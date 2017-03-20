Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
20 Березень 2017, Київ 18:00
Відео

«Агент Джигурда» і «паспорт» угруповання «ДНР» (відео)

«Агент Джигурда» і «паспорт» угруповання «ДНР» (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:06:22
0:00:00 /0:06:22
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

Проникнути у лави бойовиків за допомогою магії, стати «громадянином» угруповання «ДНР» та позбутися цього «громадянства» лише через шість днів – простій людині такі досягнення не під силу. Тут потрібен... Джигурда! Епатажний російський актор не тільки встановив усі ці рекорди – виявляється, його поява в числі «громадян» угруповання «ДНР» служила благородній меті – поверненню Донбасу під контроль України! Чи так це насправді, і що з цього приводу думає СБУ? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG