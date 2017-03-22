У Білорусі Лукашенко погрожує «мочити провокаторів»

«Судовий конвеєр» та «полювання на відьом» – так назвали у Білорусі хвилю репресій, що продовжується в усіх великих містах. Обшуки, суди, арешти, адміністративні та кримінальні справи мають на меті збити хвилю протестів проти політики президента Лукашенка у Мінську та регіонах. Пік протестів очікують 25 березня – це неофіційне свято – День волі з нагоди річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

Станом на 22 березня у тюрмах Білорусі перебувало близько ста лідерів опозиції, активістів та учасників протестів під загальною назвою «Марші недармоїдів».

У ніч на 22 березня відбулися затримання щонайменше 10 активних учасників літних таборів клубу «Патріот» з міста Бобруйська Могильовської області. Це фізкультурно-патріотичний клуб, який діє 14 років при Центрі дитячої творчості, клуб не має якихось політичних цілей, єдине, що його відрізняє, – білоруська мова у спілкуванні.

Арешти активістів, пов’язаних з клубом, анонсував сам президент Білорусі Олександр Лукашенко, який 21 березня заявив про арешт «бойовиків». За словами Лукашенка, тренувальні табори «Патріота» були в районі Бобруйська й Осиповичів.

«Решта таборів – в Україні, здається, і в Литві або в Польщі, не буду стверджувати, але десь там. Гроші йшли через Польщу і Литву до нас. Ми буквально в ці години затримали пару десятків бойовиків, які готували провокацію зі зброєю», – сказав Олександр Лукашенко.

Посольство України в Мінську поширило заяву з приводу висловлювань Олександра Лукашенка про «табори бойовиків» в Україні, де начебто готують потенційних учасників масових заворушень у Білорусі. Також у заяві згадуються слова, що лунали в передачі «Дзвінок другові» на державному телеканалі «Білорусь-1».

«Посольство України в Білорусі з жалем зазначає, що останнім часом для білоруського інформаційного простору актуальними стали питання «інформаційної гігієни»: звинувачення громадян України у можливій причетності до екстремістської діяльності, принизливі визначення на адресу героїв Небесної сотні і захисників Революції гідності.

«Такі інформаційні пасажі ображають честь і гідність українських громадян, не сприяють підтриманню авторитету Білорусі як миролюбного майданчика для розвитку конструктивного діалогу, націленого на підтримку добросусідських відносин з Україною», – наголошують у посольстві України в Білорусі.

СБУ з нагоди цієї заяви Лукашенка виступило з вимогою додаткової інформації від КДБ Білорусі.

Найпотужнішій марш протесту запланований на 25 березня у Мінську

Загострення політичної ситуації у Білорусі та повернення до політики масових репресій пов’язане з протестами громадян проти «податку на дармоїдів», які прокотилися усією Білоруссю.

Головний показник – це скільки людей вийде, це буде свідчити про ступінь невдоволеності суспільства

Найпотужнішій марш протесту запланований на 25 березня у Мінську – це неофіційне свято – День волі з нагоди річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. Маршем узявся керувати колишній політв’язень Микола Статкевич: «Що б не казали про сценарій та маршрут, головний показник – це скільки людей вийде, це буде свідчити про ступінь невдоволеності суспільства. І влада дуже боїться цього та лякає суспільство».

Президент Лукашенко, який у 2015 році помилував Статкевича, заявив, що той може повернутися до в’язниці, а також висловився з погрозою «мочити» інших «провокаторів» на акції 25 березня.