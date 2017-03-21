Справу «розіп’ятого хлопчика» вже розкрили? Як Слідчий комітет Росії займається Україною

Слідчий комітет Росії розслідує 104 кримінальні справи, що стосуються подій в Україні, повідомив голова відомства Олександр Бастрикін в інтерв’ю «Российской газете». Заява Бастрикіна не здивувала юристів, які вважають, що в міжнародних судах у Росії немає ніяких перспектив. Правозахисники ж звертають увагу на те, що слідчим органам Росії передусім варто було б розібратися з тим, що відбувалося і відбувається на території Російської Федерації.

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«У Слідчому комітеті Росії 104 кримінальні справи щодо подій в Україні. 76 із них об’єднані в одне провадження з кримінальною справою про застосування заборонених засобів і методів ведення війни. У цій справі до відповідальності притягуються понад 90 осіб», – про це голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін розповів в інтерв’ю «Российской газете».

Якби Слідчий комітет міг розслідувати злочини проти людяності, воєнні злочини, тоді, напевно, були б розслідувані тисячі епізодів зникнень людей, насильницьких зникнень

Правозахисники звернули увагу на формулювання «заборонені засоби і методи ведення війни». Саме ці претензії громадяни Росії – жителі Чечні, висунули до влади своєї країни, звертаючись до Страсбурзького суду. Про це нагадав голова правління правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов.

«Тішить те, що наш Слідчий комітет вважає себе спроможним вести розслідування в будь-якій точці земної кулі за межами Російської Федерації. Тільки ось я сумніваюся в здатності Слідчого комітету щось таке розслідувати. Якби Слідчий комітет міг розслідувати злочини проти людяності, воєнні злочини, тоді, напевно, були б розслідувані тисячі епізодів зникнень людей, насильницьких зникнень, тобто викрадень, утримування в незаконних в’язницях, тортур і позасудових страт», – зазначив правозахисник.

«Велика українська справа»

Те, про що вже не вперше говорить Бастрикін, і в середовищі адвокатів, і в середовищі слідчих називається «великою українською справою», частиною якої є справи українців, засуджених у Росії, в тому числі, справи Надії Савченко та інших, пояснив Радіо Свобода адвокат Ілля Новіков. Справі навіть присвоєний номер 20183707214, і вона стосується будь-яких подій, які відбуваються на Донбасі. Ілля Новіков каже, що в міжнародних судах мають уявлення про те, як працюють російські слідчі і тому ставляться до цього відповідно.

Ставлення до подібної діяльності Слідчого комітету має бути відповідним

«Весь досвід того, як Росія взаємодіє з подіями на Донбасі, чим займається Слідчий комітет, під яким кутом він на всі ці події дивиться, як поводяться з доказами, як вони ставляться до процесуального матеріалу, який до них потрапляє, все це свідчить про те, що в жодній такій справі без якихось явних зловживань і без такої важливої політичної складової, яка добре проглядається і надає цій справі абсолютно певний хід, жоден випадок такого порушення справ з приводу подій поза територією Росії не обійшовся. Тому ставлення до подібної діяльності Слідчого комітету має бути відповідним», – сказав адвокат в інтерв’ю Радіо Свобода.

Експерти також звертають увагу на те, що російський Слідчий комітет, займаючись подіями на території України, вже третій рік поспіль не може знайти замовників вбивства біля стін Кремля відомого політика Бориса Нємцова. Тому йому слід було б насамперед розслідувати злочини на території Російської Федерації.

У соцмережах на інтерв’ю Олександра Бастрикіна відреагували сумним жартом: «Чи вдалося російським слідчим знайти того, хто розіп’яв хлопчика на Донеччині?». Видав в ефір цю, як тепер кажуть, «фейкову» новину федеральний телеканал, який досі навіть за це не вибачився.