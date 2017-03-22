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22 Березень 2017, Київ 19:32
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Як недбальство лікарів змінює життя (відео)

Як недбальство лікарів змінює життя (відео)
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Недбальство медичних працівників призвело до органічного ураження центральної нервової системи у 3-річної Валерії, що спричинило затримку в розвитку, стверджує мама Світлана Пальок. Вже понад 5 років Валерія проводить своє дозвілля в реабілітаційному центрі «Родина». На даний момент тут перебуває 20 діток. У центрі працюють 6 педагогів, які проводять заняття з арт-терапії, сенсорної інтеграції та поведінкової терапії. «Наша максимальна задача – навчити їх самостійності. Щоб вони самі могли поїсти, одягнутися, зорієнтуватися в різних життєвих ситуаціях», – зазначає Лариса Самсонова, засновник та директор центру «Родина».

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