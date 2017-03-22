LIVE | Гібридна війна. Слухання у Конгресі США

У середу 22-го березня о 16-й вечора за київським часом комітет Палати представників Конгресу США з питань збройних сил проведе слухання присвячені «Еволюції гібридної війни та провідним викликам».

Трансляція «Голосу Америки» (українською)

Свідками на слуханнях виступлять експерти провідних дослідницьких установ США: приватної розвідувальної корпорації RAND, Національного університету оборони США (National Defense University) та Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Серед іншого, експерти підніматимуть питання: використання Росією засобів гібридної війни для здобуття доступу до європейських урядів з метою просування інтересів Москви; дії, спрямовані на розкол НАТО; використання Росією операцій у кіберпросторі; необхідність створення США та їх союзниками ефективних стратегій протидії засобам гібридної війни.

Концепція гібридної війни нерозривно пов'язується із останніми агресивними діями Росії проти України та країн-членів НАТО у Балтиці, Центральній та Східній Європі і включає одночасне використання військових та невійськових засобів, включно із застосуванням пропаганди, економічних, енергетичних та політичних засобів впливу.