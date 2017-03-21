Україна в ніч на 26 березня переходить на літній час

Україна в ніч із 25 на 26 березня 2017 року переходить на літній час, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, о 3:00 за київським часом стрілки годинників будуть переведені на одну годину вперед.

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий час.

У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але під тиском громадськості ця постанова була скасована.

Нині переведення стрілок відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Нині понад 110 країн світу переходять на «літній» і «зимовий» час.