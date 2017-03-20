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20 Березень 2017, Київ 22:30
Політика

Влада Лукашенка лякає білорусів українським Майданом – Литвинова

Натовп скандував «Живе Білорусь!», а на гаслі «Слава Росії!» натовп замовк – Тишкевич
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Натовп скандував «Живе Білорусь!», а на гаслі «Слава Росії!» натовп замовк – Тишкевич

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Гості передачі «Ваша Свобода»: Ігор Тишкевич, білоруський аналітик, публіцист; Олена Литвинова, журналістка білоруської редакції Радіо Свобода; Михайло Макарук, речник інформаційно-розвідувальної організації InformNapalm.

У нагнітанні ситуації в Білорусі винна «п’ята колона», фінансована західними спецслужбами і фондами – таку заяву зробив 20 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи акції протесту. Впродовж останнього місяця в різних регіонах Білорусі мітингують проти так званого «податку на дармоїдство». 225 доларів – саме стільки, на думку посадовців, має платити державі білорус, який працює у рік менше ніж 183 дні. На початку березня дію постанови призупинили, мітинги однак не припинилися. Ба більше, на акціях, що розпочиналися як соціально-економічний протест, почали лунати і політичні гасла, зокрема про відставку Олександра Лукашенка.

Ваша Свобода | Чи бути Майдану у Білорусі?
Ваша Свобода | Чи бути Майдану у Білорусі?
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Олена Ремовська: Користувачі соцмереж минулого тижня і цього дивилися відео затримань у Білорусі, коли на вулицях, у громадському транспорті хапали учасників протестів проти так званого декрету про дармоїдство. Під відео, яке поширювало Радіо Свобода у соцмережах, користувачі почали проводити паралелі з українським Майданом. Пане Тишкевич, наскільки коректно проводити такі паралелі?

Перший пакет санкцій проти Лукашенка вводився на підставі, що його підозрювали у політичних вбивствах і у викраденні людей
Ігор Тишкевич

Ігор Тишкевич: Я не проводив би паралелей з українським Майданом щодо затримання. У Білорусі пам’ятаю таку тактику ще у 2001 році, коли люди ходили з певною виправкою, і міліція в цивільному затримувала людей. І перший пакет санкцій проти Лукашенка вводився на підставі, що його підозрювали у політичних вбивствах і у викраденні людей. Затримання – це звичайна для Білорусі практика білоруського режиму.

Олена Литвинова: Природа протестів у Білорусі інша. В Україні все відбулося після законів 16 січня, коли було обмеження свободи, а в Білорусі обмеження свободи здійснювалося впродовж двох десятиліть. Головною причиною протестів став економічний стан людей. «Податок на дармоїдство» – п’ятий чи десятий податок. Були точкові категорії людей. А зараз опустилося на рівень людей, які не просто не мають роботи, а не можуть її знайти.

Ігор Тишкевич: Білорусь – невелика держава, яка має дуже великі кордони. І Мара любого білоруса – оренда трьох метрів держкордону для контрабанди. Значна частина білорусів заробляє на торгівлі. Вона не веде до сплати податків у бюджет. Білоруські заробітчани теж не люблять платити податки. Декрет задумувався, як спроба стягнути податки з цих категорій громадян.

Ігор Тишкевич

Ігор Тишкевич

Олена Литвинова: Порахували, що таких людей буде понад 300 тисяч. Сплатили близько 50 тисяч громадян.

– Журналісти звертали увагу, що таких у містах, як Вітебськ, на акціях було видно російську символіку. Хто ці мітингувальники, окрім пересічних білорусів? Як поводиться білоруська опозиція?

Росія спробувала закинути «камінчик», щоб подивитися, як реагують люди на проросійські гасла
Ігор Тишкевич

Ігор Тишкевич: Білоруська опозиція проспала початок цих протестів, як і в 2011 під час мовчазних протестів. Росія спробувала закинути «камінчик», щоб подивитися, як реагують люди на проросійські гасла.

Натовп скандував «Живе Білорусь!». Як тільки був окрик «Слава Росії!» – натовп замовк. Не пройшло
Ігор Тишкевич

У Вітебськ приїхало три чолов’яги, які навіть не розуміли білоруської. Натовп скандував «Живе Білорусь!». Як тільки був окрик «Слава Росії!» – натовп замовк. Не пройшло.

