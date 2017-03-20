Влада Лукашенка лякає білорусів українським Майданом – Литвинова

Гості передачі «Ваша Свобода»: Ігор Тишкевич, білоруський аналітик, публіцист; Олена Литвинова, журналістка білоруської редакції Радіо Свобода; Михайло Макарук, речник інформаційно-розвідувальної організації InformNapalm.

У нагнітанні ситуації в Білорусі винна «п’ята колона», фінансована західними спецслужбами і фондами – таку заяву зробив 20 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи акції протесту. Впродовж останнього місяця в різних регіонах Білорусі мітингують проти так званого «податку на дармоїдство». 225 доларів – саме стільки, на думку посадовців, має платити державі білорус, який працює у рік менше ніж 183 дні. На початку березня дію постанови призупинили, мітинги однак не припинилися. Ба більше, на акціях, що розпочиналися як соціально-економічний протест, почали лунати і політичні гасла, зокрема про відставку Олександра Лукашенка.

Олена Ремовська: Користувачі соцмереж минулого тижня і цього дивилися відео затримань у Білорусі, коли на вулицях, у громадському транспорті хапали учасників протестів проти так званого декрету про дармоїдство. Під відео, яке поширювало Радіо Свобода у соцмережах, користувачі почали проводити паралелі з українським Майданом. Пане Тишкевич, наскільки коректно проводити такі паралелі?

Перший пакет санкцій проти Лукашенка вводився на підставі, що його підозрювали у політичних вбивствах і у викраденні людей

​Ігор Тишкевич: Я не проводив би паралелей з українським Майданом щодо затримання. У Білорусі пам’ятаю таку тактику ще у 2001 році, коли люди ходили з певною виправкою, і міліція в цивільному затримувала людей. І перший пакет санкцій проти Лукашенка вводився на підставі, що його підозрювали у політичних вбивствах і у викраденні людей. Затримання – це звичайна для Білорусі практика білоруського режиму.

Олена Литвинова: Природа протестів у Білорусі інша. В Україні все відбулося після законів 16 січня, коли було обмеження свободи, а в Білорусі обмеження свободи здійснювалося впродовж двох десятиліть. Головною причиною протестів став економічний стан людей. «Податок на дармоїдство» – п’ятий чи десятий податок. Були точкові категорії людей. А зараз опустилося на рівень людей, які не просто не мають роботи, а не можуть її знайти.

Ігор Тишкевич: Білорусь – невелика держава, яка має дуже великі кордони. І Мара любого білоруса – оренда трьох метрів держкордону для контрабанди. Значна частина білорусів заробляє на торгівлі. Вона не веде до сплати податків у бюджет. Білоруські заробітчани теж не люблять платити податки. Декрет задумувався, як спроба стягнути податки з цих категорій громадян.

Олена Литвинова: Порахували, що таких людей буде понад 300 тисяч. Сплатили близько 50 тисяч громадян.

– Журналісти звертали увагу, що таких у містах, як Вітебськ, на акціях було видно російську символіку. Хто ці мітингувальники, окрім пересічних білорусів? Як поводиться білоруська опозиція?

Росія спробувала закинути «камінчик», щоб подивитися, як реагують люди на проросійські гасла

​Ігор Тишкевич: Білоруська опозиція проспала початок цих протестів, як і в 2011 під час мовчазних протестів. Росія спробувала закинути «камінчик», щоб подивитися, як реагують люди на проросійські гасла.

Натовп скандував «Живе Білорусь!». Як тільки був окрик «Слава Росії!» – натовп замовк. Не пройшло

У Вітебськ приїхало три чолов’яги, які навіть не розуміли білоруської. Натовп скандував «Живе Білорусь!». Як тільки був окрик «Слава Росії!» – натовп замовк. Не пройшло.

