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Брак за сутки. Популярность этой услуги возрастает в Мариуполе. Количество пар, которые воспользовались ею за полгода, приближается к 1 тысячи, и большая часть всех молодоженов – жители неподконтрольной части Донецкой области. Министерство юстиции Украины в 2016 году сократило срок процедуры регистрации брака с 30 дней до одного. Пилотный проект «Брак за сутки» начал работу в августе прошлого года в трех городах: Северодонецке, Херсоне и Мариуполе. Сейчас такую услугу оказывают во всех областных центрах Украины.

Процедура регистрации ничем не отличается от регистрации по месту нашей работы. Разница только в сроке. После регистрации мы выдаем каждому из супругов свидетельство о браке, так как с 1 октября 2016 года штамп в паспорте уже не ставится

Вот уже полгода в Мариуполе работает служба регистрации брака за одни сутки. Молодожены могут утром подать заявление и уже через несколько часов стать супругами. Есть пары, устраивающие торжественное бракосочетание. Регистрацию проводят сотрудники трех ЗАГСов Мариуполя в соответствии с украинским законодательством. Процедура бракосочетания в рамках проекта «Брак за сутки» отличается от классической только сроками.

«Сегодня у нас регистрируется две пары. Одна пара приехала из зоны АТО, с оккупированной территории, а вторая – невеста из Киевской области, а жених из Херсонской. Процедура регистрации ничем не отличается от регистрации по месту нашей работы. Разница только в сроке. После регистрации мы выдаем каждому из супругов свидетельство о браке, так как с 1 октября 2016 года штамп в паспорте уже не ставится», – говорит заместитель начальника центрального ЗАГСа Мариуполя Марина Дмитрюк.

Валерия и Дмитрий зарегистрировали брак в Мариуполе, хотя давно уже здесь не живут. Говорят, что хотели отпраздновать событие в семейном кругу, с родителями.

Я родом из Мариуполя, Дима – из Херсона. Приехали сюда из-за родителей. Ждать свою очередь и планировать не было времени, вот и решили воспользоваться. Очень удобная процедура

«Я родом из Мариуполя, Дима – из Херсона. Приехали сюда из-за родителей. Отчим уходит в рейс, а мама болеет. Ждать свою очередь и планировать не было времени, вот и решили воспользоваться. Очень удобная процедура», – рассказывают молодожены.

В Дому культуры «Молодежный», где проходит регистрация, говорят, что услуга пользуется популярностью. Ею воспользовались уже более 950 пар различных возрастов, национальностей и места проживания. Большая часть из них – жители оккупированной части Донецкой области, говорит координатор проекта «Брак за сутки» Евгения Маркарян.

Очень много жителей Донецка, Макеевки, Луганска. 70 % – это люди с оккупированных территорий. Когда люди по пять, по четыре часа стоят на блокпостах, выезжая в четыре утра, чтобы приехать в восемь к нам, как не пойти на встречу, как не сделать все для этих людей?

«Очень много людей приезжает из разных городов Украины, из разных стран даже были у нас пары. Очень много жителей Донецка, Макеевки, Луганска. 70 % – это люди с оккупированных территорий. Когда люди по пять, по четыре часа стоят на блокпостах, выезжая в четыре утра, чтобы приехать в восемь к нам, как не пойти на встречу, как не сделать все для этих людей?», – говорит Евгения Маркарян.

С начала проекта минимальная стоимость услуги по регистрации брака составляла 400 гривен. С 1 января 2017-го она увеличилась и теперь колеблется от 1,5 до 3,5 тысяч гривен, в зависимости от размаха мероприятия. Количество пар, желающих воспользоваться услугой «Брак за сутки», постоянно растет.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)