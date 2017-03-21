(Друкуємо мовою оригіналу)

1 год 7 месяцев и 22 дня в пути… За это время луганчанин Виталий Серб посетил 24 страны, среди которых и государства, где сейчас идут военные столкновения. Проект получил название «Навстречу Солнцу автостопом», так как путешественник своей главной целью поставил – путешествие по Юго-Восточной Азии. Все начиналось с небольших поездок – посещения выездных матчей луганской «Зари» и национальной сборной Украины. После коротких путешествий появилась мечта на 1-2 года отправиться автостопом по миру. Однако реализацию Виталий все откладывал на лучшие времена. Говорит, не хватало толчка. Им стал военный конфликт на востоке Украины. С путешественником поговорила корреспондент «Донбасс.реалии» Ольга Стрижова.

– Как появилась идея тревел-проекта «Навстречу Солнцу автостопом»?

– У меня давно была мечта совершить грандиозное путешествие автостопом. Правда, раньше под понятием «большое путешествие» я подразумевал поездку на один-два года. Вот только постоянно это откладывал на потом. Все поменяла ситуация в Луганске. Да и вообще в Украине настали не лучшие времена, поэтому я решил, что пора.

– Расскажите о своем маршруте. Какие страны уже удалось посетить?

– Я поехал на выездной матч «Зари» (Луганский футбольный клуб – ред.) в Шарлеруа. Это Бельгия. Ехал через Польшу и Германию. Шенгенская виза у меня была всего на 8 дней, поэтому нужно было срочно покидать Евросоюз. Вот через Люксембург, Германию, Австрию и Венгрию я выехал в Сербию.

После Сербии я заехал в Македонию, где сделал болгарскую транзитную визу и таким образом попал в Турцию. Здесь провел полтора месяца и отправился в Грузию. Там я собирался провести месяца полтора, но «застрял» на 4 месяца. И ненадолго заехал в Армению. Переждал зиму и вновь отправился уже в восточную Турцию – самую опасную ее часть, где почти каждый день происходят столкновения турецкой полиции с курдскими повстанцами.

– Не страшно было?

– В Турции для каждой противоборствующей страны я не был врагом. И турки, и курды были очень ко мне доброжелательны и гостеприимны. Единственный дискомфорт – постоянные проверки документов и потеря времени из-за этого.

Мне пришлось одеваться в местную одежду и притворяться немым, чтобы талибы не вычислили, что я – иностранец и не отрезали мне голову

Вот в Афганистане, куда я отправился после Турции и Ирана, было иногда страшно. Там уже 40 лет идет война. Мне пришлось одеваться в местную одежду и притворяться немым, чтобы талибы не вычислили, что я – иностранец и не отрезали мне голову. Для талибов я неверный. Они легко могли бы меня казнить, либо держать в плену, а потом казнить. Афганские власти тоже могли бы меня взять под стражу «для моей же безопасности». И передать только послу Украины, а так как посла Украины в Афганистане нет, то ждать мне бы пришлось очень долго.

– А зачем ехали в Афганистан, зная, что там настолько небезопасно?

– У меня обычно есть приблизительный маршрут, но в процессе путешествия он меняется постоянно. Иногда я определяю свою следующую страну методом голосования в своем паблике «Вконтакте». Куда скажут мои подписчики, туда и поеду. Именно они и отправили меня в Афганистан.

И вариант «Китай» выиграл у «Россия + Монголия» всего пару голосов. Но к таким мерам я обычно прибегаю только в том случае, когда мне самому сложно определиться. Когда я летел на Филиппины, то поступил наоборот: никто не знал моего следующего пункта назначения, поэтому я попросил подписчиков угадать, куда отправился. Угадавшим я послал оттуда открытки.

После Афганистана были гостеприимные страны Средней Азии: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Далее Китай, Гонконг, Макао, Тайвань, Филиппины, Малайзия, и вот я снова в Китае.

