Президент України Петро Порошенко вирішив зробити товарну блокаду Донбасу законною. Це сталося після двох місяців неофіційного блокування і так званої «націоналізації». Обмеження не стосується гуманітарних вантажів і особистих речей. Частина політиків, експертів (і не лише в Україні) каже: такий крок ще більше віддалить Донбас від України. Тим паче, ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко наказав вважати лінію розмежування офіційним кордоном. Що далі – черговий «референдум» чи... «Путін, введи війська»?