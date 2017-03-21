Садовий мав 10 років, щоб вирішити проблему сміття – Роман Рак

Гості передачі «Ваша Свобода»: Олег Березюк, голова фракції об’єднання «Самопоміч»; Олександр Бригинець, народний депутат України (БПП), Роман Рак, львівський журналіст («Скайпом»).

Про системну відмову приймати сміття зі Львова заявляє мер цього міста Андрій Садовий. Він каже про навмисну блокаду і пов’язує це зі своєю політичною діяльністю на чолі партії «Самопоміч». Андрій Садовий навіть припустив вручення йому найближчим часом підозри у справі через трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі й відсторонення з посади мера Львова. Генпрокурор Юрій Луценко натомість радить львівському міському голові не пов’язувати непов’язуване і каже, що ніякої підозри йому не обіцяв. У самому Львові ситуація зі сміттям стає дедалі гіршою. У міськраді не виключили, що через кризу з відходами у місті можуть закритися школи і дитячі садочки.

Олена Ремовська: Пане Березюк, Андрій Садовий заявляв про ймовірність, що вже до 21 березня йому могли оголосити про підозру й відсторонити від посади мера. Чи зберігається зараз ця загроза?

Олег Березюк: Була така інформація. Але працівники львівської прокуратури чи обласної, чи міської (я точно не знаю) відмовилися далі працювати над цією справою. Було ухвалене рішення перенести справу на розгляд в іншу прокуратуру. Упродовж кількох днів робилися копії цієї справи. Справу передано у Рівне. Це звичайнісінькі репресії 21-го століття, коли не тільки, як попередня влада, справами шантажували, а до справ тепер додають шантаж і облоги цілих міст, як 800-тисячного міста Львова. Прикро, але реальність. Будемо стояти і захищатися.

– Пане Бригінець, чи можливе блокування вивезення сміття через політичну конкуренцію?

Сказати, що Порошенко дав команду «Батьківщині» чи «Укропу» не приймати сміття, було б наївно

​Олександр Бригинець: У тому чи в іншому регіоні є різні мери, які представляють різні політичні сили. Сказати, що всі належать, умовно, до партії Порошенка, який вирішив злісно помститися Садовому, не доводиться. Є мери, які належать до політичних сил, які в жорсткій опозиції у парламенті. Якщо один мер – Садовий – звертається до іншого, який належить до «Батьківщини» чи «Укропу», то сказати, що Порошенко дав команду «Батьківщині» чи «Укропу» не приймати сміття, було б наївно.

– Пане Березюк, у Вас є докази того, як може це відбуватися, щоб це була вказівка зверху?

Є велика повага до Львова і до мера Львова інших мерів, які в таємний спосіб дуже часто приймали сміття

​Олег Березюк: Коли відбувся підпал на сміттєзвалищі, і, на велику біду, загинули люди, очікування від людей, які це робили, що Львів буде завалений сміттям упродовж кількох днів. Львів стоїть 10 місяців. Є велика повага до Львова і до мера Львова інших мерів, які в таємний спосіб дуже часто приймали сміття. На сьогодні влада, використовуючи СБУ, знайшла місця, полігони і ті міста, які забирали сміття, сказала: будеш це робити, у тебе загориться сміття! Мери кажуть: вибач, найперше – це безпека моїх жителів.

Покровське – це був не комунальний, а приватний полігон, з яким була укладена угода. Приватний власник отримав погрози від правоохоронних органів

Покровське – це був не комунальний, а приватний полігон, з яким була укладена угода. Приватний власник отримав погрози від правоохоронних органів, державної влади і сказав: Андрію (Садовому – ред.), не можу. Як учора такі ж погрози отримала суддя, яка відновила своїм повноваженням секретаря Луцької міської ради від «Самопомочі», але увечері передзвонила і сказала: рішення мушу відмінити, бо не можу жити під тиском. Сьогодні ми маємо справу з дуже серйозною деспотичною машиною.

Якби це були факти, були б вже позови. Якщо був тиск на власника полігона, повинна бути відкрита кримінальна справа

​Олександр Бригинець: Якби це були факти, були б уже позови. Якщо був тиск на власника полігона, повинна бути відкрита кримінальна справа.

– Пане Рак, на Вашу думку, хто винен у тій ситуації, яка виникла у Львові зі сміттям упродовж останнього майже року?