– Весь этот маршрут Вы проехали автостопом?

– За исключением островов: туда я летал. А вот по территории, контролируемой талибами, я ехал автобусом.

– Путешествуете самостоятельно?

– Вообще я предпочитаю путешествовать сам, но некоторые участки пути проезжаю с кем-то. В этот раз моими партнерами по автостопу были представители Сербии, Сингапура, Австралии, Франции, Армении, Украины, России, Китая, Аргентины, Нидерландов.

– Были страны, в которые Вас не пускали?

Туркменистан – это одна из самых закрытых стран мира. Немногим путешественникам удалось там побывать

– Отказ с визой у меня был только один – Туркменистан. Это одна из самых закрытых стран мира. Немногим путешественникам удалось там побывать. Вот тогда у меня и возникла идея с Афганистаном. Получилось даже веселее. У меня вообще логика такая – все, что ни делается, все к лучшему. Порой неудачи приводят к самым интересным приключениям.

Еще в этот раз была попытка выехать в Румынию. Туда меня не пустили, и я провел в Шенгене 9 дней вместо 8. Чудом избежал штрафа за «оверстей» (пребывание на территории Еврозоны сверх заявленного в визе – ред.) в размере 200 евро. Это был бы огромный удар по моему бюджету. Ведь за эти дни я потратил всего пару евро.

– С какой суммой начинали путешествие?

– Когда я стартовал, у меня было около 400 евро. Мой баланс всегда оставался примерно на том же уровне. Сейчас я купил себе новый, более мощный ноутбук и потратил абсолютно все сбережения.

– Как зарабатываете во время путешествий?

– Подрабатывал на стройке в Грузии, перепродавал сигареты в Турции. Но чаще я был волонтером и работал не за деньги. Ради бесплатного жилья, еды, опыта и общения. Сейчас делаю открытки из своих фотографий и продаю на улицах. Рядом с открытками я продаю монетки из разных стран, которые собрал в путешествии. Не так давно научился плести фенечки (браслеты – ред.), они тоже пополнили мой ассортимент. Также на протяжении всего путешествия, я снимаю видео и веду свой канал на ютубе под названием «Навстречу Солнцу автостопом». Так зарабатываю кое-какие деньги на рекламе.

– А что Вы обычно фотографируете?

– Фотографирую все, что вижу. Правда, раньше, до того, как мне в голову пришла идея продавать открытки, я это делал очень редко. Теперь жалею. Сколько классных кадров могло бы получиться. Как показывает практика – больше всего людям нравятся закаты.

В Средней Азии почти невозможно остаться на улице. Местные жители очень гостеприимные, с радостью зовут путешественника к себе

​– А где живете во время поездок?

– Ох, за эти полтора года где я только не жил: в подъездах, переходах, палатках, больницах, мэриях, на крышах, полицейских участках, всего и не упомнишь. В Средней Азии почти невозможно остаться на улице. Местные жители очень гостеприимные, с радостью зовут путешественника к себе. А еще я был волонтером на турецкой ферме. Там жил, работал, питался, отдыхал вместе с турецкой семьей. Можно сказать, что был членом их семьи, очень интересный опыт. Всем рекомендую.

– Что лежит в рюкзаке у путешествующего автостопом?

– Самое главное – это спальный мешок. Палатка тоже важна, хоть я ею нечасто пользуюсь, но несколько раз она меня очень сильно выручала. Вообще, содержимое рюкзака у меня за это время изменилось. Например, котелок я оставил в Гонконге, пользовался им очень редко. В случае чего, всегда могу воспользоваться своей железной кружкой. Очень важен для моей блогерской деятельности ноутбук. Кроме этого, все самое элементарное – одежда, средства гигиены. Теплой одежды у меня с собой уже нет. Моя куртка порвалась, я ее выбросил. Хорошо, что в ближайшее время я не собираюсь возвращаться в холодные страны. Трижды в этой поездке мне дарили обувь. А в Гонконге, в переходе в котором мы жили, нам, бездомным, принесли целый огромный пакет с вещами.

