військовослужбовці, повернуться в Україну і навчатимуть своїх колег. «ЛитПолУкрбриг» військові називають платформою єднання, підвищення взаємного розуміння і довіри литовців, поляків та українців. Мова спілкування і ведення документації у бригаді – англійська. У Любліні українські військовослужбовці проживають зі своїми родинами. Їхні діти відвідують польську школу. Загалом об’єднана бригада налічує понад 4,5 тисячі військовослужбовців, які служать у підрозділах, розташованих у кожній із трьох країн. Цього року бригада матиме навчання «Кленова арка» у Польщі і братиме участь у вишколі Rapid Trident («Швидкий тризуб») в Україні.