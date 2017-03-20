Внаслідок обстрілів на маріупольському напрямку біля населеного пункту Водяне на Донеччині загинули двоє військовослужбовців, ще 7 поранені. Як повідомляють у прес-центрі штабу АТО, підтримувані Росією бойовики застосували реактивні системи залпового вогню «Гради», артилерію калібру 152 та 122 міліметри. В угрупованні «ДНР», зі свого боку, заявили, що українські силовики 20 березня «зробили спробу прориву позицій сил «ДНР» на південній ділянці фронту» поблизу Пікуз (колишнє Комінтернове). За повідомленням, внаслідок сутички були поранені троє бойовиків. Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і російсько-сепаратистські сили звинувачують одні одних у порушеннях і провокаціях. (Відео Військового телебачення України)