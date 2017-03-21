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21 Березень 2017, Київ 16:32
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Кремль може визнати «ЛДНР» вже у 2018-му – Бабченко (відео)

Кремль може визнати «ЛДНР» вже у 2018-му – Бабченко (відео)
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Президент України Петро Порошенко вирішив зробити товарну блокаду Донбасу законною. Це сталося після двох місяців неофіційного блокування і так званої «націоналізації». Обмеження не стосується гуманітарних вантажів і особистих речей. Частина політиків, експертів (і не лише в Україні) каже: такий крок ще більше віддалить Донбас від України. Тим паче, ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко наказав вважати лінію розмежування офіційним кордоном. Що далі – черговий «референдум» чи... «Путін, введи війська»?

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