– А как решаете проблему языкового барьера? Ведь не во всех странах понимают тот же английский…

– На английском говорю неплохо. И он обычно помогает. К примеру, на Филиппинах и в Гонконге английский – государственный язык. В Турции «инглиш» почти не понимают, поэтому пришлось на ходу учить турецкий. Могу элементарно изъяснить свои потребности и иногда понять, что от меня хотят. Еще немного говорю на итальянском, но в Азии это не помогает. А вот в Китае язык – это огромная проблема. На английском тут не говорит почти никто. Китайский я пытаюсь учить, но безрезультатно. Для меня это самый сложный язык.

– Как сейчас, живя в Китае, объясняете, что Вам надо?

Купить покушать я уже могу, изъясняясь на мандарине. Это официальный язык, который все понимают. Мое знание мандарина ограничивается уровнем «есть захочешь – изъяснишься»

– Для автостопа у меня есть специальная бумажка, которую мне помогла сделать китаянка. Там объясняется: кто я такой и куда мне нужно. Название города я дописываю иероглифами уже сам. А купить покушать я уже могу, изъясняясь на мандарине. Это официальный язык, который все понимают. Мое знание мандарина ограничивается уровнем «есть захочешь – изъяснишься».

– Как долго Вы живете в одной стране? Что за это время удается посмотреть?

Я не очень нацелен на какие-то известные достопримечательности, для меня гораздо важнее прочувствовать атмосферу страны

– Очень по-разному. Страны ведь разные. В Люксембурге я пробыл несколько часов, посмотрел чуть ли не всю страну. В Китае пробыл два месяца, но тут еще ездить так много. Я не очень нацелен на какие-то известные достопримечательности, для меня гораздо важнее прочувствовать атмосферу страны. Можно посетить все туристические места, но не узнать – как живут люди. Мне нравится мой вид путешествий потому, что я постоянно вплотную общаюсь с местными людьми, для которых разговор со мной не является работой. Я вижу жизнь страны как она есть. Изнутри. А не так, как кто-то пытается мне преподнести. В большинстве стран мне хочется остаться больше, но приходится двигаться дальше, ведь мир такой большой и меня ждут новые места.

– Какую кухню предпочитаете?

– Я вообще люблю поесть и абсолютно всеяден. Мне нравятся разные кухни и блюда. Вот только я не фанат китайской кухни: вареные куриные лапы и жареные гусиные головы – это не для меня. Больше всего нравятся грузинская и турецкая кухня. Хинкали – вообще блюдо номер один.

– А какая страна больше всего впечатлила?

Европейцы воспринимают весь Ближний восток – как одно целое, и если все страны вокруг, а именно Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, небезопасны, то и Иран тоже. Это чушь

– Иран. Это страна-открытие №1 в этом путешествии. Многие уверены, что Иран – это опасная страна и там война. Европейцы воспринимают весь Ближний восток – как одно целое, и если все страны вокруг, а именно Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, небезопасны, то и Иран тоже. Это чушь. Иран – одна из самых безопасных стран, где мне пришлось бывать. Необычен он тем, что там шариат. Все живут по законам ислама. Женщины обязаны ходить с покрытой головой, а алкоголь запрещен. Но я видел, как иранцы пили водку, не боясь получить 80 ударов плетью. А там именно такое наказание. Девушки без платков – это обычное дело, только не на улице.

– Заранее читаете о традициях страны или рассказывают местные?

– Перед Ираном пытался найти побольше информации в интернете, но ее пока еще немного. Узнавал уже в процессе. После поездки я собрал всю информацию, которую накопил, и сделал видеоролик о традициях, законах и быте персов. Думаю, это видео будет полезным другим путешественникам. Я и раньше снимал видео из своих старых путешествий, но это было больше для себя и своих друзей. И я решил, что грех не делиться всем тем, что со мной будет происходить. Получился формат для более широкой аудитории.