Відповідальність за екологічний і економічний аспекти лежить на Садовому. Людина мала 10 років, щоб вирішити проблему

​Роман Рак: Це не є проблема одного року. Вона тільки загострилася впродовж останнього року. Тут три аспекти: політичний, екологічний і економічний. Відповідальність за екологічний і економічний аспекти лежить на Садовому. Людина мала 10 років, щоб вирішити проблему – якщо не збудувати сміттєпереробний завод, то убезпечити сміттєзвалище, щоб не відбулося трагедії, яка відбулася. Політичний аспект – останніх кілька місяців з трагедії потрібно було зробити висновки і на прикладі Львова зробити мікромодель, як вирішити проблему, і поширити на всю державу.

Довкола проблеми підняли істерію. І Львів потопає у смітті. Впевнений, що сам факт блокування присутній

Довкола проблеми підняли істерію. І Львів потопає у смітті. Андрій Садовий практично ніколи не працює з негативом – він не піариться на цьому. Якби у нього була можливість вивезти сміття, то вивіз би і піарився. Я впевнений, що сам факт блокування присутній. У мене немає сумнівів.

– Блокада ОРДЛО, яку активно підтримували депутати «Самопомочі», – відволікання уваги від проблем львівського сміття. Про це спершу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пізніше ж схожу думку на засіданні РНБО повторив і президент Петро Порошенко. Пане Березюк, чи справді ці речі пов’язані?

Олег Березюк: Мені соромно і смішно, що такі державні мужі роблять такі примітивні заяви. Це порівнювати банан з апельсином. Блокада ОРДЛО – захист національних інтересів і суверенітету України, а сміття у Львові – політичне сміття примітивної політичної конкуренції. Поєднання цих двох речей свідчить, що люди, які це роблять, є примітивними по своєму політичному мисленні.

Надзвичайну ситуацію, яка є у Львові зі сміттям, можна вирішити впродовж трьох днів. А протягом 1,5-2 років можна зробити модельний проект

Міський голова Львова два роки тому, як і всі міста України, не мав жодної копійки на це. Місто зараз має на це гроші. Львів за 4 роки перед підпалом підготував проект рекультивації і погодив в Кабміні (він і далі там лежить) і знайшов гроші в ЄС в інвестиційному банку 600 мільйонів гривень, які досі в Кабміні. Це все сталося за 3-4 місяці перед підпалом. Ми сьогодні звернулися з трибуни до чинної влади: зупиніться, сідаємо, працюємо, не змішуємо банани з апельсинами. Надзвичайну ситуацію, яка є у Львові зі сміттям, можна вирішити впродовж трьох днів. А протягом 1,5-2 років можна зробити модельний проект, де потім усі українські міста зроблять це самостійно з допомогою якісних інвестицій, а не олігархічної підтримки.

– Президент казав про рахунки, які треба виставити «зачинщикам і промоутерам блокади». Серед активістів блокади були депутати від «Самопомочі». Пане Бригинець, Ви відкидаєте ймовірність того, що може бути якась політична розправа. Про які рахунки може йтися в такому разі?

Що мене насторожує – блокада почалася саме в пік проблем зі сміттям. Це треба, щоб слідство доводило

​Олександр Бригинець: Не хочеться думати, що між цими подіями є зв’язок. Що мене насторожує – блокада почалася саме в пік проблем зі сміттям. Це треба, щоб слідство доводило. Є у мене аргументи, які кажуть, що такий зв’язок може бути. Президент знає більше, можливо, в СБУ є аргументи, як це все відбувалося.

Я бачив блокпости, спілкувався з людьми – складалося враження, що «Самопоміч» долучена до проведення

Я бачив блокпости, спілкувався з людьми – складалося враження, що «Самопоміч» не просто піариться на чужій акції, а долучена до проведення. Інші політичні сили намагалися брати участь у блокаді – були звідти витіснені.

Олег Березюк: Ніяких рішень і розмов в партії про блокаду ніколи не було. До блокади і половини не знав, чим торгує українська держава з окупованими територіями. Блокада мені відкрила очі. Було враження, як колись їхав перший раз на Майдан – їхав з тривогою, а приїхав і побачив нормальних, адекватних людей. Ніякої політичної належності вони не мали. А те, що до них доєдналися їхні побратими, ветерани – Пастух і Семенченко, то це є їхня особиста справа. А політична сила справді висловила свою думку і підтримала цих людей.

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