Спробувала скористатися протестами частка білоруської опозиції, яка спробувала організувати протести у Мінську – Шушкевич, Статкевич і Санніков. Опозиція спробує очолити наступну акцію 25-го числа. І є ще група, яка потягнула за собою левову долю протестів, анархістів, антиглобалістів, так званих ліваків. Вони регулярно беруть участь у білоруських акціях протесту. Анархісти виявилися організованими, на диво, та розгалуженими структурно. Білоруські анархісти мають найкращі стосунки якраз з російськими групами.

– А яким чином Захід може впливати на ці протести, як стверджує Олександр Лукашенко?

Олена Литвинова: Це запитання до Лукашенка. Він продовжує практику, яка почалася ще 10-15 років тому. Хто винен – Захід та ті, хто фінансують «відморозків».

6-го числа вийшов провокативний пропагандистський фільм, який був написаний відверто рукою пропагандистів Кремля «Дзвінок другу»

– Пане Макарук, чи порадите Ви українцям стежити за подіями в Білорусі? І чому?

​Михайло Макарук: Наша команда InformNapalm почала стежити ще з початку 2015-го. До 6 березня 2017 року білоруси мали досить нейтральну позицію в інформплані щодо України. 6-го числа вийшов провокативний пропагандистський фільм, який був написаний відверто рукою пропагандистів Кремля «Дзвінок другу». Це відверта «чорнуха» на протестний і опозиційний рух у Білорусі загалом. Інший момент – виявлення так званих «ворогів» серед українців.

Були викривлені події на Майдані, відверте насміхання з Небесної сотні. Показ рупорів Кремля від Медведчука

Були викривлені події на Майдані, відверте насміхання з Небесної сотні. Показ рупорів Кремля від Медведчука, «Українського вибору», деяких відомих нам Руслана Бортника, Костянтина Бондаренка, які були у Тігіпка в «Сильній Україні», інший взагалі у Медведчука фіксувався. Бійцям УПА приписали масові розстріли у Бабиному Яру, каральні операції, зокрема на теренах Білорусі, навіть спалення Хатині!

Випробовують новий інформаційний фронт. Хочуть використати і білоруські ЗМІ за підтримки своїх основних рупорів, як Russia Today та «НТВ-Плюс» і «Росія-1»

Випробовують новий інформаційний фронт на теренах Білорусі. Хочуть використати і білоруські ЗМІ за підтримки своїх основних рупорів, як Russia Today та «НТВ-Плюс» і «Росія-1» і нагнітання інформаційної обстановки навколо України. Брали хедлайнерами свого фільму тих самих рупорів Кремля.

– Пані Литвинова, навіщо через фільм «Дзвінок другу» лякати білорусів ситуацією в Україні?

В Білорусі державне телебачення відстежує і бере на озброєння інструменти, які використовує Росія

​Олена Литвинова: Не треба не дооцінювати білоруську пропаганду і все вішати на кремлівську. В Білорусі державне телебачення відстежує і бере на озброєння інструменти, які використовує Росія. В Білорусі досі транслюються всі російські канали. Головне – залякати людей, коли порівнювати ситуацію в Україні і Білорусі. Багато білорусів підтримували «Євромайдан». Було теж патріотичне піднесення. Після перших жертв, хто казав, що скоріше і в нас відбувався Майдан, стали казати: ми такого не хочемо. Влада це дуже швидко відчула і зрозуміла, що саме цим можна залякати людей.

– Пане Тишкевич, чи має цей протест потенціал стати політичним, зокрема домогтися відставки Олександра Лукашенка?

Хіба що у Лукашенка здадуть нерви. Тоді Росія спокійно скористається можливістю, щоб ввести війська чи іншим чином усунути Лукашенка

​Ігор Тишкевич: Не вважаю, що потенціал настільки потужний, щоб домогтися відставки Лукашенка. Хіба що у Лукашенка здадуть нерви і піде на різкі рухи – не адмінзатримання, а кримінальні справи. Знову потрапить під санкції. Тоді Росія спокійно скористається можливістю, щоб чи ввести війська, чи іншим чином усунути Лукашенка від посади. Бо за весь час у протестах в Білорусі проти «декрету» взяли участь не більше від 25-30 тисяч протестувальників.

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