– Дома вы не были уже 20 месяцев. Какая страна стала ближе всего по духу и напомнила дом?

Грузины гостеприимны ко всем, а к украинцам особенно. Часто от них слышал, что никто так не поймет грузина, как украинец. И это правда

– Грузия. Для меня – это вторая родина. Грузины гостеприимны ко всем, а к украинцам особенно. Часто от них слышал, что никто так не поймет грузина, как украинец. И это правда. Люди – это один из главных факторов, из-за которых я люблю Грузию. Кроме того, на этой небольшой территории уместилось столько всего прекрасного: горы, море, вкусная вода и еда, вино, история. Просто невозможно не любить эту страну!

– Что вообще говорят в других странах про украинцев?

Прошелся по Гонконгу, опросил местных, что они знают об Украине. Говорили только, что у нас красивые девушки

– В Европе и странах СНГ Украина на слуху. Все переживают из-за сложившейся ситуации, желают мира. Чуть дальше, в Азию, об Украине знают уже меньше. Буквально пару дней назад прошелся по Гонконгу с камерой, опросил местных, что они знают об Украине. Результат меня разочаровал. Почти никто ничего не знает, говорили только, что у нас красивые девушки.

– Ваш топ-5 событий, которые запомнились больше всего за эти 20 месяцев в пути…

Когда шел по острову Кешм в Персидском заливе, у меня закончилась вода, а вокруг только пустыня и кругом никого: ни людей, ни населенных пунктов. Еле дошел до ближайшего села

– Первое – это путешествие на афганском автобусе. Когда прикидывался местным, это было экстремально. Далее, когда шел по острову Кешм в Персидском заливе, у меня закончилась вода, а вокруг только пустыня и кругом никого: ни людей, ни населенных пунктов. Еле дошел до ближайшего села. На третьем месте – вновь Афганистан. Я со своим аргентинским другом Пабло ездил автостопом, и нас не пустила дальше полиция. Объяснили, что дальше могут быть талибы. Отвезли нас на встречу с губернатором провинции, потом передали ООН, в составе которой была женщина из Луганска. Она помогла нам с машиной, и вывезла нас из провинции ночью, «пока Талибан спит». Четвертое – продажа открыток. После этого мое путешествие вышло на новый уровень. И на пятом месте – ночь в иранском «обезьяннике». Задержали, потому что мой паспорт был не со мной, я оставил его в посольстве Афганистана для визы.

– До военного конфликта на востоке Украины, Вы активно поддерживали луганскую «Зарю», ездили на выездные матчи и были в составе местных ультрас «Черно-белые». Сейчас удается поддерживать любимый клуб?

– Когда жил в Турции, заехал на сбор «Зари» и посетил несколько товарищеских матчей. Всегда читаю текстовую трансляцию матча. Иногда в Китае просыпался в 3 часа ночи из-за разницы во времени, чтобы игру посмотреть. Конечно, безумно скучаю и по стадиону, и по нашему «7 сектору». Раньше домашний матч раз в две недели был чем-то обыденным, привычным, а сейчас вспоминается как какое-то золотое время.

– Какие страны планируете посетить дальше?

– Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, а там посмотрим. Но не было еще такого, чтобы я поехал точь-в-точь как задумал.

Самое сложное – это выйти из дома, переключить этот рычажок в голове, включить режим «путешествие». Дорога сама приведет тебя туда, куда нужно, и даст, что нужно

​– Чтобы Вы пожелали начинающим путешественникам и тем, кто никак не рискнет куда-то поехать?

– Я бы пожелал не бояться путешествовать. Самое сложное – это выйти из дома, переключить этот рычажок в голове, включить режим «путешествие». Дорога сама приведет тебя туда, куда нужно, и даст, что нужно. Главное – ничего не бояться.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)