Незалежний аудит НАБУ чи залежний «інструмент»? (Огляд преси)

Верховна Рада знову не спромоглась визначити аудитора від парламенту для Національного антикорупційного бюро України, констатує газета «День». Вся складність ситуації пов’язана виключно з політичним вибором. Видання переконує, що політична влада хотіла би мати в своїх руках надійний, переконливий, легальний інструмент керування НАБУ. Саме таким інструментом на сьогодні, згідно із законом, може бути висновок зовнішнього аудитора. Якщо аудитор буде залежною особою, то це дасть можливість керувати НАБУ напряму, наголошується в статті «Незалежний аудит чи залежний «інструмент»?».

В цьому ж числі «Дня» соціолог Євген Головаха розповідає про те, чим небезпечна низька самооцінка українського суспільства та як із цим боротися. Він переконує, що суспільство не може існувати, коли більшість людей є аморальними. Воно тоді дезінтегрується. Аморальна більшість вибирає аморальну владу, наголошує експерт газети у статті «Про «феномен аморальної більшості».

Про те, до чого може вдатися чинний президент, щоб захистити свою владу в разі необхідності, аналізує газета «Україна молода». Якщо ситуація вийде з-під його контролю, в рукаві у Порошенка може знайтися козир, якого не було в жодного з його попередників. Чинний президент може оголосили воєнний стан. Нині такий сценарій видається не надто реалістичним, проте українська історія вміє дивувати. Газетярі переконують, що президент Порошенко дорожить своїми повноваженнями, тож інтрига полягає тільки в тому, що саме він робитиме для їхнього збереження. І як далеко зайде. Про це «Україна молода» пише в статті «Чого «не подарує» Петро Порошенко».

Газета «Сегодня» зазначає, що реформа освіти в Україні в самому розпалі – в Міносвіти готуються повністю змінити школи вже з наступного року. Перш за все, реформа передбачає введення 12-річного навчання. Також передбачається, що з 2018-го молодша школа буде вчитися по-новому: кількість предметів скоротять, обсяг домашнього завдання зменшать, а оцінки замінять на фігурні позначки. Також у планах підвищити кваліфікацію вчителів і активно використовувати електронні підручники. Про інші майбутні зміни йдеться в матеріалі «Реформа шкіл: усі деталі».