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Боевики группировки «ДНР» пугают жителей оккупированных территорий «ведьмами» – украинскими женщинами-снайперами, которых Вооруженные силы Украины якобы «перебросили, чтобы расстреливать мирных людей». Тем временем, по сообщению Минобороны, за прошедшие сутки сепаратисты 76 раз обстреляли украинские позиции. Самые сильные обстрелы в районе Водяного, Авдеевки и Горловки. Волонтеры отмечают, что наемники замолкают, когда начинаются ответные действия ВСУ. А украинские военные эксперты считают, что обстрелы со стороны боевиков не прекратятся, но до наступлений дело не дойдет.

По разным оценкам, на границе с Украиной Россия держит около трех дивизий и множество более мелких воинских частей, говорят эксперты. А более 400 километров границы открыто. Однако пока наступления ждать не следует, считает военный эксперт, глава проекта Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха: «Если бы российские войска и боевики несли серьезные потери, тогда все было бы по-другому. Наступления не будет, потому что оно не выгодно никому: ни той, ни другой стороне».

Боевики прекращают обстрел, когда ВСУ открывает ответный огонь – волонтер

Боевики не любят, когда ВСУ открывают ответный огонь, рассказывает волонтер Евгения Гончарук. Украинские военные, пребывающие в районе прифронтового поселка Северное, рассказали ей об обстрелах со стороны оккупированной Горловки.

«Еще они наблюдали обстрел со стороны Горловки, подконтрольной боевикам, в сторону Зайцево. Знаем, что сегодня по окраине этого поселка пришлись обстрелы. Люди говорили о «свистящих» снарядах – скорее всего, это были минометные обстрелы. В конце были две попытки ответного огня, после чего обстрелы позиции сил АТО прекратились», – рассказала Евгения Гончарук.

Наиболее активно враг ведет себя в Авдеевке и на ее окраинах

За прошедшие сутки боевики успели 76 раз обстрелять позиции ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО. Сегодня, по данным штаба, на Мариупольском направлении в районе поселка Водяное боевики использовали крупнокалиберную артиллерию. Также и под Авдеевкой боевики по-прежнему активны, сообщил спикер Министерства обороны Андрей Лысенко: «Наиболее активно враг ведет себя в Авдеевке и на ее окраинах. По данным Генштаба, за прошлые сутки там российские оккупационные войска выпустили около 30 танковых снарядов и около 60 минометных мин разного калибра».

«В Артемовск прибыло подразделение «Правого сектора», состоящее из снайперов женского пола» – Басурин

Боевики же обвиняют в обстрелах ВСУ. Более того, «заместитель начальника» «минобороны» группировки «ДНР» Эдуард Басурин заявил якобы о переброске женского украинского подразделения под названием «Ведьмы».

«По данным нашей разведки, в Артемовск прибыло подразделение «Правого сектора» «Ведьмы», состоящее из снайперов женского пола, известных преступлениями против мирного населения Донбасса», – считает боевик Басурин.

По мнению военных экспертов, Кремль будет по-прежнему игнорировать Минские договоренности, и обстрелы со стороны сепаратистов прекращаться не будут, поскольку санкции Россия пока выдерживает.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)