Спробувала скористатися протестами частка білоруської опозиції, яка спробувала організувати протести у Мінську – Шушкевич, Статкевич і Санніков. Опозиція спробує очолити наступну акцію 25-го числа. І є ще група, яка потягнула за собою левову долю протестів, анархістів, антиглобалістів, так званих ліваків. Вони регулярно беруть участь у білоруських акціях протесту. Анархісти виявилися організованими, на диво, та розгалуженими структурно. Білоруські анархісти мають найкращі стосунки якраз з російськими групами.

– А яким чином Захід може впливати на ці протести, як стверджує Олександр Лукашенко?

Олена Литвинова: Це запитання до Лукашенка. Він продовжує практику, яка почалася ще 10-15 років тому. Хто винен – Захід та ті, хто фінансують «відморозків».

6-го числа вийшов провокативний пропагандистський фільм, який був написаний відверто рукою пропагандистів Кремля «Дзвінок другу»
Михайло Макарук

– Пане Макарук, чи порадите Ви українцям стежити за подіями в Білорусі? І чому?

Михайло Макарук: Наша команда InformNapalm почала стежити ще з початку 2015-го. До 6 березня 2017 року білоруси мали досить нейтральну позицію в інформплані щодо України. 6-го числа вийшов провокативний пропагандистський фільм, який був написаний відверто рукою пропагандистів Кремля «Дзвінок другу». Це відверта «чорнуха» на протестний і опозиційний рух у Білорусі загалом. Інший момент – виявлення так званих «ворогів» серед українців.

Були викривлені події на Майдані, відверте насміхання з Небесної сотні. Показ рупорів Кремля від Медведчука
Михайло Макарук

Були викривлені події на Майдані, відверте насміхання з Небесної сотні. Показ рупорів Кремля від Медведчука, «Українського вибору», деяких відомих нам Руслана Бортника, Костянтина Бондаренка, які були у Тігіпка в «Сильній Україні», інший взагалі у Медведчука фіксувався. Бійцям УПА приписали масові розстріли у Бабиному Яру, каральні операції, зокрема на теренах Білорусі, навіть спалення Хатині!

Випробовують новий інформаційний фронт. Хочуть використати і білоруські ЗМІ за підтримки своїх основних рупорів, як Russia Today та «НТВ-Плюс» і «Росія-1»
Михайло Макарук

Випробовують новий інформаційний фронт на теренах Білорусі. Хочуть використати і білоруські ЗМІ за підтримки своїх основних рупорів, як Russia Today та «НТВ-Плюс» і «Росія-1» і нагнітання інформаційної обстановки навколо України. Брали хедлайнерами свого фільму тих самих рупорів Кремля.

– Пані Литвинова, навіщо через фільм «Дзвінок другу» лякати білорусів ситуацією в Україні?

В Білорусі державне телебачення відстежує і бере на озброєння інструменти, які використовує Росія
Олена Литвинова

Олена Литвинова: Не треба не дооцінювати білоруську пропаганду і все вішати на кремлівську. В Білорусі державне телебачення відстежує і бере на озброєння інструменти, які використовує Росія. В Білорусі досі транслюються всі російські канали. Головне – залякати людей, коли порівнювати ситуацію в Україні і Білорусі. Багато білорусів підтримували «Євромайдан». Було теж патріотичне піднесення. Після перших жертв, хто казав, що скоріше і в нас відбувався Майдан, стали казати: ми такого не хочемо. Влада це дуже швидко відчула і зрозуміла, що саме цим можна залякати людей.

Олена Литвинова

Олена Литвинова

– Пане Тишкевич, чи має цей протест потенціал стати політичним, зокрема домогтися відставки Олександра Лукашенка?

Хіба що у Лукашенка здадуть нерви. Тоді Росія спокійно скористається можливістю, щоб ввести війська чи іншим чином усунути Лукашенка
Ігор Тишкевич

Ігор Тишкевич: Не вважаю, що потенціал настільки потужний, щоб домогтися відставки Лукашенка. Хіба що у Лукашенка здадуть нерви і піде на різкі рухи – не адмінзатримання, а кримінальні справи. Знову потрапить під санкції. Тоді Росія спокійно скористається можливістю, щоб чи ввести війська, чи іншим чином усунути Лукашенка від посади. Бо за весь час у протестах в Білорусі проти «декрету» взяли участь не більше від 25-30 тисяч протестувальників.

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    Олена Ремовська

    Журналіст Радіо Свобода з 2009 року. Автор і ведуча щотижневої радіопрограми «Деталі». Автор дослідження «Говорить Радіо Свобода: Історія Української редакції» (2014).

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