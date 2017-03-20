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На предприятиях компании «Метинвест» начался прием на работу сотрудников с предприятий, находящихся на оккупированной части Украины. Для этих целей в Мариуполе с 17 марта открыт центр по их трудоустройству. Такое решение было принято руководством компании после потери контроля над своими предприятиями на территориях, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР».

14 предприятий группы компаний «Метинвест» готовы к приему сотрудников с оккупированных территорий. В настоящий момент в Мариуполе работает телефон «горячей линии» и центр по трудоустройству. Служба, организованная для решения трудовых вопросов своих сотрудников, работает без выходных. Для поддержки сотрудников компания предлагает работу на предприятиях, находящихся в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге. Говорить о количестве людей, которые согласятся на переезд, еще рано, сообщили в пресс-службе «Метинвеста».

Сейчас еще не известно, сколько людей из этих 20 тысяч обратятся, сколько из них реально готовы выехать из неподконтрольной территории. Понятно, что вакансий намного меньше, чем 20 тысяч. Центр трудоустроит всех, кто обратится

«По количеству людей еще говорить рано. Фактически сегодня на полную заработает центр по трудоустройству. Сегодня по итогам дня можно будет говорить о количестве людей, которые обратятся за трудоустройством. На предприятиях «Метинвеста», над которыми потерян контроль, работает порядка 20 тысяч человек. Сейчас еще не известно, сколько людей из этих 20 тысяч обратятся, сколько из них реально готовы выехать из неподконтрольной территории. Понятно, что вакансий намного меньше, чем 20 тысяч. Центр трудоустроит всех, кто обратится», – сказал начальник пресс-службы «Метинвеста» Денис Кочубей.

У нас есть шахта «Орджоникидзе» центрального ГОКа, которая сейчас испытывает острую нехватку в квалифицированном персонале

За два дня работы в центр уже обратилось более ста человек с Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ), Харцызского трубного (ХТЗ) и работники объединения «Краснодонуголь». Шанс найти работу на новом предприятии есть у всех, говорят в центре по трудоустройству, особенно у специалистов, владеющих смежными профессиями.

«У нас есть шахта «Орджоникидзе» центрального ГОКа, которая сейчас испытывает острую нехватку в квалифицированном персонале. А этот человек является у нас МГВМ (машинист горных выемочных машин – ред.) шестого разряда, который имеет еще и смежную профессию ГРОЗ (горнорабочий очистного забоя – ред.) 5 разряда. Я почти уверен, что он свое место в Кривом Роге найдет», – прокомментировал обращение шахтера, позвонившего из Краснодона, руководитель центра по трудоустройству Андрей Михалюк.

На настоящий момент компания «Метинвест» готова принять на работу полторы тысячи человек. Для сотрудников, желающих пройти переквалификацию или освоить какую-либо другую профессию, предусмотрены специальные курсы. Но не все настроены переучиваться. Большинство хотят сохранить при переходе свой статус и должность. Сотрудница Харцызского трубного завода Алина надеется, что выйдя из декретного отпуска, сохранит и стаж, и работу по профессии.

«Я получила обратную связь от специалистов «Метинвеста». Меня зарегистрировали и при наличии вакансии со мной свяжутся. Я получу информацию по существующим условиям труда, оплаты, гарантиям. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Он подходит к концу, и я бы хотела продолжить трудовые отношения. Не хотелось бы терять свой стаж по своей специальности», – сказала Алина.

Центр сейчас составляет базу данных всех желающих продолжить свою работу на подконтрольной территории. Решение вопросов, связанных с переездом в другой город и помощи при аренде жилья пока находятся в стадии разработки, говорят в компании. В ближайшее время вся информация об этом будет доступна на всех ресурсах, включая социальные сети. Если спрос будет превышать предложение, работу для желающих переехать в другой город уже предложили предприятия-партнеры из Харькова.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)