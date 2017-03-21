Семенченко, Савченко і Парасюк можуть сісти (огляд преси)

«Семенченко, Савченко і Парасюк можуть сісти» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» зазначає, що свого часу ці особи яскраво засяяли на небосхилі суспільної уваги. Однак декорації зникли. Виявилося, комбат – не дуже й комбат, і зірки на погони домальовував із власної волі. Що разом із дружиною й братом переховувався від кредиторів та фіскальних органів. А героїчна льотчиця, за твердженням газети, завжди була некерованою та неврівноваженою особою, і має біографію з темними плямами. У полон потрапила, пішовши в самоволку. Сотник Володя депутатське посвідчення сприйняв як ліцензію на безкарний мордобій. Усі троє не надто озираються на Кримінальний кодекс – користуючись недоторканністю. Та, зрештою, може скластися, що вони таки сядуть. Семенченко, якщо не підставиться серйозніше, – за шахрайство з грошима і документами. Савченко – за державну зраду. Парасюк – за одну з вчинених чи якусь нову бійку, попереджає «Газета по-українськи».

Три роки тому російський парламент остаточно оформив анексію Криму, ратифікувавши так званий «Договір про прийняття Криму до складу Росії». Про те, якими повинні бути механізми деокупації півострова, розповідає газета «День».

Уже в цьому році в Україні може початися заміна паперових трудових книжок електронними. Головним плюсом від введення е-книжок експерт газети «Сегодня» називає достовірність і збереження даних про працівника. Однак, якщо в паперовій трудовій книжці людина легко може помітити неточність і попросить її виправити, то з e-книжкою це проблематично.. Виправити неточності в реєстрі можна тільки через суд. Докладніше про те, які зміни очікують на працівників, розповідає газета «Сегодня».

В Україні різко виріс попит на послуги приватних детективів, у деяких із них в буквальному сенсі аврал через численні звернення клієнтів. Що саме перевіряють українці і в чому причина буму, з'ясувала газета «Сегодня».

Посадовці часів Януковича успішно переграють представників ГПУ як в українських, так і в європейських судах, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що події останніх днів чітко засвідчили, що з українською Генпрокуратурою не все гаразд. Причому, незалежно від того, хто її очолює, бо так звана політична доцільність, «договорняки» на найвищому рівні, а відтак і заангажованість нікуди з цього відомства не вивітрилися. Про це йдеться в статті «Прокурори «під ковпаком».

А в статті «Тупа арифметика «Укрпошти» «Україна молода» попереджає, що прагнення менеджерiв державної компанiї пiдвищити тарифи на свої послуги може «потопити» українську періодику.