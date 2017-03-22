Художниця Євгенія Гапчинська «оголосила війну» порушникам авторських прав

Дніпро – До виплати понад 40-ка тисяч гривень відшкодування за порушення авторських прав зобов’язав суд ділків, які продавали передруковану копію картини Євгенії Гапчинської. Про це розповів представник художниці у судових справах. За його словами, це лише одна з десяти вже ініційованих судових суперечок щодо неправомірного використання творів Гапчинської. Експерти ж зауважують, що довести порушення авторських прав в Україні не просто, тому митці часто навіть не наважуються звертатися до суду.

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Представник художниці Євгенії Гапчинської на Дніпропетровщині, юрист Богдан Карнаух розповів про непоодинокі випадки порушення її авторських прав у регіоні. Твори майстрині набули популярності, чим і користуються недобросовісні підприємці, каже він, а законом України встановлено будь-яке використання об’єктів інтелектуальної власності лише за згодою правовласника.

«Незаконне виготовлення, публічний показ та продаж твору»

Нерідкісні, за словами представника художниці, випадки, коли твори Гапчинської, роздруковані на полотні, продаються і як картини. Один з таких випадків, заявляє юрист, був зафіксований в антикварному салоні. Каже: він сам придбав там картину й зняв це на відео. Справа дійшла до суду. Представник заявив про три порушення: незаконне виготовлення, публічний показ та продаж твору. Суд першої інстанції присудив салонові виплатити понад 40 тисяч гривень відшкодування. Як зазначив Богдан Карнаух, на призначені судові засідання сторона відповідача не з’являлась до винесення заочного рішення.

Підприємці знають, що не можна продавати контрафакт, але продовжують це робити, бо це комерційно вигідно

«Рішення однозначне – на користь художниці, а загалом судова система виступає на боці авторів. Якщо говорити про такі випадки з об’єктивної точки зору, то це банальна крадіжка. Людина чудово знала, чиї роботи вона друкує і продає, знала про відповідальність, але сподівалась на «авось»… Щодо Гапчинської, робота із захисту її авторських прав ведеться вже понад 10 років. Підприємці знають, що не можна продавати контрафакт, але продовжують це робити, бо це комерційно вигідно», – зазначив юрист.

«Ми вважаємо, що порушення авторського права не доведене» – відповідач

В антикварному салоні із заявами про порушення авторських прав і рішенням суду категорично не згодні. Салон намагається оскаржити судову ухвалу. Керівник закладу Андрій Кушнір розповідає: у 2015 році до нього звернувся чоловік, він приніс згорнуте в трубочку полотно із зображенням дитини і домовився про декоративне оформлення. Про те, що цей випадок став предметом судового позову, каже антиквар, він дізнався пізніше, вже після рішення суду.

Його адвокат Ірина Одинцова вважає: про порушення авторського права в цьому випадку не йдеться. За її словами, факти виготовлення, публічного показу чи розповсюдження твору не доведені. Також вона додає, що суд ухвалив рішення заочно, без присутності представників закладу, і салон подав апеляцію.

Суд не може бути експертом у галузі виявлення фактів відтворення об’єктів авторських прав

«Ми вважаємо, що порушення авторського права не доведене. При зверненні до суду представник Гапчинської як доказ наводить відеозапис, який доводить зовсім протилежне його твердженню, викладеному в позовній заяві. Окрім цього, немає ніякого експертного висновку, ніяких показів свідків. Ми вважаємо, що оцінку ступеню схожості зображень на картині та на картинах Гапчинської, що є об’єктом авторського права, – цю схожість не можна оцінити без спеціальних знань. Суд не може бути експертом у галузі виявлення фактів відтворення об’єктів авторських прав. Зокрема, ми заперечуємо проти наявності публічного показу. На відеозаписі, який надав позивач, не зафіксовано, що картина, яка є предметом спору, була розміщена на стіні салону або хтось мав до неї доступ. Факту розповсюдження теж не було, картину не пропонували покупцям. Що ж до твердження про виготовлення картини, позивачем не надано доказів, які б доводили цей факт: матеріали, обладнання, з допомогою яких виготовлялась картина», – розповіла Ірина Одинцова.

«Порушенням є саме відтворення твору, а не стилю або манери автора» – експерт

Незалежні експерти зауважують, що порушення авторських прав в Україні – явище досить поширене, та довести випадки в суді буває непросто. Українське законодавство в основному гармонізоване з нормами міжнародного права в цій галузі, але дієві механізми правозастосування щодо охорони прав авторів, відсутні.

Експерт Ірина Агієнко, яка працює в галузі захисту авторського права 12 років, зазначає: треба чітко розмежовувати – відтворення твору чи його частини без дозволу автора, яке підпадає під дію авторського права, і відтворення стилю чи манери автора, що під цю дію не підпадає.

Об’єктивне рішення суду може базуватись на результатах судової експертизи – чи було відтворення твору, точне копіювання твору або його частини?

«Проблема охорони прав авторів є актуальною не тільки для України, а й для всього світу. Суперечки щодо порушення прав митців загострюються з огляду на сучасні можливості копіювання і розповсюдження творів. Якщо справа доходить до судового позову щодо такого об’єкта інтелектуальної власності, як твір образотворчого мистецтва, наприклад, картина, то, за законом України «Про авторське право та суміжні права», порушенням визнається відтворення твору або його частини, яка може використовуватись самостійно (стаття 9 закону). Саме відтворення твору, а не стилю або манери автора, які не є об’єктом охорони авторським правом. Об’єктивне рішення суду в такому випадку може базуватись на результатах судової експертизи – чи було відтворення твору, точне копіювання твору або його частини? В Україні така експертиза робиться фахівцями. Наприклад, науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності», – сказала в коментарі Радіо Свобода Ірина Агієнко.